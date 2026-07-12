紐時記者出書談第2任期、質疑健康 川普痛罵「蛆、走狗」

川普總統11日又點名紐時白宮特派員馬基．哈柏曼和記者史萬。圖為兩人6月為合著的新書「政權移轉」打書。(Simon & Schuster出版公司提供)

司法部因紐時的報導疑似洩露總統座機的安全隱患而在10日傳喚數名該報記者；川普 隔天(11日)怒發貼文又抨擊了兩名紐時記者是「蛆」和「走狗」。

紐約時報 日前引述多位匿名消息人士，稱新「空軍一號」缺少舊型總統專機的部分先進安全功能，包括反飛彈防禦功能等等。所以上周川普總統結束在土耳其 舉行的北約峰會後，在特勤局的強力敦促下，基於安全考量選擇搭乘舊型專機VC-25A離開土耳其。而非新改裝完成的VC-25B Bridge。

每日郵報(Dailymail)則在11日報導，川普又把矛頭直指紐時的白宮特派員馬基．哈柏曼(Maggie Haberman)和記者史萬(Jonathan Swan)，他們倆人合著的新書《政權移轉》(Regime Change，暫譯)上月23日剛出版，講述了川普第二任期的運作情況；哈柏曼更在11日的MS NOW節目中質疑川普的身體與認知狀況「像政府內部的一個黑盒子，比其他任何問題都更神秘。」

川普貼文故意將哈柏曼的名字打成「蛆蟲．老太婆」(Maggot Hagerman)，指責她10年來一直錯誤報導，九成都是假新聞，靠著糟糕的報導謀生，「如果報導屬實，我不介意負面新聞。但我介意假新聞，就像她那本無聊的書寫的…她唯一的目的就是讓川普輸掉選舉…蛆蟲是個輸家！如果她真寫出關於我的真實故事，那肯定會很無聊，內容只會充滿我的成功事蹟。」

川普亦表示他「剛剛」在馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)完成了一項體能和認知測試，吹噓他每六個月都會做一次，目前做了三次認知測試都得滿分，「在華府沒幾個人能做到這點，包括蛆蟲和她的走狗史萬。我敢打賭他們答對的題目不到一半。總之別買他們的書，全是垃圾！」白宮向每日郵報澄清，川普指的實際上是5月的體檢，他分別在去年4月及10月、今年5月底體檢，其中一次包括電腦斷層掃描。

川普發文後，史萬在X平台上回覆：「很多人不同意總統的評估。感謝大家的閱讀。」並附上一張《政權移轉》位列亞馬遜暢銷書榜首的圖片。