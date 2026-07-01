美國決定不續簽現行USMCA 啟動逐年審查 美墨加貿易關係再陷不確定

多數分析師已料到，美國會採取折衷做法，不會直接照案延長USMCA。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國未續簽現行USMCA，轉為逐年審查並持續談判，加墨貿易關係再添不確定，市場擔憂投資延後與經濟成長受壓。

美國貿易代表署周三和加拿大 、墨西哥 貿易官員舉行視訊會議後，決定不按現行內容延長美墨加協定（USMCA）。這項協定仍將繼續有效，但也將啟動逐年檢討機制，使美國規模最大的貿易關係進入另一種懸而未決的狀態。

政府官員周三向媒體透露，美國貿易代表之所以不願直接延長這項在川普 第一任期內達成的協定，原因之一是協定未能有效管控貿易逆差。這位官員還說，協定也未能替美國玉米和能源產品打開更大的市場，尤其是玉米和能源領域。

多數分析師原本已預料，美國會採取折衷做法，不會直接照案延長USMCA，但也不會退出這項規範三國約1.6兆美元貿易、並支撐關鍵供應鏈的協定。

川普近幾個月多次表明偏好雙邊協議。美國已和墨西哥展開正式雙邊談判，下一場會議預定7月20日舉行，但和加拿大的關係較為緊張。

官員透露，總統的關稅和貿易政策「實際上已把USMCA納入其中」，不過美國貿易代表仍計劃繼續和兩國談判。他還說，讓談判拖上十年不符合任何一方利益，並指出雙方可能在川普任內達成協議。

美國希望收緊原產地規定，不只涵蓋汽車，也擴及更廣泛的工業產品。也就是說，產品若想享有USMCA關稅優惠，來自美國或盟國的零組件和原料占比必須提高。加拿大和墨西哥則希望降低特定產業的關稅。官員表示，是否有必要調整，最後要由川普決定。

美國貿易代表向國會提出的部分問題涉及三國共同議題，包括汽車、鋁、鋼鐵和原產地規定；此外，美國和各國之間也有各自的爭議，例如和加拿大在乳製品及數位政策方面的問題，以及對墨西哥投資環境的疑慮。

曾在川普第一任政府任職、現為Akin Gump合夥人的國際貿易律師蕭凱莉（Kelly Ann Shaw）預料，美國最後仍會保留USMCA，但可能再和兩個貿易夥伴分別加簽雙邊附加協議。

雖然這並不是最壞的情況，但陷入這種懸而未決的狀態，對加拿大和墨西哥都不是好消息。美銀拉丁美洲和加拿大經濟學家卡皮斯特蘭在給客戶的報告中說，若三國無法找到延長協定的方法，USMCA就會維持逐年檢討，並在2036年到期。這種預設局面不利投資信心，也可能壓抑經濟成長。

凱投宏觀指出，在協議出爐前，墨西哥相較其他出口競爭對手仍處於較有利位置，但不確定性將使迫切需要的投資繼續觀望。若墨西哥最後和美國達成雙邊協議，可能為經濟和金融市場帶來推力。墨西哥經濟表現在區域內相對落後，預估2026年僅成長1.3%。