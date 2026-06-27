我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人注意 洛杉磯機場打擊黑車 別貪小便宜吃大虧

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 32強對克羅埃西亞

川普警告若美國「被迫」重啟戰爭 伊朗將「不復存在」

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普今天警告，若美國「被迫」重啟戰爭，伊朗將「不復存在」，同時指控德黑蘭當局違反停火協議。

法新社報導，川普發表上述言論之前，美軍表示，為回應伊朗持續攻擊戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運，美軍今天再度空襲「多個」伊朗目標，雙方報復行動持續升高。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「美國戰機剛剛攻擊了伊朗的飛彈與無人機儲存設施，以及沿岸雷達據點，因為伊朗再次違反停火協議！」

「可能有那麼一天，我們再也無法保持克制，將被迫以軍事手段完成我們已成功展開的任務。如果真的走到那一步，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在！」

美國與以色列於2月底對伊朗發動軍事行動。如今美伊最新一輪交火，為雙方的停火談判再添緊張。這也凸顯全球最重要的石油與大宗商品航道之一荷莫茲海峽仍面臨高度風險。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，今天的空襲是回應伊朗以無人機攻擊巴拿馬籍油輪「基庫號」（M/T Kiku）；該船當時約載運200萬桶原油。

美軍指出，本次打擊目標包括「監控設施、通訊系統、防空據點、無人機儲存設施及布雷能力」。

伊朗媒體報導，南部西里克（Sirik）及葛希姆島（Qeshm）一帶發生多起爆炸。

美軍26日也曾發動空襲，並稱是為回應伊朗攻擊懸掛新加坡國旗的長榮海運貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）。

伊朗今天表示，已對波斯灣的美軍目標展開報復。巴林則稱，今天凌晨遭到數架伊朗無人機攻擊，並指控德黑蘭「破壞和平努力」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）警告：「若侵略行動再次發生，我們的回應將更為廣泛。」

另一方面，以色列今天持續空襲黎巴嫩。真主黨（Hezbollah）領袖卡西姆（Naim Qassem）拒絕接受終結以黎衝突的協議，這也讓原就脆弱的美伊和平進程再添變數。

精華 FAQ

  • 川普表示，美國若被迫重啟戰爭，將以軍事手段完成任務，並直言如果情勢惡化，伊朗伊斯蘭共和國可能「不復存在」，顯示美方態度極為強硬。

  • 美軍中央司令部表示，這次空襲是回應伊朗以無人機攻擊巴拿馬籍油輪基庫號，並打擊其監控、通訊、防空、無人機儲存與布雷能力。

  • 因為伊朗、美軍與以色列間的報復循環持續升高，荷莫茲海峽航運風險增加，而以色列空襲黎巴嫩、真主黨拒絕協議，也讓和平進程更脆弱。

伊朗 川普 荷莫茲海峽

上一則

紐時：美伊「一個協議各自表述」引爆荷莫茲新戰火

延伸閱讀

美伊戰火瀕重燃 美軍2度開轟伊朗 川普火大嗆「學不會教訓」

美伊戰火瀕重燃 美軍2度開轟伊朗 川普火大嗆「學不會教訓」
伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普 美軍空襲報復、革命衛隊嗆反擊

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普 美軍空襲報復、革命衛隊嗆反擊
美軍再度空襲伊朗 回應商船遭無人機攻擊

美軍再度空襲伊朗 回應商船遭無人機攻擊
美軍狂轟伊朗10處目標 伊朗軍方撂重話了

美軍狂轟伊朗10處目標 伊朗軍方撂重話了

熱門新聞

白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13
加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

2026-06-24 11:25
川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大猜謎。(取自川普TruthSocial帳號)

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

2026-06-22 02:28
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官員具有裁量權。圖片非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

2026-06-24 05:15
川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

2026-06-20 11:36
前喬州聯邦眾議員格林在社群媒體上自承沒有醫療保險，並且曾前往墨西哥接受美國尚未核准的新生兒臍帶血幹細胞移植治療。(美聯社)

前眾議員格林自爆沒醫保 赴墨接受幹細胞治療、批醫療成本失控

2026-06-21 20:12

超人氣

更多 >
世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬

梅西26公尺巨像掀熱議 下半身像沒穿褲子 金盃擺那好尷尬
中國異議人士數度逃亡終成功 紐時：已抵加拿大

中國異議人士數度逃亡終成功 紐時：已抵加拿大