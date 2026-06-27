川普警告若美國「被迫」重啟戰爭 伊朗將「不復存在」

美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普 今天警告，若美國「被迫」重啟戰爭，伊朗 將「不復存在」，同時指控德黑蘭當局違反停火協議。

法新社報導，川普發表上述言論之前，美軍表示，為回應伊朗持續攻擊戰略要道荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）的航運，美軍今天再度空襲「多個」伊朗目標，雙方報復行動持續升高。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「美國戰機剛剛攻擊了伊朗的飛彈與無人機儲存設施，以及沿岸雷達據點，因為伊朗再次違反停火協議！」

「可能有那麼一天，我們再也無法保持克制，將被迫以軍事手段完成我們已成功展開的任務。如果真的走到那一步，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在！」

美國與以色列於2月底對伊朗發動軍事行動。如今美伊最新一輪交火，為雙方的停火談判再添緊張。這也凸顯全球最重要的石油與大宗商品航道之一荷莫茲海峽仍面臨高度風險。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，今天的空襲是回應伊朗以無人機攻擊巴拿馬籍油輪「基庫號」（M/T Kiku）；該船當時約載運200萬桶原油。

美軍指出，本次打擊目標包括「監控設施、通訊系統、防空據點、無人機儲存設施及布雷能力」。

伊朗媒體報導，南部西里克（Sirik）及葛希姆島（Qeshm）一帶發生多起爆炸。

美軍26日也曾發動空襲，並稱是為回應伊朗攻擊懸掛新加坡國旗的長榮海運貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）。

伊朗今天表示，已對波斯灣的美軍目標展開報復。巴林則稱，今天凌晨遭到數架伊朗無人機攻擊，並指控德黑蘭「破壞和平努力」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）警告：「若侵略行動再次發生，我們的回應將更為廣泛。」

另一方面，以色列今天持續空襲黎巴嫩。真主黨（Hezbollah）領袖卡西姆（Naim Qassem）拒絕接受終結以黎衝突的協議，這也讓原就脆弱的美伊和平進程再添變數。