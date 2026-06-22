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美伊談判啟動 范斯：兩國關係可轉變 伊朗：此行不為交朋友

編譯廖振堯／綜合報導
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在卡達和巴基斯坦斡旋下，美伊在瑞士直接會談。圖為美國副總統范斯(左)、巴基斯坦總...
在卡達和巴基斯坦斡旋下，美伊在瑞士直接會談。圖為美國副總統范斯(左)、巴基斯坦總理夏立夫(中)和卡達首相阿勒薩尼(右)。(歐新社)

副總統范斯21日表示，美伊或許可以透過在瑞士舉行的談判「轉變」兩國關係，但伊朗官員明確表示，他們此行目的並非交朋友，而是試圖利用談判從美國及其盟友獲取數十億元的援助，而聖戰(Jihad)一直是首要選項。

紐約郵報、美聯社報導，范斯在會談開始時問道：「我們現在面臨的問題是還能一起達成什麼？我們能否翻開新的一頁？」並想知道是否能夠「永久改變中東關係」。范斯亦希望伊朗承諾保持荷莫茲海峽暢通；伊朗20日聲稱將重新封鎖海峽，美軍則稱21日船隻仍在通行。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)派駐伊斯蘭革命衛隊的主要代表薩德吉(Abdollah Haji Sadeghi)向半島電視台(Al-Jazeera)表示，參與談判並非出於絕望或無助，他們並不擔心談判失敗，「我們的首要選擇是聖戰，無論是在戰場上還是在街頭。」

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)表示，伊朗願意再次保證不會發展核武，但同時指出伊朗仍需要濃縮鈾來建造核電廠。他在一份聲明中說：「美國的要求是伊朗不要製造原子彈。這並非什麼新鮮事，我們也可以書面聲明無意製造原子彈。然而我們不會放棄濃縮鈾的權利，對方也別無選擇，只能接受這項權利。」

不過據裴澤斯基安所宣稱，川普原本的戰爭目標似乎發生了轉變，上周簽署的諒解備忘錄聲稱美國將不再控制伊朗的鈾；相反，美國將與伊朗合作幫助開發不使用武器級鈾的核電廠，高濃縮鈾則將在聯合國機構的監督下降解。

裴澤斯基安也指出，和平協議的條款將允許資金迅速流入伊朗，以幫助其艱難經濟。他補充，美國已同意為伊朗重建提供全面制裁豁免、解凍資產，總額約3000億元，其中部分援助資金已經發放，卡達提供的另外60億元也即將到位。川普政府則堅持伊朗不會獲得全部資金，若伊朗未能履行協議，制裁將立即生效。

伊朗外交部發言人巴蓋伊(Esmaeil Baghaei)則說德黑蘭希望會談首先聚焦黎巴嫩衝突。以色列軍隊仍在黎巴嫩與真主黨作戰，且繼續在黎巴嫩南部駐軍。

美國副總統范斯(中右)在會談時聽取川普總統女婿庫許納的意見。(路透)
美國副總統范斯(中右)在會談時聽取川普總統女婿庫許納的意見。(路透)

美國代表團由副總統范斯(左起)、中東特使威科夫、川普總統女婿庫許納等組成。(美聯...
美國代表團由副總統范斯(左起)、中東特使威科夫、川普總統女婿庫許納等組成。(美聯社)

精華 FAQ

  • 范斯認為談判可能成為美伊關係轉折點，希望雙方能翻開新頁，甚至永久改善中東緊張局勢，同時要求伊朗承諾維持荷莫茲海峽航道暢通。

  • 伊朗革命衛隊代表表示，他們參與談判並非出於絕望或想交朋友，而是把聖戰視為首要選項，談判只是另一種爭取自身利益與籌碼的方式。

  • 伊朗總統表示可再度保證不製造核武，但拒絕放棄濃縮鈾權利；同時聲稱和平協議將帶來制裁豁免、解凍資產與龐大重建資金。

伊朗 范斯 荷莫茲海峽

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