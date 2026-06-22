搶先爆料？川普發文 斷言英相施凱爾將辭職

川普總統(右)搶在英國首相施凱爾(左)宣布辭職之前，搶先透露施凱爾即將辭職的消息。圖為川普與施凱爾上周在G7晤面。(路透)

川普 總統22日透過社群媒體發文，預測英國首相施凱爾 (Keir Starmer)即將辭去首相職務，並將他的失勢歸咎於移民與能源政策失敗。

川批移民及能源政策都失敗 施：持續專心服務國家

川普22日透過「真實社群」(Truth Social)平台發文寫道，「施凱爾將辭去英國首相職務，他在兩個非常重要的議題上徹底失敗」；川普接著以全部大寫字母寫下「移民與能源(開放北海石油！)」，最後寫道「我祝福他一切順利！」

英國媒體近期廣泛報導施凱爾正在思忖政治前途，最快可能在本周宣布辭職，川普的貼文普遍被視為「搶先爆料」。

不過，目前並無證據顯示川普掌握唐寧街內部消息；英國新聞協會(PA Media)報導，且在本月稍早於瑞士舉行的七大工業國集團(G7)峰會後，川普與施凱爾並未再直接聯繫。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普近年多次批評英國的能源政策，主張恢復北海的石油和天然氣勘探及開發，反對限制化石燃料產業，並質疑英國過度依賴風力發電。

施凱爾曾因有辦法讓川普聽進他的話，而贏得「川普耳語者」(Trump whisperer)的封號；不過，美伊戰爭爆發後，英國政府屢次拒絕配合美軍的要求，讓他飽受川普的批評。

在移民議題方面，川普認為，施凱爾政府未能有效控制非法移民與邊境問題。

面對川普的「預言」，唐寧街並未直接否認施凱爾將辭職的傳聞，僅引述施凱爾19日的公開談話回應；施凱爾表示，將持續專心服務國家，強調還有許多工作尚待完成。

施凱爾的政治處境四面楚歌，他的核心幕僚已不再像過去那樣，堅定地力挺他續任，工黨內部要求施凱爾下台的呼聲漸高。

56歲的工黨資深政治人物、大曼徹斯特市前市長柏能(Andy Burnham)日前在英格蘭西北部梅克菲爾德(Makerfield)補選中贏得國會席位，極有可能問鼎首相大位；柏能主張借鏡曼徹斯特經濟快速崛起的經驗，重塑成長停滯的英國經濟。