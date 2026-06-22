美伊首輪談判 伊朗一度不滿川普威脅 退席抗議

美伊21日在瑞士恢復談判，伊朗由國會議長和外長率團(見圖)，但德黑蘭不滿川普放話威脅，伊朗一度退出談判。(歐新社)

副總統范斯21日在瑞士首輪會談後語氣樂觀，稱取得了巨大進展、黎巴嫩 局勢正在改善。然而川普 總統卻履撂狠話，威脅將再次大力打擊伊朗 ；伊朗談判代表們聞訊後決定暫停會談以表抗議。

美國官員：會談已重啟 聚焦緩和黎巴嫩衝突

美伊21日在瑞士恢復談判，美國副總統范斯(右)率團赴會(歐新社)

綜合媒體報導，21日早上6時許，范斯帶著孕妻抵達瑞士，琉森湖畔的柏根斯多克(Buergenstock)度假村會場周圍戒備森嚴，身著防彈背心或迷彩服的保全人員散布各處。

以色列和真主黨在黎巴嫩的交戰已成為本場會談的焦點，然而雙方皆未參與談判。范斯對記者表示，以色列和真主黨之間的衝突不應破壞最近簽署的美伊協議。范斯也表示，如果伊朗願意不再當該地區的不穩定根源、願意從長遠角度放棄核武野心，美國願意從根本上改變與伊朗的關係。

福斯新聞(Fox News)卻透露川普總統大爆粗口且不斷威脅。川普表示他20日晚間與伊朗官員通話，警告他們不要關閉荷莫茲海峽，他自稱對伊朗官員說：「你們要是封鎖海峽，你們的國家就完了…你們連你們那該死的國家都回不去…我們會占領你們國家的剩餘部分。如果必要的話，我們可能會占領海峽。我會把他們炸個稀巴爛。」

一位美國官員告訴每日郵報(Dailymail)，瑞士會談預計將持續到深夜，卡達和巴基斯坦代表團將擔任調解人。然而伊朗官媒報導，在會談僅進行80分鐘後便遭遇困難，伊朗官員退出了談判。

伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)表示不會考慮美國的威脅，在X平台上發文：「他們最好謹慎行事，我們的武裝部隊已準備好以另一種方式回應。無論他們說什麼，我們都會採取行動。」

而就在會談開始後不久，川普便在「真實社群」(Truth Social)發文威脅：「伊朗必須立即停止其在黎巴嫩雇用的高薪代理人(指真主黨)製造麻煩。如果他們不停止，我們將再次嚴厲打擊伊朗，就像上周那樣，而且力度更大！」

伊朗官媒稱川普言論違反了17日簽署的諒解備忘錄，其中禁止雙方互相攻擊或威脅。伊朗媒體隨後報導，伊朗代表團因川普威脅而暫停了會談。數小時後，美國官員透露會談重啟，討論的重點之一是緩和黎巴嫩南部的衝突並執行停火協議。伊朗、卡達、巴基斯坦和美國仍在談判，有關伊朗將撤離會場的報導不屬實；另位美國官員表示美國代表團預計將通宵工作。

以色列總理內唐亞胡21日重申他與川普有些分歧，但他並未直接批評川普，也未透露分歧的具體內容。內唐亞胡再次強調只要有需要保護以色列人民，將繼續在黎巴嫩南部派駐以軍。