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美義齟齬擴大 川普發文拼錯梅洛尼名字 梅嗆：先關注自己支持率吧

編譯王曉伯／綜合報導　
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美國川普總統對義大利總理梅洛尼，未能在美國對伊朗的戰爭中提供協助，始終耿耿於懷，...
美國川普總統對義大利總理梅洛尼，未能在美國對伊朗的戰爭中提供協助，始終耿耿於懷，雙 方關係僵滯。圖為川普總統16日在法國舉行的G7峰會上，與梅洛尼總理交談。 (美聯社)

川普總統與義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)因合照引發的外交齟齬愈演愈烈。川普20日繼續堅稱梅洛尼在最近的七國集團(G7)峰會上「一再」要求與他合影，並批評義大利在伊朗戰爭期間拒與美國合作。梅洛尼則反批川普的攻擊毫無意義可言。

美義兩個盟國領袖間的爭執起因於義大利總理辦公室17日公布一張梅洛尼與川普在G7高峰會場邊單獨聊天的照片。川普上周稍早接受義大利電視台採訪時，聲稱梅洛尼在G7峰會期間「一再懇求」與他合影，此番言論引發義大利政府的不滿。梅洛尼稱川普的說法「完全是捏造」。這場風波導致義大利外交部長立即取消原定周末訪美行程。

20日川普在大衛營度周末時又在真實社群上寫道：「義大利總理梅洛尼在法國舉行的G7峰會期間一再要求與我合影。」他在最初的帖子中拼錯了梅洛尼的名字，後來又進行了更正。

他繼續說：「她在義大利的支持率很低，這可能是因為她拒絕了美國，一個真正熱愛並保護義大利的國家關於阻止伊朗獲得或發展核武的問題上(但北約也做了同樣的決定！)。」

梅洛尼很快做出回應，她在聲明中表示，「這些持續不斷的無端攻擊毫無意義。」

梅洛尼在Instagram上發文說：「至於我的受歡迎程度，和你交朋友肯定沒幫上什麼忙，也跟我們之間的關係無關。我的受歡迎程度取決於我捍衛義大利國家利益的能力，而這正是我一直以來所做的。」她還補充道：「總之，我的受歡迎程度與你無關。我建議你還是關注一下你自己的吧。」

川普在貼文中還抱怨，儘管美國是北約盟國中國防開支最高的國家之一，但梅洛尼卻不允許美國在伊朗戰爭期間使用義大利的機場或跑道。

義大利是美國重要的後勤樞紐，今年3月，義大利拒絕允許前往中東的美國轟炸機在未經其議會批准下使用西西里島的基地。梅洛尼堅持，任何使用義大利基地進行進攻行動都需要議會的支持。

對於無法使用義大利的基地，川普對梅洛尼表達不滿，並在20日聲稱，鑑於美伊之間達成的結束戰爭的初步協議，梅洛尼「想和美國重歸於好」。

精華 FAQ

  • 爭執起因於義大利總理辦公室公布一張兩人在G7場邊單獨談話的照片，川普卻稱梅洛尼曾多次要求合影，梅洛尼隨即否認，指其說法完全捏造。

  • 川普指梅洛尼支持率很低，還抱怨義大利在伊朗戰爭期間不讓美軍使用機場或跑道，並暗示她拒絕了真正保護義大利的美國合作。

  • 梅洛尼在聲明與Instagram上回嗆，稱這些無端攻擊毫無意義，並表示自己的受歡迎程度來自捍衛義大利利益，不需要川普來評斷。

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