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美聯社最新民調 川普處理伊戰方式 65%民眾不滿意

記者胡玉立／綜合報導
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美伊談判終於在21日啟動。稍早的美聯社民調顯示一般民眾對川普總統處理伊朗戰爭很不...
美伊談判終於在21日啟動。稍早的美聯社民調顯示一般民眾對川普總統處理伊朗戰爭很不滿意。(路透)

美聯社-NORC公共事務研究中心最新民調顯示，全國有近三分之二(65%)的成年人持續不認同川普總統處理伊朗問題的方式。至於川普整體支持率則穩定保持在37%；與三分之一成年人認可他處理伊朗問題方式的比例相符，也與5月民調結果雷同。

這項民調在6月11日至17日進行，時間點正值川普撤回升高與伊朗衝突的威脅後，川普宣布與伊朗達成協議，並授權結束美國海軍在荷莫茲海峽的封鎖。美伊協議在19日正式簽署。

國人是否支持川普處理伊朗的方式，呈現明顯的黨派傾向。絕大多數民主黨人和獨立人士對川普的作法持負面態度，只有28%的共和黨人表示不滿。

美聯社報導，美國與伊朗本周達成的協議，允許伊朗再次自由出售石油，讓伊朗立即受益；對此，部分共和黨人在民調訪談過程中，明確表達了不滿。

現年79歲、德州福和市(Fort Worth)居民法林頓(David Farrington)是傾向共和黨的無黨籍人士；他說他對伊朗「沒有好感」，但協議只聚焦在荷莫茲海峽上，未在伊朗核武器計畫方面取得更多進展，他感到失望。

法林頓表示，「任何有關海峽議題的協議，在我看來都算不上伊朗做出實質讓步」；「所以我認為，這不過是一些用來讓這項協議看起來更好的表面文章。」

民調還顯示，即使達成協議指日可待，仍有53%的成年人認為美國對伊朗的軍事行動「太過頭」；與3月份的59%相比，比例只略略下降了些。

只有約三分之一的成年人認可川普的經濟政策；比例與5月相當，代表川普在經濟議題方面仍面臨挑戰。從共和黨角度來看，只有69%的共和黨人認同川普的經濟政策，低於78%的共和黨人認同他整體的執政能力。對一位以商業才能自詡的總統來說，這是個令人擔憂的跡象。

現年42歲、住在西維吉尼亞州帕克斯堡(Parkersburg)的共和黨人貝利(Patricia Bailey)表示，「前幾天晚上我才說，有錢人才叫得起披薩外送。」票投川普的她說：「他有點讓我失望」。

貝利說：「我覺得他把精力都放在戰爭上，忘記了以前許下的一些承諾。」

精華 FAQ

  • 美聯社NORC民調指出，約65%的成年人不認同川普處理伊朗問題的方式，僅三分之一左右表示支持，顯示民意偏向明顯負面。

  • 結果顯示民主黨人與獨立人士多半持負面看法，只有共和黨人相對支持川普；即使在共和黨內，也有部分受訪者對協議內容表達失望。

  • 民調顯示川普在經濟政策上僅獲約三分之一認可，共和黨支持度也低於其整體執政評價，代表他在經濟治理方面仍面臨挑戰。

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