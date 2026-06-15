美伊終於達成和平協議 川普：荷莫茲完全開放

川普總統14日宣布，已與伊朗達成協議。(美聯社)

川普 總統14日下午在社群平台「真相社交」(Truth Social)上宣布，美國與伊朗 已達和平協議。

以色列 之前才空襲貝魯特 川普怒喊「別搞砸了」

以色列14日轟炸貝特魯，險些搞砸和平協議，遭到川普斥責；當天稍晚，美伊終於簽署協議。圖為貝魯特被炸現場。(歐新社)

川普貼文說，「恭喜大家！我正式授權，荷莫茲海峽完全開放，同時，我正式授權立即解除美國海軍的封鎖。世界各國的船隻，啟動您的引擎。讓石油流動起來！」

但當天上午以色列才又空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，川普憤而在社群平台「真相社交」(Truth Social)發文痛斥以色列別「搞砸」協議；到了下午，川普又發文表示「已完成協議」。但以色列一意孤行、伊朗堅持黎巴嫩戰線須停火，此分歧仍使得協議前景充滿變數。

紐約郵報報導，川普表示以色列空襲黎巴嫩顯然激怒了伊朗，但美伊仍有望14日簽署和平協議。他也說計畫與伊朗官員交談，敦促他們不要報復以色列。川普證實，如果伊朗同意諒解備忘錄，他將解除封鎖伊朗船隻，並在14日電子簽署備忘錄後，未來可能會親自簽署初步和平協議。衛報報導，巴基斯坦總理夏立夫(Shehbaz Sharif)表示經密集談判，雙方已宣布立即永久停止所有戰線包括黎巴嫩的軍事行動，正式簽字儀式將於6月19日在瑞士舉行。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，以色列稱黎巴嫩真主黨14日向以色列北部居民區發射了三枚飛彈，以軍因此回擊，空襲貝魯特南郊的真主黨目標；黎巴嫩表示這次攻擊造成三死。伊朗首席談判代表卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)同日表示，這次襲擊表明美國不是缺乏履行承諾的意願，就是缺乏履行能力，而若無法履行，那麼談判不可能繼續前進。真主黨3月2日首次向以色列開火後，以色列發動的空襲已在黎巴嫩造成數千人死亡、逾百萬人流離失所。

川普發文怒批這次襲擊根本不該發生，尤其是在即將達成和平協議的日子，「以色列有權自衛，但其回應的攻擊規模很小，毫無意義，無人傷亡，不應破壞這一重要進程。」發布該篇貼文約7小時後，川普又發文稱「協議現已完成。我在此正式授權荷莫茲海峽完全開放，同時授權立即解除美國海軍封鎖。」

路透報導，以色列表示它不參與計畫中的美伊協議。伊朗外交部稱美國應負起以色列這次襲擊的責任；伊朗聯合軍事指揮部則表示隨時準備回擊。

伊朗副外長證實協議：19日簽署後才執行

美聯社報導，伊朗副外交部長加里巴巴迪(Kazem Gharibabadi)在國家電視台證實了這項協議，但他表示伊朗要等到19日正式簽署後才會開始執行。伊朗國家電視台聲稱「美國被迫簽署協議以結束戰爭」。

衛報報導，川普在與紐約時報的通話中表示根據協議荷莫茲海峽將「永久免收通行費」。川普也堅稱，如果伊朗未能與美國達成最終核協議，他將重啟軍事打擊，或者讓美國成為「中東的守護者」，以換取該地區20%的收入。