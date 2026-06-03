魯比歐：伊朗最高領袖哈米尼仍在世 且愈來愈活躍

國務卿魯比歐2日在國會作證表示，伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼目前仍在世，且愈來愈活躍。圖為一名伊朗婦女在首都德黑蘭街頭舉著穆吉塔巴‧哈米尼的畫像。(路透)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)2日在國會作證表示，伊朗 最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼 (Mojtaba Khamenei)目前仍在世，且愈來愈活躍。穆吉塔巴‧哈米尼在美國與以色列發動攻擊時受傷，自上任以來一直未公開露面。

魯比歐在聯邦參院外交委員會(Senate Foreign Relations Committee)上作證說：「我認為有跡象顯示，他在某種程度上愈來愈積極參與事務。」

56歲的穆吉塔巴‧哈米尼在他父親哈米尼(Ali Khamenei)身亡後接任伊朗最高領袖。哈米尼在2月28日美以發動的首波空襲中喪命。

這場持續三個月的戰爭席捲中東，並引發全球能源危機，在談判陷入停滯之際，魯比歐2日出席參院外交委員會作證。

魯比歐表示希望能與伊朗達成協議，同時堅持德黑蘭必須嚴格限制其核子計畫，才能看到制裁遭解除。

他說：「我們眼前有這個可能性，可能今天就發生，也可能是明天或下周。」

魯比歐指出，德黑蘭必須同意重新開放荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，這是一條對波斯灣石油與天然氣運輸而言至關重要的航道。

他說：「他們必須非常明確地宣布『海峽現在開放了，我們不會收取費用』。我們將協助清除他們設下的水雷，而且他們不得朝船隻開火。」

除此之外，魯比歐還說：「他們必須同意就嚴格與長期的限制，或甚至是取消濃縮活動談判。」

魯比歐接著說：「伊朗之所以遭制裁，是因為他們高度濃縮鈾，伊朗之所以遭制裁，是因為他們的核子活動，如果他們同意放棄那些行為，制裁就會解除。」