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傳川普政府嚴厲訓斥梵蒂岡大使 搬歷史遭疑另立教宗

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逼梵蒂岡站隊？傳川普政府嚴厲訓斥大使 搬歷史遭疑另立教宗

編譯周辰陽／即時報導
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天主教教宗良十四世8日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持每周例行公開接見活動，並為信徒祈福...
天主教教宗良十四世8日在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持每周例行公開接見活動，並為信徒祈福。(美聯社)

媒體此前報導，川普政府因教宗良十四世發表被視為批評美方動用軍事力量的言論，1月由五角大廈召見教廷駐華府大使並「嚴厲訓話」，試圖施壓梵蒂岡在軍事政策上配合華府立場。白宮與五角大廈10日出面否認，試圖平息風波。

金融時報報導，梵蒂岡對美方軍事行動愈發憂慮。身為首位出生於美國的教宗，良十四世直言國際爭端愈來愈常以武力解決，並警告「戰爭再次成為流行，對戰爭的狂熱正在擴散」。在此之後，時任教廷駐美大使皮耶樞機（Cardinal Christophe Pierre）被召至五角大廈，與國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）會面。

柯伯吉的祖父曾任中情局局長，並在冷戰期間與教宗若望保祿二世合作對抗共產主義。密切關注梵蒂岡外交的地緣政治智庫Appia Institute共同創辦人西西（Francesco Sisci）指出，川普政府可能認為，由柯伯吉向教廷傳達「友善訊息」最為合適，並試圖促使梵蒂岡更靠攏華府。

這場會議內幕由梵蒂岡官員向自由新聞（The Free Press）披露，並由野獸日報轉述。報導指出，五角大廈高層逐一檢視教宗1月發表的首份「世界局勢演說」（State of the World Address），並對其中質疑川普「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的內容感到不滿。

知情人士稱，五角大廈一名高層官員在會中表示，美國「擁有想做什麼就做什麼的軍事力量」，並指良十四世「最好站在美方這一邊」。隨著緊張升高，另一名美國官員甚至提及「亞維農教廷」（Avignon Papacy），即14世紀法國國王扶植「對立教宗」對抗羅馬的歷史。

西西表示，會談在皮耶表明良十四世將依據教會價值自行決定路線後出現轉折。儘管提及「亞維農教廷」的人並非柯伯吉，但這番歷史比喻被解讀為隱含威脅，暗示良十四世若不更貼近華府立場，美方可能扶植一位對立教宗。他說：「氣氛可能變得有點緊繃。事情搞砸了，非常不恰當。有人說錯話了。」

梵蒂岡發言人拒絕評論。五角大廈稱相關報導「嚴重誇大且扭曲」，並堅稱會談是「尊重且理性的討論」；白宮則表示，川普政府與梵蒂岡關係「正面」。

西西表示，川普威脅摧毀伊朗文明，令梵蒂岡「極度震驚」。他指出，真正的問題在於，天主教會無法接受美國在對抗伊朗這個穆斯林國家的戰爭中披上宗教外衣或帶有宗教色彩，並強調「教會不希望再出現任何十字軍東征。」

國防部 白宮 華府

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