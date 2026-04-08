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伊朗報復石化廠遇襲 宣稱攻擊沙烏地朱拜爾工業區

編譯中心／綜合報導
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伊朗7日宣稱攻擊沙烏地阿拉伯最大的朱拜爾(Jubail)石化工業區。圖為該工業區...
伊朗7日宣稱攻擊沙烏地阿拉伯最大的朱拜爾(Jubail)石化工業區。圖為該工業區方向升起濃煙和火焰。(路透)

伊朗7日宣稱攻擊沙烏地阿拉伯的朱拜爾(Jubail)石化工業區，以報復伊朗南部的阿薩盧耶(Asaluyeha)石化廠遇襲，藉此展現在川普總統喊出最後通牒下，德黑蘭仍有能力回擊。

路透報導，朱拜爾石化工業區是沙烏地阿拉伯石油產業下游的核心地區，這座廣大的工業城市擁有沙烏地國營石油業巨頭沙烏地阿美(Aramco)和其石化子公司沙烏地基礎工業公司(SABIC)與西方大型能源企業成立的多家數以10億計美元合資企業。

沙烏地阿拉伯東部的朱拜爾是世界最大的工業城市之一，鋼鐵、汽油、石化產品、潤滑油和化肥等產品都產自此。

以色列軍方6日表示，以色列對伊朗最大的石化設施阿薩盧耶進行了「強力打擊」。伊朗媒體曾報導稱，該設施發生多起爆炸。

以軍7日上午還在社群媒體用波斯語發文，呼籲伊朗民眾為了自身安全，不要在伊朗當地時間晚間9時前在其境內搭火車，還說在火車和鐵路附近活動將「危及生命」。

上述警告暗示以國即將空襲伊朗鐵路網絡，但伊朗正處於長達數周的網路封鎖，意味很少人能查看社群媒體上的資訊。

伊朗的伊斯蘭革命衛隊(IRGC)7日發布聲明表示，他們已以數枚中程飛彈及數架自殺式無人機擊中朱拜爾的數座設施，包括沙達拉(Sadara)廠區和美國石油業巨擘埃克森美孚(ExxonMobil)的一個設施。

沙達拉是沙烏地阿美與美商陶氏化學(Dow Chemical)成立的200億美元合資企業，但已於上周停工。

路透核實過的影像顯示，朱拜爾方向有煙霧與火光升起。

沙烏地阿拉伯國防部稍早表示，其防空系統攔截摧毀了7枚朝沙烏地東部發射的彈道飛彈，彈片掉落在能源設施附近。

濱臨波斯灣的伊朗城市阿薩盧耶有數座石化廠，6日深夜通報遭到多起爆炸襲擊。這些工廠與伊朗位於波斯灣龐大的南帕爾斯(South Pars)天然氣田相連。

伊朗革命衛隊還說，他們打擊朱拜爾附近的佳瑪(Juaymah)一座屬於美國石化公司雪佛龍菲利普(Chevron Phillips)的設施。但這家公司似乎在佳瑪並無任何設施，而是在朱拜爾。

川普先前已對伊朗下最後通牒，要求其在7日結束前讓石油運輸要道荷莫茲海峽恢復開放，否則將面臨民用基礎設施遭到轟炸。伊朗則揚言攻擊波斯灣地區同類設施作為報復。但這最後通牒已再延後兩周。

川普 以色列 石油

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