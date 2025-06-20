兩黨議員：未經國會同意 總統無憲法權限轟炸任何人

共和黨籍聯邦參議員保羅對福斯數位新聞表示：「如果未經國會同意，總統沒有憲法權限可以轟炸任何人。」（美聯社）

川普總統考慮是否與以色列一起對伊朗 動武，國會兩黨議員出現反對聲音。肯塔基州共和黨聯邦參議員 保羅(Rand Paul)對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示：「如果未經國會同意，總統沒有憲法權限可以轟炸任何人。」民主黨 參議員也日益擔心，川普未經國會授權或向國會說明計畫便攻擊伊朗。

保羅表示，憲法規定宣戰權力完全屬於國會，而不是來自白宮。他說，如果沒有經過國會授權，總統沒有憲法權限可以去轟炸任何人。

美國憲法將戰爭權力分成兩個部分，國會擁有宣戰的唯一權力，身為三軍統帥的總統則負責指揮軍事行動。

保羅表示，總統沒有任何理由可以不遵守憲法，「我希望他別這麼做，希望他能發揮克制的本能」。

維吉尼亞州民主黨參議員肯恩(Tim Kaine)盡最後努力推動表決，以限制川普未經國會通過便攻擊伊朗。其他民主黨參議員則說，白宮未向他們說明可能攻擊計畫，一些人警告目前情況類似20多年前布希總統推動侵略伊拉克。

參院情報委員會資深民主黨人華納(Mark R. Warner)指出，總統若完全漠視情報界，是在玩危險的遊戲，「這就是我們當年攻入伊拉克的方式」。

不過，共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)看法則與保羅相反。甘迺迪說，川普有權下令攻打伊朗，「戰爭權力法」則讓問題變得複雜、模糊。

甘迺迪說，如果總統必須先請示國會，就要看何時國會才能做出決定，「有時候我們耗時數月，甚至數年之久，但卻一事無成」。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)對媒體說，川普到目前為止所有行動都符合權限，最終目標是要阻止伊朗擁有核武。

民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)長期支持以色列，與共和黨參議員立場一致。

費特曼受訪時說，不覺得總統攻打伊朗就等同「開戰」。他指出：「我們非常明確的任務，就是要摧毀核子設施，這不是戰爭，而是有必要的軍事行動，目標在於摧毀核子設施的軍事行動。」