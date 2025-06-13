以色列轟炸伊朗 攻擊將持續數天 美稱未參與

以色列證實對伊朗發動空襲，圖為伊朗首都德黑蘭冒出爆炸火光。（美聯社）

有線電視新聞網（CNN）報導，以色列 國防部長卡茲（Israel Katz）12日晚間證實對伊朗 發動先制攻擊伊朗核設施，並宣布全國進入緊急狀態；以色列稍晚宣布，已結束對伊朗第一天的攻擊，但稱攻擊還會持續數天。

魯比歐呼籲伊朗勿攻擊美國基地

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，這是以色列的單邊行動，美國沒有參與，他呼籲伊朗勿攻擊美國基地。

以色列國防軍發言人表示，從當地時間13日早上開始，以色列境內只能進行「必要」活動，包括禁止「教育活動、集會和工作場所，但必要的商業活動除外」。

Axios報導，川普 總統公開反對以色列襲擊伊朗核設施，並表示他仍然相信可以達成核協議。以色列則在沒有美國明確支持的情況下，直接攻擊其最大、裝備最精良的對手。

德黑蘭一棟受損建築冒出濃煙。(美聯社)

Axios引述一位消息人士稱，美國12日私下通知數個盟友，以色列即將發動攻擊，並明確表示美國沒有參與其中。川普政府已經告知以色列，美國不會參與針對伊朗核子計畫的任何打擊 。然而，美國先前曾幫助以色列抵禦伊朗的攻擊，如果這次攻擊引發報復，美國很可能會再次協防。

伊朗曾誓言，一旦核設施遭攻擊，伊朗將襲擊該地區的美國基地。美國正撤離駐伊拉克、巴林和科威特的外交官和軍人家屬。

美聯社(AP)報導，以色列發動攻擊時，川普正在白宮草坪和國會議員談話。

美國與伊朗的談判一直沒成果。川普事前已釋出訊息警告，國務院和國防部已通知中東外館非必要人員撤出。

華爾街日報報導，川普政府和以色列官員表示，伊朗拒絕美國提議、包含嚴格限制核計畫，以色列就會攻擊伊朗。

據兩名美國官員透露，以國總理內唐亞胡9日與川普總統通話，提出發動襲擊的可能性。此後不久，美國11日表示已下令非必要人員撤出駐伊拉克使館，並允許軍眷從波斯灣地區的基地返回家園。美國最近也將可能用於襲擊或事後保衛以色列的軍備撤出波斯灣地區，包括一個航空母艦戰鬥群、六架B-2轟炸機。

該以色列高官表示，這個威脅採取極端手段、高風險的邊緣政策(brinkmanship)旨在迫使伊朗放棄鈾濃縮能力。美國和以色列經常協調軍事行動，但以色列如此明確地警告可能攻擊時間非常罕見；官員稱，提前通知是為了給伊朗時間接受美國提議，並讓美國軍事和外交人員家屬離開該地區。美方已向以色列表示，不會提供軍事支持。

伊朗堅持其鈾濃縮權利，聲稱這是一項和平的核計畫，並警告如果遭到襲擊，它將報復以色列及該地區的美軍。伊朗12日表示已建成並即將啟用第三個鈾濃縮設施，且將加快生產近武器級鈾。聯合國的國際原子能總署(IAEA)上個月開始發出警告，稱伊朗2月至5月的鈾庫存增加近35%；更有智庫評估伊朗可在兩三天內製造出一枚核彈頭所需的武器級鈾、三周內產出九枚核武器。去年以伊兩國首次直接交火，伊朗向以色列發射了數百枚飛彈和無人機，促使美國和其他國家出手支援。

川普12日稍早警告，鑑於美國繼續就核協議向伊朗施壓，同時又在準備從中東撤離人員，以色列的襲擊可能成真。「我不想說即將發生，但看起來這很可能發生。聽好，這很簡單，並不複雜：伊朗不能擁有核武。除此之外，我希望伊朗可以成功，我們將幫助他們取得成功，並與他們貿易，我們將採取一切必要措施。」