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川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

雙普熱線 俄國誓言報復烏克蘭無人機突襲

記者陳熙文／華盛頓報導
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烏克蘭最近深入俄羅斯境內，以無人機攻擊俄國空軍基地，重創俄國戰略轟炸機隊。圖為俄國一空軍基地被炸的戰機。(歐新社)
烏克蘭最近深入俄羅斯境內，以無人機攻擊俄國空軍基地，重創俄國戰略轟炸機隊。圖為俄國一空軍基地被炸的戰機。(歐新社)

川普總統4日在與俄羅斯總統普亭通話後，稱普亭「強烈地」表達將回應烏克蘭的無人機攻擊；俄國外交部副部長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)呼籲說，美國和英國應該阻止衝突進一步升級。

烏克蘭日前發動代號「蜘蛛網」(Spider's Web)的行動，動用逾百架無人機奇襲俄國離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機；對此，美國和英國都表示事先並不知情。

川普4日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，他周三與普亭通話約1小時15分鐘，兩人談到烏克蘭對俄國的攻擊，以及其他兩國互相攻擊的行動。

川普指出，他與普亭有非常好的對話，但未能導向立即的和平；川普並指出，普亭在通話中非常強烈地(strongly)表示，他將對烏克蘭的攻擊做出回應。

根據路透報導指出，雷雅布可夫敦促美方和英方應該對烏克蘭的攻擊做出反應，以阻止衝突進一步升級，並指出，俄方回應烏克蘭的「所有選項都在桌上」，指這會是俄國軍隊的決定。

被問及俄國是否認為西方國家有參與烏克蘭的攻擊行動，俄國外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)表示，西方國家提供烏克蘭武器、攻擊目標的座標，也不願對譴責烏克蘭的行為，還持續煽動他們，認為這都證明西方國家的直接和間接的參與。

此外，川普也表示，他與普亭也在通話中討論到伊朗的議題；川普說，伊朗決定核武的時間將用完，必須盡快做出決定；川普指出，他也向普亭表示，伊朗不能擁有核武；川普說，他相信兩人對此達成共識。

川普指出，普亭在通話中建議，指普亭將參與和伊朗的討論，協助這件事盡快落幕；川普說，他認為伊朗正在拖延時間，美國必須在非常短的時間內獲得具體的答案。

川普總統(右)4日與俄羅斯總統普亭(左)通話後，指普亭「強烈地」表達將回應烏克蘭...
川普總統(右)4日與俄羅斯總統普亭(左)通話後，指普亭「強烈地」表達將回應烏克蘭的無人機攻擊。(路透)

川普 普亭 烏克蘭

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