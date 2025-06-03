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合照比大拇指 波蘭候任總統是「挺川派」將牽動歐美關係

編譯中心／綜合報導
波蘭總統當選人納夫羅茨基（左）5月初曾訪問白宮獲川普總統（右）接見，兩人還豎起大姆指合照。此舉被對手批評美國介入選舉，但納夫羅次基逆轉勝，當選波蘭新總統。（取自白宮X平台）
波蘭總統當選人納夫羅茨基（左）5月初曾訪問白宮獲川普總統（右）接見，兩人還豎起大姆指合照。此舉被對手批評美國介入選舉，但納夫羅次基逆轉勝，當選波蘭新總統。（取自白宮X平台）

波蘭民族主義歷史學者納夫羅茨基（Karol Nawrocki）當選總統，他曾是旅館保全、業餘拳擊手，特別關注黑幫犯罪世界。他也仰慕美國總統川普，曾說波蘭應專注於形塑和主導歐洲與川普的關係。

納夫羅茨基獲得右翼政黨法律正義黨支持，該黨曾於2015年到2023年執政。法律正義黨長期與執政中間派公民聯盟對立，且與即將卸任的總統杜達關係密切。杜達曾公開支持納夫羅茨基。

納夫羅茨基的政見呼應川普，今年5月1日還訪問白宮，川普總統和他一起比出大姆指合照。

納夫羅次基雖然支持烏克蘭，反明確反對烏克蘭加入北約(NATO)，而且反對接納難民。波蘭雖然是歐盟成員國，但納夫羅茨基也反對深化與歐盟關係。

納夫羅茨基在這次選戰中曾出現一連串醜聞。他反對房地產稅，聲稱自己只有一間公寓，後來卻被發現他透過與一名長者的複雜交易，購得第二間公寓。還有一則報導指稱，他曾在旅館擔任保全人員時替客人召妓。納夫羅茨基則說這些指控都不實，揚言控告媒體。

納夫羅茨基出生在波羅的海港口城市格但斯克，年輕時打過拳擊、踢過足球，並取得歷史博士學位和企業管理碩士學位；其妻子是公務員，有三名子女。

納夫羅茨基2017年到2021年擔任格但斯克二戰博物館館長，後來領導專門調查納粹和共產時期罪行的國家紀念研究所。俄羅斯去年以涉嫌拆除波蘭境內的蘇聯時期紀念碑為由，將他列入通緝名單。

納夫羅茨基呼籲管制與德國的邊界，防堵移民入境，還要求德國支付戰時賠款。他在競選期間也簽署波蘭極右翼領袖門岑提出的八項承諾。

自由歐洲電台2日報導，川普可能偏好與納夫羅茨基合作，而非積極與歐盟加深連結的波蘭總理圖斯克。

川普 歐盟 烏克蘭

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