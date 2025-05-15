暌違25年美敘領袖首見…川普會敘利亞總統 促與以國關係正常化

美國總統川普（左起）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德薩爾曼與敘利亞臨時總統夏拉14日在沙國首都利雅德會晤。（路透）

美國總統川普 14日在沙烏地阿拉伯首都利雅德，會晤敘利亞 過渡總統夏拉。這是美、敘兩國領袖自2000年以來首度會面。川普13日也宣布，將解除所有對敘利亞的制裁，聲稱現在是敘國「前進」的時候。

英國廣播公司(BBC)引述土耳其新聞社報導，土耳其總統厄多安也遠距參與川普、夏拉和沙國王儲穆罕默德薩爾曼的會議。美聯社報導，該會晤為時約33分鐘。

五項呼籲 祝敘利亞好運

白宮發言人李維特在社群媒體說，川普對夏拉做五項呼籲，即加入與以色列關係正常化的亞伯拉罕協議、要求所有外國恐怖分子離開敘國、遣返巴勒斯坦恐怖分子、幫助美國防止極端組織伊斯蘭國(IS)復甦、對IS在敘國東北部的監禁設施承擔責任。

川普13日已在利雅德說，對敘國懲罰措施已達「目的」，將下令終止針對敘利亞的制裁，以便給予敘國「邁向偉大」的機會，「現在是他們發光發熱的時刻，我們將把這些措施全部取消」，還祝福敘利亞好運。

解除制裁 料為投資鋪路

美國宣布將解除對敘國近50年制裁，代表美國政策一大轉變；對歷經多年內戰的敘利亞，這被認為是重振經濟的關鍵。BBC指有報導說此舉是基於穆罕默德和厄多安的要求；這為沙、土在敘國進行可觀投資鋪路，美國企業也預計能從中得利，特別是能源產業業者。

5個月前 美還懸賞捉拿夏拉

夏拉曾是遭美國懸賞1000萬美元的聖戰士，他過去領導沙姆解放組織(HTS)在去年12月推翻敘國前總統阿塞德 政權，美國其後將懸賞取消。

BBC說，夏拉承諾將打擊IS並組建具包容性的政府，隨後在中東和國際舞台取得巨大成功，尤其是他上周在巴黎會晤法國總統馬克宏以後。川普這次會見夏拉，將對給予夏拉國際正當性有長足幫助。