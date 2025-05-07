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南韓央行：美施壓亞洲貨幣升值

編譯周辰陽／綜合報導
南韓央行總裁李昌鏞表示，美國政府施壓亞洲國家讓本國貨幣升值，是韓元等亞幣持續走升的原因之一。（美聯社）
南韓央行總裁李昌鏞表示，美國政府施壓亞洲國家讓本國貨幣升值，是韓元等亞幣持續走升的原因之一。（美聯社）

南韓中央銀行「韓國銀行」行長李昌鏞6日表示，由於全球經濟和南韓國內政治的不確定性，外匯市場波動可能會持續一段時間。李昌鏞還提到美國政府施壓亞洲國家，要求貨幣升值。

南韓中央日報報導，各界預期，台灣將允許台幣升值以支持與美國的關稅談判。也有愈來愈多的猜測認為，美國可能直接要求台幣升值。貨幣走強，有助於台灣等出口導向國家減少對美國貿易順差。

南韓先驅報也報導，韓元近來升值，部分原因和台幣破紀錄的升值速度有關。台幣兌美元5日升值5%，創1988年以來最高，交易員們預期台灣當局可能允許台幣升值，以便與美國達成貿易協議。台幣升值也帶動韓元等其他亞洲貨幣上漲。

韓聯社報導，李昌鏞在義大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）年會，對記者發表上述言論。他表示，包括韓元在內，亞洲貨幣不斷上漲，部分原因是美國政府向亞洲國家施壓，要求貨幣升值，以及預期美中兩國可能重啟貿易談判。

李昌鏞談韓元兌美元近期升值時表示，「要說匯率是否已經觸底還為時過早」。他表示，「我們不確定美國真正想要的是強勢美元還是弱勢美元」，並稱「從長遠來看，匯率不是我們能隨意改變的」，還指首爾應與華府討論可能措施。

李昌鏞說，「匯率任何變動都有利有弊」，韓元貶值有利於出口，升值則有利於進口，因此管理波動至關重要，目前很難預測匯率走向。

韓聯社指出，韓美兩國四月同意，將匯率議題作為雙邊貿易談判四大項目之一，其中包括關稅措施。李昌鏞談到韓國銀行貨幣政策方向時告訴記者，「不要懷疑貨幣寬鬆周期」，並表示央行將考慮經濟，「充分」削減借貸成本，也有可能大幅下調成長預期，同時降低貸款利率以刺激經濟。

貨幣 匯率 南韓

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