4╱9對等關稅勢必上路 川普：不會與中國談協議 除非解決上兆美元貿易差

川普總統6日在空軍一號上表示，除中國解決上兆貿易赤字問題，否則他不會與中國達成協議。川普的關稅震撼彈，已導致全球股市大跌。（路透）

亞股周一全面崩盤 美股 恐續暴跌

川普 總統6日強硬表示，除非先解決超過上兆美元的貿易逆差，否則他不會與中國達成關稅 協議。但在美股連續大跌兩天之後，當地時間7日開盤的亞股，也都全面下跌，南韓股市甚至開盤不久就熔斷，停止交易。市場預測，今天的美股恐怕也不樂觀。

川普的對等關稅預計9日上路，他在空軍一號上對記者說，美國與一些國家的貿易逆差超過十億美元，但與中國的貿易逆差超過上兆美元。

福斯新聞報導，川普說，美國與中國的貿易每年損失數千億元，他們必須解決這個貿易赤字問題。 川普總統6日在空軍一號上對媒體表示，對全球180多個貿易夥伴開徵關稅絕不退縮，除非對方願意平衡與美國之間的貿易逆差。川普2日宣布最新一波關稅措施之後，全球金融市場為之震盪，各界擔心經濟陷入衰退、全球貿易機制大亂。

美國對各國加徵的對等闗稅將於9日生效，對亞洲的稅額尤其高，已引起各國不同的反應。川普對印度徵26%關稅，圖為印度民眾燒毀美國國旗洩憤。（美聯社） 各國都在緊急因應即將在9日開打的關稅戰。美國對歐盟課徵20%關稅，包括歐盟輸美的主力酒類。照片是在義大利舉行的品酒會。（路透） 貿易戰開打在即，圖為德國港口等待上船的汽車。美國對歐盟課徵20%關稅。（歐新社）

全球股市大跌 川稱吃苦藥才能治病

川普對隨行採訪的媒體說，並不希望看到全球市場大跌，但對於證券拋售潮湧現並不擔心。他說：「有時候必須服用苦藥，才能把病治好。」

估計全球股市7日仍將持續走低，川普幕僚則對媒體透露，已有50多個國家跟美國接洽，希望針對解除關稅展開協商。

川普6日對媒體說：「我已經跟多世界元首通過話，包括歐洲、亞洲在內，全世界都有。」他表示：「他們都等不及想跟我們達成協議。我跟他們說，我們不願意跟你們國家有貿易逆差。我們不會接受的，因為在我看來，貿易逆差就是吃虧。我們要有順差才對，起碼也應該打平。

商務部長：關稅會持續數天或數周

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)6日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation )節目專訪時表示，川普關稅策略4月9日一定實施，不會延後。盧特尼克說，關稅絕對會持續實施數天，甚至數周。

美聯社分析，調高之後的關稅9日開始徵收，象徵看不到清楚終點的經濟不確定時代儼然降臨。財政部長貝森特(Scott Bessent)說，不公平貿易行為並非幾天或幾周就能靠談判解決，美國必須觀察其他國家拿出什麼條件，評估這些條件是否可信。

內閣全出動為政策辯護

周末期間在佛羅里達州打高爾夫球的川普在社群媒體發文寫道：「我們終將勝利。要堅持住，這挺不容易的。」內閣首長與經濟幕僚周末期間則全力出動，上節目受訪為關稅政策辯護，至於關稅對全球經濟的衝擊則淡化處理。

貝森特便說：「經濟不一定會衰退，誰知道市場在一天或一周當中會變得如何？我們的目標是建立基本面的長期經濟繁榮。」

受到關稅持續影響，美股期貨6日晚間下跌。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)期貨、史坦普500指數(S&P 500)期貨都跌將近4%，那斯達克(Nasdaq)指數期貨則跌將近5%。上周走勢相對穩定的比特幣6日也下跌近6%。