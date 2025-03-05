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上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

川普暫停對烏軍援… 美烏有望簽礦產協議？美財長否認

記者顏伶如／綜合報導
川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓形辦公室對話不歡而散之後，澤倫斯基4日發文寫道，已經準備好在川普「強而有力的領導下」促成和平。圖為川普(左)28日在白宮迎接澤倫斯基(右)。(歐新社)
川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓形辦公室對話不歡而散之後，澤倫斯基4日發文寫道，已經準備好在川普「強而有力的領導下」促成和平。圖為川普(左)28日在白宮迎接澤倫斯基(右)。(歐新社)

川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)2月28日在白宮橢圓形辦公室對話不歡而散之後，川普宣布停止所有對基輔的軍援。知情人士4日透露，美、烏雙方如今已同意簽署28日未能簽訂的礦產協議。不過這一消息4日已被美國財政部長貝森特(Scott Bessent)否認。

澤倫斯基28日被白宮高層下逐客令，沒有簽署原本此趟訪問華府預計拍板的礦產協議。知情人士說，美方官員過去幾天一直與基輔官員洽商，爭取礦產協議恢復簽署，美方官員請求澤倫斯基幕僚設法說服澤倫斯基向川普公開道歉。

4日稍早，澤倫斯基在社群媒體X發文對橢圓形辦公室會談鬧得不愉快表示「遺憾」(regrettable)，並表示烏克蘭已經準備好簽署礦產協議。

澤倫斯基發文寫道，已經準備好在川普「強而有力的領導下」促成可長可久的和平。

烏國總理什米哈爾(Denys Shmygal)也表示，決心與美方繼續合作，且已準備好「隨時」簽署礦產協議。

美聯社報導分析，白宮宣布停止對烏克蘭所有軍援後，相隔幾小時澤倫斯基便在X平台發文，發文內容明顯討好川普，在烏克蘭對俄羅斯的戰爭當中，美國軍援具有關鍵影響。

不過，澤倫斯基4日晚間在例行每日談話中則說，烏克蘭並沒有接獲美方有關停止軍援的直接通知，相關細節仍有待確認。

他表示，已經指示烏克蘭國防部長、情報單位首長以及烏克蘭外交官與美方對口單位接洽，以取得美國的官方說法，「大家不應該自行揣測」。

澤倫斯基說：「烏克蘭與美國之間應該要有相互尊重的對話，清楚知道彼此立場為何。尤其是在全面開戰的情況下，有許多人命必須保護。」他表示，今年1月間，美國就曾短暫停止對烏克蘭的軍援。

澤倫斯基在發文中表示，烏克蘭已經準備好跟華府簽署價值可觀的稀土礦產及安全協議。

美聯社報導，知情官員透露，4日晚間將在國會發表演說的川普，直到4日下午仍在考慮是否要跟烏克蘭簽署協議。

美國財長貝森特4日向福斯新聞否認該消息，稱目前沒有計畫簽署任何協議。一名熟悉美烏談判人士向哥倫比亞廣播公司透露，共和黨現在正爭取「更大、更好的協議」。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

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