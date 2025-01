川普要哈瑪斯就職前快放人 否則「中東將被鬧得天翻地覆」

川普7日在海湖莊園舉行記者會回答各種問題,他要求哈瑪斯在他就職總統前就必須釋放所有美國人質。(美聯社)

美國總統當選人川普 7日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 (Hamas)提出警告,指要是哈瑪斯在20日前再不釋放手上人質,「中東將被鬧得天翻地覆」(all hell will break out in the Middle East)。

川普7日被媒體問及以哈衝突,川普表示,哈瑪斯去年7月的襲擊事件永遠不應該發生,認為哈瑪斯不該主動攻擊以色列。

川普警告說,假如哈瑪斯不在1月20日就職典禮前釋放人質,中東將被鬧得天翻地覆,對哈瑪斯和任何一方都不利。

川普屬意的中東問題特使威特科夫(Steve Witkoff)去年已表示,若川普就職前,關在加薩走廊的人質還沒獲釋,那「不會是美好的一天」,他並期盼以哈在此之前達成停火。

以色列與哈瑪斯日前在卡達首都杜哈重啟停火與人質釋放協議談判。據報導,哈瑪斯官員近日表示,同意釋放34名以色列人質,預料將成為相關協議的部分內容,也讓外界普遍推斷以哈停火有所進展。

威特科夫7日持樂觀態度說,談判非常有進展,並認為川普的名聲、發言正推進談判,期盼最後能有好的結果,可以拯救很多生命;威特科夫指出,談判已在共識邊緣(on the verge),但他不願透露是什麼具體因素延遲了談判結果。

威特科夫表示,他預計7日傍晚,或8日晚上出發前往杜哈。

另外,根據華爾街日報(WSJ)7日獨家報導,拜登政府正與恐怖組織神學士 (Taliban,另譯塔利班)交涉換囚,以被拘押在阿富汗的三名美國公民,交換至少一名目前關在關達納摩灣(Guantanamo Bay)監獄的911恐怖攻擊主謀賓拉登(Osama bin Laden)的高級親信。報導指出,拜登政府官員討論換囚之際,也評估如何避免引發政治層面的後座力。

報導指出,拜登政府與神學士組織的換囚交涉約從2024年7月展開,2024年11月14日美方表達願意釋放凱達組織(Al Qaeda)高層幕僚拉希姆(Muhammad Rahim al Afghani),條件是阿富汗當局要釋放2022年遭拘留迄今的美國公民葛雷茲曼(George Glezmann)、柯柏特(Ryan Corbett)、哈畢比(Mahmoud Habibi)。

神學士組織收到美方通知後當天便回應表示,除了拉希姆之外美國還必須要釋放另外兩人,才能交換葛雷茲曼與柯柏特。神學士組織否認關押哈畢比。