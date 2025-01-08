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川普要哈瑪斯就職前快放人 否則「中東將被鬧得天翻地覆」

記者陳熙文、顏伶如／綜合報導
川普7日在海湖莊園舉行記者會回答各種問題，他要求哈瑪斯在他就職總統前就必須釋放所有美國人質。（美聯社）
川普7日在海湖莊園舉行記者會回答各種問題，他要求哈瑪斯在他就職總統前就必須釋放所有美國人質。（美聯社）

美國總統當選人川普7日向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）提出警告，指要是哈瑪斯在20日前再不釋放手上人質，「中東將被鬧得天翻地覆」（all hell will break out in the Middle East）。

川普7日被媒體問及以哈衝突，川普表示，哈瑪斯去年7月的襲擊事件永遠不應該發生，認為哈瑪斯不該主動攻擊以色列。

川普警告說，假如哈瑪斯不在1月20日就職典禮前釋放人質，中東將被鬧得天翻地覆，對哈瑪斯和任何一方都不利。

川普屬意的中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）去年已表示，若川普就職前，關在加薩走廊的人質還沒獲釋，那「不會是美好的一天」，他並期盼以哈在此之前達成停火。

以色列與哈瑪斯日前在卡達首都杜哈重啟停火與人質釋放協議談判。據報導，哈瑪斯官員近日表示，同意釋放34名以色列人質，預料將成為相關協議的部分內容，也讓外界普遍推斷以哈停火有所進展。

威特科夫7日持樂觀態度說，談判非常有進展，並認為川普的名聲、發言正推進談判，期盼最後能有好的結果，可以拯救很多生命；威特科夫指出，談判已在共識邊緣（on the verge），但他不願透露是什麼具體因素延遲了談判結果。

威特科夫表示，他預計7日傍晚，或8日晚上出發前往杜哈。

另外，根據華爾街日報(WSJ)7日獨家報導，拜登政府正與恐怖組織神學士(Taliban，另譯塔利班)交涉換囚，以被拘押在阿富汗的三名美國公民，交換至少一名目前關在關達納摩灣(Guantanamo Bay)監獄的911恐怖攻擊主謀賓拉登(Osama bin Laden)的高級親信。報導指出，拜登政府官員討論換囚之際，也評估如何避免引發政治層面的後座力。

報導指出，拜登政府與神學士組織的換囚交涉約從2024年7月展開，2024年11月14日美方表達願意釋放凱達組織(Al Qaeda)高層幕僚拉希姆(Muhammad Rahim al Afghani)，條件是阿富汗當局要釋放2022年遭拘留迄今的美國公民葛雷茲曼(George Glezmann)、柯柏特(Ryan Corbett)、哈畢比(Mahmoud Habibi)。

神學士組織收到美方通知後當天便回應表示，除了拉希姆之外美國還必須要釋放另外兩人，才能交換葛雷茲曼與柯柏特。神學士組織否認關押哈畢比。

消息人士說，拜登總統對於神學士組織的提議尚未拍板，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)12月17日向眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)成員在機密簡報中說明換囚談判。眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)在會中對於交涉結果似乎對美國沒有太多好處表示憂慮。

川普7日在海湖莊園舉行記者會回答各種問題，他要求哈瑪斯在他就職總統前就必須釋放所...
川普7日在海湖莊園舉行記者會回答各種問題，他要求哈瑪斯在他就職總統前就必須釋放所有美國人質。（美聯社）

哈瑪斯 川普 神學士

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