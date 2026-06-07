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現場觀察╱鄭麗文言詞嗆辣 批綠挺藍執政 重燃僑胞希望

記者 陳熙文
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國民黨主席鄭麗文在美東時間5日晚上出席波士頓僑宴，300多位僑胞到場。(記者陳熙...
國民黨主席鄭麗文在美東時間5日晚上出席波士頓僑宴，300多位僑胞到場。(記者陳熙文／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄭麗文在波士頓僑宴痛批民進黨，強調國民黨再度執政的必要。
  • 重點二：她談兩岸和平、美中和解與九二共識，獲得僑胞熱烈掌聲。
  • 重點三：僑胞雖熱情支持，仍關切國民黨如何爭取年輕世代認同。

美東時間5日晚上，國民黨主席鄭麗文出席在波士頓舉行的僑宴，據說僑宴門票熱門，就算一張50元也早早搶購一空；這群以在地傳統僑社和國民黨波士頓分部為核心的僑胞無不爭相想一睹鄭麗文的風采。鄭麗文當天上午就先行拜訪波士頓傳統僑社的中心據點：紐英崙中華公所，在藍營僑胞面前發表了慷慨激昂的談話。

鄭麗文先是把民進黨痛批一頓，再表揚國民黨過往的政績，以此證明國民黨再度執政的必要，接著鄭麗文成了和平推銷員，從兩岸和平講到美中和解，再把「九二共識」、「一中憲法」等詞重新包裝，讓鄭麗文贏得了滿堂喝采。

有僑胞聽著聽著，不禁脫口而出，「和平是有力量的！」眾人皆鼓掌叫好。

對於篤信中華民國教義派的僑胞們來說，鄭麗文的發言很合他們的胃口，而鄭麗文言詞犀利、談吐夠「辣」，偶爾顯露的真性情，還有點立法院長韓國瑜的影子，幫久看民進黨長期執政的僑胞出了一口鳥氣，也在鄭麗文身上看見國民黨重新崛起的希望。

這趟僑宴，鄭麗文的車隊受困波士頓的下班車陣，雖然遲到，但僑胞熱情絲毫不減，席開30桌的現場，有人揮舞著小國旗、有人舉起雙手叫好，數百人歡聲雷動，不少人忙著拍照，捨不得坐下，給足鄭麗文明星級的待遇。

但僑胞熱歸熱，但還是不免憂慮，私下偷偷跑來問記者，鄭麗文在台灣也這麼受歡迎嗎？有華人僑胞也在紐英崙中華公所質疑，國民黨要怎麼提升競爭力，尤其是如何取得年輕人的支持？

鄭麗文的回答是，民進黨的課綱和「去中國化」，讓國民黨流失年輕支持者，她提出的解方是「藍白合」、凝聚在野力量，並重申國民黨不打仗的招牌。

在海外讓僑胞重燃對國民黨熱情的鄭麗文，如何讓台灣民眾也認同她的論述，並贏得年輕世代的支持，才是她回國後的考驗。

精華 FAQ

  • 她先痛批民進黨，再強調國民黨過往政績與再執政必要，並把兩岸和平、美中和解、九二共識等主張重新包裝，成功獲得現場僑胞熱烈回應。

  • 僑胞普遍認為她言詞犀利、表達有力，現場不僅高聲叫好、揮舞小國旗，還有人把她視為帶來國民黨重新崛起希望的人物。

  • 文章認為她雖在海外成功激起僑胞熱情，但回台後必須證明自己能被台灣民眾接受，尤其要回答如何提升國民黨競爭力並爭取年輕世代支持。

鄭麗文 波士頓 國民黨

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