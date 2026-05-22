川普真要通話賴清德？路透曝美台有接觸未規畫 北京警告將損害關係

川普22日在新澤西州莫里斯敦機場，由陸戰隊一號步行登上空軍一號。(美聯社)

川普 總統曾表示，可能很快會就台灣防務問題與總統賴清德 通話，但路透22日引述4名知情人士指出，美台目前尚未對此制定具體計畫。

川普上周與中國國家主席習近平 會晤後，首次提及可能與賴清德通話，外界一度猜測只是口誤，但他20日再次提及此事，等於否定相關推測。若川普與賴清德直接通話，將屬前所未見之舉，也可能衝擊美中關係。中國視台灣為自身領土，而自美國1979年與北京建交、改與台北斷交以來，美台領導人從未直接通話。

2名知情人士指出，川普最初談及可能通話時，美台官員都感到意外。另1名知情人士表示，美台官員在過去幾天已就通話可能性進行接觸，但4名消息人士都說，目前尚未敲定任何具體計畫。

白宮與中國駐美大使館均未回應置評請求。2名知悉相關訊息人士指出，北京已警告華府，川賴通話可能損害雙邊關係，甚至讓兩國在國是訪問期間取得的進展付諸流水。

習近平曾在「川習會」上就台灣議題向川普施壓，川普則在會後表示，尚未決定是否推進高達140億美元的對台重大軍售案，進一步加深外界對美國是否持續支持台灣的不確定性。

川普15日曾向記者表示，決定是否批准進一步對台軍售前，會先與「治理台灣的人」（the person ... that’s running Taiwan）通話，20日再度表示將與賴清德通話。他說：「我會和他談，我和每個人都談。我們會處理這件事，處理台灣問題。」

若川普決定暫緩軍售，將代表其政策立場出現重大轉變。儘管美國官員私下向台灣表示政策預期不變，但美國海軍部代理部長高雄21日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會時表示，鑑於美伊自2月底爆發戰爭，美方目前正暫停總額140億美元的對台軍售案。