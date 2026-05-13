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即時短評／黃仁勳最後一刻隨川普赴北京 AI晶片端上川習會談判桌？

編譯張佑生／即時報導
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美國媒體直擊黃仁勳（中）在阿拉斯加機場準備登上空軍一號。（取自紐約郵報記者Emi...
美國媒體直擊黃仁勳（中）在阿拉斯加機場準備登上空軍一號。（取自紐約郵報記者Emily Goodin的X平台）

前一天傳出未受邀陪同美國總統川普訪中國的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，12日被白宮記者目擊在阿拉斯加趁空軍一號停留加油時登機，同行前往中國。箇中轉折，耐人尋味。

路透報導，川普是在看到媒體報導黃仁勳沒有受邀後，12日最後一刻打電話給黃仁勳，邀他加入訪中行程。 黃仁勳隨後趕往登機。

這和前一天的版本形成明顯反轉。路透原先報導，黃仁勳不隨川普赴北京，原因是白宮這次行程重點放在農業與商用航空，例如波音訂單，而不是輝達最關切的AI晶片出口問題。

路透引述知情人士稱，川普看到媒體報導黃仁勳未受邀後，最後一刻致電黃仁勳。這是目前最明確的轉折原因。輝達發言人則說，黃仁勳是「應川普總統邀請」出席峰會，以支持美國與政府目標。白宮方面則淡化處理，稱黃仁勳行程改變，最後剛好能成行。

彭博報導重點是黃仁勳成為「最後一刻新增」成員，並被看到在阿拉斯加登上空軍一號；白宮發言人張振熙說法則是黃仁勳行程有變，「剛好安排得上」。彭博目前公開摘要沒有明確寫出「川普看到媒體報導後親自致電」這一段。

路透進一步判斷，黃仁勳臨時加入，暗示輝達H200晶片對中國銷售問題可能進入川習會議程。美國商務部長盧特尼克上月曾說，輝達H200尚未賣到中國，原因包括取得中國政府許可仍有困難；美方雖已在1月有條件放行對中國銷售H200，但華府鷹派仍擔心北京用這類晶片強化軍事能力。

黃仁勳最後一刻登上空軍一號，讓川普這趟北京行多了一層戲劇性。原先美方隨行企業名單被認為偏向波音、農業、金融與一般商業訂單，似乎刻意淡化AI晶片議題；如今輝達執行長同行，等於把H200晶片、中國市場與美中科技戰帶進峰會現場。

這個轉折之所以敏感，是因為AI晶片早已不是單純商業問題。對北京而言，輝達高階晶片能否進入中國，關係到AI競賽、產業升級與科技自主；對華府而言，出口管制則牽涉國安、軍事應用與對中談判籌碼。川普若放寬限制，可能被國內鷹派批評對中讓步；若堅持封鎖，又可能影響美國企業利益與峰會成果。

更重要的是，川普此行本就不是在最有利的位置出發。他原本希望帶著伊朗讓步、荷莫茲海峽重開的成果抵達北京，向習近平展示美國仍能主導戰局。但目前伊朗問題未解，能源通道仍受阻，反而讓中國看到美國被較弱對手拖住的一面。

因此，這場川習會已不只是美中關係重啟，也不是單一伊朗議題的談判。它同時牽動戰爭、能源、貿易與AI晶片。川普或許想讓伊朗成為北京行主軸，但黃仁勳登機後，AI晶片問題談或不談，已由不得他。

黃仁勳 川習會 川普

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