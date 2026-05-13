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中國可能端出巨大報價？學者：台憂被美交易有道理

特派員黃惠玲、編譯盧思綸／綜合報導
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川習會舉行前，中方已明確表示，台灣問題是這些討論中的首要任務。圖為川普總統。(美...
川習會舉行前，中方已明確表示，台灣問題是這些討論中的首要任務。圖為川普總統。(美聯社)

蘭德智庫(RAND Corporation)前台灣政策倡議主任、現任芝加哥全球事務協會(Chicago Global Affairs)副會長郭泓均(Raymond C. Kuo)12日表示，川習會舉行前，中方已明確表示，台灣問題是這些討論中的首要任務，而川普是非常講求「交易性質」(transactional)的人，所以台灣方面擔心美國是否會為了與中國達成更好的協議，而換取在台灣問題上採取較疲軟的立場。他認為台灣方面的擔憂是有道理的。

郭泓均說，峰會舉行前通常雙方會進行大量的準備工作，人員會聚在一起反覆磋商細節，逐一解決非常複雜的問題。例如，目前的貿易協定平均需要大約十年才能達成。但目前卻缺乏這種前期工作，因此很難確定能達成什麼樣的協議。

郭泓均說，現階段美中關係基於三個公報，中方一直希望推動第四個公報來進一步界定台灣問題，但他並不預期美國會採納簽署「第四個公報」，或公開表示接受中國對台灣的立場。不過情況真的很難說，中國不無可能會向美國提出一個巨大的報價，並藉此獲得成功。

例如中方可能保證關鍵礦產的供應、大量採購美國農產品、增加對美投資協議等。中國潛在可以擺上檯面的籌碼非常多。問題在於，這些籌碼與川普政府重視的台灣價值相比，權重如何平衡？

BBC則報導，一些分析人士認為，北京可能藉機推動華府調整對台措辭，要求美方從「不支持台獨」改為更強硬的「反對台獨」。不過也有專家研判，習近平未必把這項要求當作重點。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係中心資深研究員魯樂漢（John Delury）表示：「我不認為習近平主席會追求美方改變措辭。即使川普說出有點出格、看起來像在台灣問題上讓步的話，因為他用語不是那麼謹慎，中國人也很清楚不要太當真，因為他一周後就可能用一則真實社群貼文推翻。」

智庫「國際危機組織」美中關係高級研究與倡議顧問韋恩（Ali Wyne）指出，若美方希望伊朗穩定重回談判，仍須承認中國在其中的影響力；而北京若願意出手協助，勢必會要求回報。

科技戰也是另一條主線，尤其AI與高階晶片競爭，將牽動美中下一階段角力。BBC指出，中國掌握全球約90%的稀土加工能力，稀土就像中國自己的荷莫茲海峽，北京隨時可以切斷供應。稀土更是川普明顯覬覦的關鍵產業，是現代科技不可或缺的材料。

因此，這讓晶片與稀土成為雙方可能交換的科技籌碼：美國需要中國主導加工的稀土，中國則需要美國高階晶片。

芝加哥全球事務協會副會長郭泓均。(圖／郭泓均提供)
芝加哥全球事務協會副會長郭泓均。(圖／郭泓均提供)

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