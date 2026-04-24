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2中國人涉經營海外加密幣詐騙 泰國落網將引渡美

編譯彭馨儀／綜合報導
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司法部(DOJ)23日宣布，指控涉嫌經營海外加密貨幣(cryptocurrency)詐騙中心的兩名中國公民黃興山(Huang Xingshan，音譯)與姜文傑(Jiang Wen Jie，音譯)，他們面臨引渡到美國。

福斯新聞(FOX News)報導，他們被控在緬甸經營一家詐騙中心，並在第一個詐騙中心被搗毀後試圖在柬埔寨再建一個詐騙中心。目前因違反移民法被關押在泰國，華府特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)希望將他們引渡到美國受審。

皮洛誓言，川普政府打擊詐騙行動才剛開始，「我們已關閉500多個竊取美國人畢生積蓄的網站，也凍結加密貨幣超過7億元。」

去年11月，皮洛按川普總統行政令成立「打擊詐騙中心專案小組」(Scam Center Strike Force)，重點打擊「殺豬盤」騙局、以加密貨幣投資手法詐騙美國人的中國有組織犯罪集團與東南亞詐騙中心。估計到去年，美國人因東南亞詐騙損失超過72億元。

司法部表示，「順達園區」(Shunda)從2025年1月運營至2025年11月，之後被緬甸克倫民族解放軍(Karen National Liberation Army of Burma)查封。黃某與姜某利用偽裝成合法投資平台的詐騙網站與行動應用程式詐騙包括美國人的受害者。黃某是高層經理，姜某則是小組領導人，在姜某的監督下，一名員工曾向一個美國人騙走300萬元，並被組織視為成功典範。」

司法部還表示：「反詐騙小組還破獲超過6000人追蹤的Telegram頻道，後者謊稱高薪招募柬埔寨工作職缺，但一到柬埔寨，應徵者就會被非法拘禁並被迫詐騙。」

皮洛呼籲Telegram創辦人度洛夫(Pavel Durov)關閉頻道，「應徵者被迫冒充銀行職員、警察及檢察官，聽起來像美國人，背景與裝扮也都像是官方，都會要求美國人交出帳戶，否則就會被起訴。」

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