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美國控中國霸凌巴拿馬籍商船 中反擊：無中生有、顛倒黑白

編譯中心／綜合報導
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自從川普總統去年指責中國方控制巴拿馬運河以來，巴拿馬一直被捲入美中之間更廣泛的競爭之中。川普政府認為這條重要的海上貿易通道具有重要的戰略意義，無論在商業還是軍事上都是如此。川普一直聲稱要重新奪回巴拿馬運河的控制權。

據法廣報導，國務卿魯比歐3日在社媒平台X上發文稱：「中國扣押或以其他方式阻礙懸掛巴拿馬國旗的合法貿易船隻，破壞了供應鏈的穩定，推高了成本，並削弱了人們對全球貿易體系的信心。美國與巴拿馬站在一起，反對任何侵犯其主權的報復性行動，並將始終支持我們的夥伴對抗霸凌」。

魯比歐還在當天發表的一則聲明中寫道，「中國針對懸掛巴拿馬國旗的船隻採取的行動，源於巴拿馬獨立的最高法院近期就巴爾博亞和克里斯托瓦爾碼頭作出的裁決。這項主權裁決維護了透明度和法治，並追究了私營運營商對公共利益的責任。該判決還明確指出，巴拿馬是國際投資和商業機會的可靠夥伴。美國堅定地與巴拿馬站在一起，並期待與這一重要夥伴加強經濟和安全合作」。

據一份數據顯示，3月在中國港口被扣押接受檢查的124艘船舶中，92艘懸掛巴拿馬國旗。這些懸掛巴拿馬國旗的船舶通常被扣留數日，最短一天，最長十天，之後釋放。

與前兩個月相比，這一數字大幅上升。2月中方扣押的45艘船隻中，有19艘懸掛巴拿馬國旗，1月扣押的71艘船隻中有23艘，懸掛巴拿馬國旗。

位於華盛頓的美國聯邦海事委員會一直在追蹤被中國港口扣押或滯留的巴拿馬籍船舶。該委員會主席迪貝拉(Laura DiBella)表示，「國務卿的聲明凸顯了中國政府針對巴拿馬籍船舶採取的行動所造成的破壞性影響」。

巴拿馬政府一直試圖淡化圍繞這些船隻的更廣泛的地緣政治緊張局勢。官員們沒有回應關於魯比歐言論的置評請求，但此前曾否認扣押與中巴兩國之間關於運河的爭端有關。

北京方面，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上應詢時表示，「美方有關言論完全是無中生有、顛倒黑白。美方一再說三道四，只能暴露自身霸占運河的圖謀」。

川普 巴拿馬運河 魯比歐

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