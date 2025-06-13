美中達貿易協議 川普：我愛中國 美終極目標是「打開中國市場」

美中貿易談判告一段落，川普 總統12日表示，他愛中國，也很尊重中國國家主席習近平，並稱打開中國市場比美中貿易協議更重要。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent)12日則稱美國的計畫有兩步驟，先與盟友達成貿易協議，取得公平貿易，未來再來擔心中國；貝森特也認為，美國終究會與盟友解決歧見。

川普12日出席法案簽署儀式，取消加州逐步淘汰燃油車，並在2035年起禁售燃油車的規定。

川普表示，為了捍衛美國的汽車業勞工，他對所有外國進口車輛課徵25%的關稅 ，美國汽車製造業的投資因此陡增；川普說，他也對中國製造的汽車做一樣的事情，所以中國製汽車沒有出現在美國市場上，但中國製汽車卻湧入歐洲市場，在歐洲隨處可見。

川普說，他有可能在不久的將來再提高進口汽車的關稅，認為關稅愈高，製造商就愈有可能到美國設廠；川普表示，現在有很多廠商到美國生產，若不是他加徵關稅，這些企業不會投資美國半毛錢。

川普也提到美中近期達成貿易協議，稱他愛中國，也很尊重中國國家主席習近平。

川普說，美中達成的貿易協議對兩國都有利，不但可以賺很多錢，還能打開中國市場，指這也是美國的終極目標。

川普說，他與習近平之間有非常長的對話，未來擬與習近平緊密合作；川普說，比起美中達成貿易協議，中國對美開放市場更為重要，但如果美中不達成協議，中國市場也不會開放；川普認為，中國市場會很快開放。

川普也說，他一直都非常支持中國學生到美國讀書，也支持中國留學生留在美國，不但有利於美國學校，也為美國企業留才。

貝森特12日出席聯邦參院聽證會， 民主黨聯邦參議員威爾契(Peter Welch)質疑川普上任後，多次提出關稅政策，然而又反反覆覆，「看起來就像是總統早上起來，檢查一下心情，就改變關稅規則」。

威爾契說，他曾與製造業廠商聊過，有的人的產品周一到港就沒事，周三到港就要被課徵關稅，指川普政府的關稅政策缺乏穩定性和可預測性。

對此，貝森特提到賽局理論，認為這是戰略不確定性，也是談判的手段；貝森特以歐盟為例，川普日前威脅向歐盟課徵50%的關稅，認為歐盟沒有誠意談判，而美國在短短10小時內，就接到來自五位歐盟領袖，以及歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)的來電；貝森特說，這是談判的策略。

至於參議員指出，美國更聰明的做法應該是與盟友合作來反制中國掠奪性的貿易行為，但美國卻用關稅來對付盟友，貝森特對此表示，美國採取的是兩步驟的計畫，先與盟友達成貿易協議，取得公平的貿易，再來擔心中國，並認為美國終究會與盟友解決歧見。