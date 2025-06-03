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紐時：拒絕中國學生恐適得其反 讓美國再次變小

中央社
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紐時文章提到，留學海外的中國人，如今在中國國內也面臨越來越多的懷疑。畢業生示意圖，非新聞相關人物。(路透)
紐時文章提到，留學海外的中國人，如今在中國國內也面臨越來越多的懷疑。畢業生示意圖，非新聞相關人物。(路透)

川普政府有意大舉撤消中國留學生的簽證，引發爭議。紐約時報3日發表文章指出，這種狹隘政策會「讓美國再次變小」，美國應善加利用中國領導人習近平執政下的「歷史性人才流失」，而非對中國年輕人關上大門。

這篇由紐時專欄作家袁莉撰寫、題為「拒絕中國學生對美國可能適得其反」的文章指出，1978年中共建政後第1批中國學生赴美，開啟了從根本上改變中國和世界的新篇章，美國獲得了巨大的市場和人才庫，中國找到了經濟轉型的模式和合作夥伴。

文章認為，川普政府表達有意大舉撤消中國留學生的簽證後，這一篇章已經結束，並代表長期以來一直是「開放和機遇燈塔」的美國，將開始對渴望在「重視自由和人類尊嚴的社會」中得到良好教育和未來的中國人，關閉大門。

這篇文章說，從美國大使館的社交媒體帳戶下方的留言可看出，中國國內對美國此舉的反應褒貶不一。一些評論說，感謝美國「把中國最傑出的人才送回來」；另一些評論則將川普政府轉向孤立主義，與閉關鎖國的中國明清兩代拿來對比，其中有人直指，美國這種狹隘的政策會「讓美國再次變小」。

文章提到，這時候，許多中國年輕人對習近平領導下的政治壓迫和經濟停滯感到失望，正試圖逃離中國，去尋求自由和機會。

喬治城大學（Georgetown University）亞洲法律中心執行主任、美中關係研究學者凱洛格（Thomas E. Kellogg）表示，習近平「正在促使許多最優秀、最聰明的人離開中國」。美國應該利用這一「歷史性的人才流失」，而不是對許多有才華的中國年輕人關上大門。

文章指出，透過限制人員交流，美國總統川普（Donald Trump）正朝著與中國脫鉤的方向邁出「決定性的一步」。而將中國學生和科技專業人士，一概視為潛在的安全風險而非貢獻者，反映美國的外交政策更多地受到不安全感和退縮的驅動，而非全球領導者的自信。

然而，根據美國政府數據，2023至2024學年的中國留學生已減至約27.7萬人，比4年前的高峰下降25%。但同一學年畢業並在美申請臨時工作許可的中國留學生，卻較上一學年增加12%，這代表儘管面臨挑戰，仍有更多的中國留學生對在美國工作感興趣。

一名8年前到美國頂尖大學攻讀資訊，並取得博士學位的中國年輕人，早在17歲時便開始質疑中國政府的宣傳，並夢想到美國留學。8年前到美國後從未認真考慮過回中國。

但現在面對簽證被吊銷的威脅，他表示不再確定自己是否能夠、甚至是否願意在美國，「感覺美國已經不值得了」。如今，他正在研究加拿大、澳洲和西歐的工作簽證選擇。

文章直指，美國政府有充分的理由擔心來自中國的國家安全風險，包括間諜活動和智慧財產權盜竊，因此阻止與中國軍工有聯繫的人有其道理。但僅因為申請在美國攻讀學位的18歲學生是中國人，就拒絕給發放簽證，就完全是另一回事。

這篇文章認為，美國官員經常表示，他們的目標是區分「中國共產黨」和「中國人民」，這種區別在川普第一個任期內得到了強調，但現在基本上不存在了，美國的政策現在針對任何與中國共產黨有聯繫的人。

但在中國，大多數孩子都是少年先鋒隊員和共青團成員，這是中共在學校裡的組織，也是列寧主義政黨統治下的國家的生活方式。正如美國大使館微信帳號上的一則留言說的，「中國人怎麼可能和黨沒有關係呢？」。

這篇文章認為，川普政府這項政策很可能適得其反。研究人員發現，在美國大學就讀的中國學生，原本比在中國的同齡人更傾向於支持自由民主。然而，經歷美國人的仇外、反中言論及歧視後，大大降低了他們對中國需要政治改革的信念，更有可能拒絕民主價值觀，轉而支持專制價值觀。

另一方面留學海外的中國人，如今在中國國內也面臨越來越多的懷疑。政府和一些企業主認為，接觸西方價值觀會讓這些人「在政治上變得不可靠」。中國家電龍頭格力電器董事長董明珠日前就曾說，她的公司永遠不會聘用外國大學畢業生。「海歸派裡面有間諜」。

中國留學生 川普

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