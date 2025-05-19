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CBS新聞專題：中對美間諜活動日益活躍 首要目標是旅美中國人

編譯俞仲慈／即時報導
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圖為美國與中國的國旗飄揚在舊金山華埠。（美聯社）
圖為美國與中國的國旗飄揚在舊金山華埠。（美聯社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」(60 Minutes)最近製作中國間諜專題節目，根據專家透露，中國間諜日益活躍而且劍指美國，形成國安最大威脅。

前外交官、歐洲政策分析中心(Center for European Policy Analysis)中國問題專家路易斯(Jim Lewis)指出，自2012年中國國家主席習近平上台以來，中國「國家安全部」(Ministry of State Security，MSS)成為全球規模最大、最活躍的間諜機構，預估旗下員工可能多達60萬人。

與中國情報機構有30多年交手經驗的路易斯直言：「從規模、範圍與肆無忌憚程度來看，堪稱是美國史上最大的間諜行動。」

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，MSS去年在中國最大社群平台「微信」(WeChat)發布「可以預知事態發展並打擊邪惡」的宣傳影片，刻意展現日益壯大的國際勢力，路易斯指出：「他們決心追擊美國，我們是他們第二大目標。」

不過習近平首要目標仍在中國人民身上，甚至包括旅居美國的中國異議分子，路易斯補充道：「習近平可能記得許多革命都是從國外開始，他不希望這種情況發生在中國，因此必須付出龐大資源關注海外人士。」

過去五年來聯邦司法部起訴140多人從事間諜相關活動，其中一名被告孫雯(Linda Sun)是紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)副幕僚長，檢方指控她與丈夫胡驍(Chris Hu)收受數百萬元充當中國代理人，不過兩人堅不認罪。

還有現年76歲的退休歷史學者王書君(Shujun Wang)被控在2022年接受MSS指示洩漏異議人士個資而被司法部起訴，法庭文件顯示，檢方指控被告三度「從事間諜活動」並「利用職務之便監視、背叛民運人士」。

報導指出，1994年王書君來到美國紐約，擔任哥倫比亞大學(Columbia University)訪問學者，協助成立「胡耀邦趙紫陽紀念基金會」(Hu Yaobang and Zhao Ziyang Memorial Foundation)，長期活躍於美東民運界，結果17年來一直為中國從事間諜工作，於今年4月判刑三年，因其認知能力下降，免於入監服刑。

路易斯認為王書君雖然是中國間諜機構可有可無的棋子，但在地間諜的重要性仍無可取代：「即便他排不上保護名單第一名，就表示還有其他間諜受到保護。」

間諜 王書君 習近平

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