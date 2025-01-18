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川普二度重返白宮 美智庫：兩岸應開啟更多直接交流管道

記者陳湘瑾／即時報導
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

長期為美國與台海兩岸舉行三方「二軌」交流的美國外交政策全國委員會（NCAFP）17日發布報告指出，北京與台北應藉由川普2.0任期開始之際，開啟更多跨海峽直接交流管道，並建議雙方應移除近期施加的民間交流障礙。

美國之音報導，NCAFP發布一份名為《為特朗普2.0準備：謀求機會及匯聚亞太期望》（Preparing For Trump 2.0: Seeking Opportunities and Aligning Expectations in the Asia-Pacific）的報吿，目的是為川普新政府提供亞太政策建議，以應對地區複雜局勢。

報告指出，在訪談北京和台北的相關人士後顯示，台灣海峽依然是潛在的熱點地區，台北、北京和華盛頓都在試圖掌控緊張局勢責任歸屬的話語權。地區各方對不斷升級的動態表示關注，華盛頓增強台灣的軍事能力來強調威懾，北京以軍事和其他壓力回應，北京和台北都焦慮於與華盛頓的新動態，希望與川普團隊建立清晰定期的溝通管道。

報告並稱，從北京和台北的討論中得出的印象是，雙方目前都在尋求降低兩岸緊張局勢並穩定關係，因為需要集中精力應對其他緊迫的挑戰。

北京方面希望與美國改善關係，並專注於在美國政府過渡期間維持溝通管道，不過也對未來可能面臨的困難保持現實態度，「他們最關注的是確保川普政府理解並尊重北京在台灣政策穩定性方面的底線，這點是避免衝突的關鍵。」

台北方面的相關官員學者表達與北京相似的關切，兩岸緊張局勢依然高漲，政策的不確定性可能導致新的困難。該智庫代表團成員強調，台灣需要為可能發生的突發狀況做更好的準備。

報告並提到，北京正專注於其內部挑戰，尤其是其放緩的經濟，台北也應該利用這段時間聚焦在內部議題，而不是跨海峽議題。雖然上述建議的策略性穩定只是暫時性的，但重要的是跨海峽的聯繫必須維持，雙方必須通過行動和言論來推動已經開始恢復的交流。

川普

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