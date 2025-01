美副防長：不鼓勵侵略或分裂、嚴肅看待北京不放棄武統立場

國防部副部長希克斯10日表示,美國不鼓勵分裂主義,但嚴肅看待中國不願放棄以武力犯台的立場。(美聯社)

國防部 副部長希克斯 (Kathleen Hicks)10日表示,美國不鼓勵分裂主義,但嚴肅看待中國不願放棄以武力犯台的立場。

希克斯10日於約翰霍普金斯外交及戰略國際研究學院(Johns Hopkins School of Advanced International Studies)以「超趕中國:從戰略競爭中學到的事」(Outpacing the PRC: Lessons Learned for Strategic Competition)為題發表演說。

希克斯從美中競爭中統整出四項必須謹記的態度,包括專心一志、徹底執行、團隊合作,以及謹言慎行。

希克斯指出,根據報導,北京部分人士真心認為美國有意引誘中國開戰;希克斯解釋說,美國沒有在配給、沒有在儲備貨幣 、沒有重啟徵兵,可見美國沒有這樣的意圖。

希克斯說,美國的「嚇阻」(deterrence)策略在中文中帶有壓迫之意,但美國無意壓迫、強迫中國,這並非美國的目標。她認為,更精準的形容應是「以實力謀和平」(peace through strength)。

希克斯說,美國不縱容或鼓勵分裂主義或侵略,美國事實上強烈不支持兩者;不過,希克斯說,美國同時也注意到中國的軍演、聽到中國領導人仍有意願以武力犯台,「我們嚴肅看待」。

希克斯說,美國不相信美中衝突是必然的,但國防部的任務就是要避免戰爭,對戰爭嚴正以待;她說,北京可能看到國防部預期潛在衝突的風險,那是因為國防部憂心北京可能挑起衝突。

希克斯說,雙方都必須盡可能避免誤解。

希克斯表示,美國無意與中國展開意識形態的衝突、爭奪全球霸權。

至於如何在美中競爭中取得勝利?希克斯說,勝利的定義是國家、人民、盟友、夥伴和國家利益的安全和繁榮可以持續。

希克斯說,勝利代表國際體制沒有不利於美國,且全球經濟和人命沒有因為美中全面開戰而毀滅。