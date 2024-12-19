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美國防部報告：中國國防支出今年增至4500億 加強對台施壓

記者陳熙文／華盛頓報導
美國防部公布「中國軍力報告」，出中國持續增加國防支出。圖為中共中央軍委主席習近平本月5日在北京信息支援部隊。(新華社)
美國防部公布「中國軍力報告」，出中國持續增加國防支出。圖為中共中央軍委主席習近平本月5日在北京信息支援部隊。(新華社)

國防部18日公布年度「中國軍力報告」，是拜登政府任內最後一次報告，內容指出中國持續增加國防支出，2024年估計花費4500億美元，報告並指出，中國不斷加強對台各方面的施壓；不過，對於中國在印太地區頻繁的灰色地帶作戰，美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)認為，中國的做法可能適得其反。

據最新一期中國軍力報告(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024)，中國雖然宣布2023年的國防支出為2200億美元，約占中國GDP的1.2%，但報告認為北京方面的實際支出其實更高，估計多出40%至90%，2024年的中國國防支出實際上可能高達3300億美元，至4500億美元之多。

報告指出，中國國防支出在過去10年，每年平均成長6%，不過也點出中國經濟成長率正在下滑，預料將從2023年的5.2%降至2034年的4%，有可能衝擊接下來10年的中國國防支出。

在台灣方面，報告指出，中方不斷強化對台在外交、政治和軍事上的施壓，並企圖削弱台灣周邊的常態，包括軍機跨越兩岸海峽中線，以及舉行大型軍演等；報告引用台灣國防部資料指出，共機在2023年至少跨越海峽中線712次，比2022年多出160次。

報告也做出統計，解放軍估計有42萬7000名陸軍、800架戰鬥機、300架轟炸機等部署在台海，並擁有射程範圍不一的飛彈，共3500枚，其中有400枚飛彈的射程範圍可超過5500公里。

此外，報告也預測中國將在未來持續強化核子武器的發展，並估計中國所擁有的核子彈頭在今年將超過600枚，預計到2030年，將擁有超過1000枚核彈。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)18日下午，在中國軍力報告公布之後，邀請瑞特納，和國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯(Michael Chase)做討論。

針對媒體提問中方今年在台海地區採取灰色地帶作戰愈加頻繁，是否認為這是中國的新戰略？瑞特納說，確實觀察到有愈來愈多灰色地帶的行動指向台灣，不過他認為重點是，不該讓這樣的行動破壞自由開放的印太地區，他並以菲律賓為例，認為中方的行為反倒讓美菲關係變得更加緊密，他不認為中國能透過這樣的行為來達到其戰略目的。

前國民黨立委、華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)客座研究員許毓仁則評論說，今年的中國軍力報告過於保守，未充分評估中國的灰色地帶作戰，並期待川普政府上台後，會對這部分來做補強。

國務卿布林肯18日接受媒體訪問也提及台灣，他表示，自從拜登政府上台以來，全世界對於台灣若因中國行為而遭逢危機，已經有更深的了解，沒有國家能夠不受影響。

他指出，每日有50%的商業貨櫃必須通過台灣海峽、有70%的晶片來自台灣，如果台灣發生危機，將對全球經濟造成危機；布林肯並表示，中國總喜歡說台灣不關任何人的事，但其實世界已經表態了，「台灣是我們的事情」(it is our business)。

國防部 拜登 布林肯

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