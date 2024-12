美國防部報告：中國國防支出今年增至4500億 加強對台施壓

美國防部公布「中國軍力報告」,出中國持續增加國防支出。圖為中共中央軍委主席習近平本月5日在北京信息支援部隊。(新華社)

國防部 18日公布年度「中國軍力報告」,是拜登 政府任內最後一次報告,內容指出中國持續增加國防支出,2024年估計花費4500億美元,報告並指出,中國不斷加強對台各方面的施壓;不過,對於中國在印太地區頻繁的灰色地帶作戰,美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)認為,中國的做法可能適得其反。

據最新一期中國軍力報告(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024),中國雖然宣布2023年的國防支出為2200億美元,約占中國GDP的1.2%,但報告認為北京方面的實際支出其實更高,估計多出40%至90%,2024年的中國國防支出實際上可能高達3300億美元,至4500億美元之多。

報告指出,中國國防支出在過去10年,每年平均成長6%,不過也點出中國經濟成長率正在下滑,預料將從2023年的5.2%降至2034年的4%,有可能衝擊接下來10年的中國國防支出。

在台灣方面,報告指出,中方不斷強化對台在外交、政治和軍事上的施壓,並企圖削弱台灣周邊的常態,包括軍機跨越兩岸海峽中線,以及舉行大型軍演等;報告引用台灣國防部資料指出,共機在2023年至少跨越海峽中線712次,比2022年多出160次。

報告也做出統計,解放軍估計有42萬7000名陸軍、800架戰鬥機、300架轟炸機等部署在台海,並擁有射程範圍不一的飛彈,共3500枚,其中有400枚飛彈的射程範圍可超過5500公里。

此外,報告也預測中國將在未來持續強化核子武器的發展,並估計中國所擁有的核子彈頭在今年將超過600枚,預計到2030年,將擁有超過1000枚核彈。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)18日下午,在中國軍力報告公布之後,邀請瑞特納,和國防部負責中國、台灣與蒙古事務的副助理部長蔡斯(Michael Chase)做討論。

針對媒體提問中方今年在台海地區採取灰色地帶作戰愈加頻繁,是否認為這是中國的新戰略?瑞特納說,確實觀察到有愈來愈多灰色地帶的行動指向台灣,不過他認為重點是,不該讓這樣的行動破壞自由開放的印太地區,他並以菲律賓為例,認為中方的行為反倒讓美菲關係變得更加緊密,他不認為中國能透過這樣的行為來達到其戰略目的。

前國民黨立委、華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)客座研究員許毓仁則評論說,今年的中國軍力報告過於保守,未充分評估中國的灰色地帶作戰,並期待川普政府上台後,會對這部分來做補強。

國務卿布林肯 18日接受媒體訪問也提及台灣,他表示,自從拜登政府上台以來,全世界對於台灣若因中國行為而遭逢危機,已經有更深的了解,沒有國家能夠不受影響。

他指出,每日有50%的商業貨櫃必須通過台灣海峽、有70%的晶片來自台灣,如果台灣發生危機,將對全球經濟造成危機;布林肯並表示,中國總喜歡說台灣不關任何人的事,但其實世界已經表態了,「台灣是我們的事情」(it is our business)。