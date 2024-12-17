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再談習近平 川普：美中能一起解決世上所有問題

記者張文馨／華盛頓報導
川普邀請國家主席習近平下月到美國出席他的就職典禮。(美聯社)
川普邀請國家主席習近平下月到美國出席他的就職典禮。(美聯社)

美國候任總統川普16日在佛州海湖莊園舉行11月勝選後首次記者會。川普再次對中國國家主席習近平喊話，指美中可以一起解決全世界所有問題。川普說，近期與超過100位國際領袖通話，大家都打給他，還有人求見。但他也承認與習近平的關係有變化。

川普說，很難相信有多少國家這麼做，基本上所有人都打來電話。

傳習近平將不會應川普邀約出席他的就職典禮，川普表示，沒聽習近平說起，但若習想來，他會很樂意接待習。川普表示，習近平出席與否，外界有諸多揣測；實情是，兩人溝通狀況良好，而習近平還沒表態，他們兩人沒有談過此事。他曾與習近平透過書信往來，有很好的對話。川普說，「若他想來，我會很樂意接待他。但是現在沒有什麼可以討論的。」但川普沒有透露通信的時間點。

川普回憶與習近平的關係，他說，習近平2017年造訪海湖莊園，並待了好一段時間；川普稱讚習是很棒的人(amazing guy)。

川普說，中國可以跟美國一起解決全世界所有的問題。

川普還說，直到新冠疫情發生前，他與習近平的關係很好，疫情沒有結束兩人關係，但的確造成很大影響，他說「這座橋對我來說太遠了」（"It was a bridge too far for me,“）

今年7月，川普在賓州造勢時遇刺未遂。川普主動提到，習近平寫給他一封「美妙」的慰問信，他和習近平處得很好。 

總統當選人川普16日舉行記者會。 這是川普11月勝選來第一次記者會，廣泛回答媒體...
總統當選人川普16日舉行記者會。 這是川普11月勝選來第一次記者會，廣泛回答媒體提問，有一定透明度。(美聯社)

川普 習近平 疫情

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