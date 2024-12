再談習近平 川普：美中能一起解決世上所有問題

川普邀請國家主席習近平下月到美國出席他的就職典禮。(美聯社)

美國候任總統川普 16日在佛州海湖莊園舉行11月勝選後首次記者會。川普再次對中國國家主席習近平 喊話,指美中可以一起解決全世界所有問題。川普說,近期與超過100位國際領袖通話,大家都打給他,還有人求見。但他也承認與習近平的關係有變化。

川普說,很難相信有多少國家這麼做,基本上所有人都打來電話。

傳習近平將不會應川普邀約出席他的就職典禮,川普表示,沒聽習近平說起,但若習想來,他會很樂意接待習。川普表示,習近平出席與否,外界有諸多揣測;實情是,兩人溝通狀況良好,而習近平還沒表態,他們兩人沒有談過此事。他曾與習近平透過書信往來,有很好的對話。川普說,「若他想來,我會很樂意接待他。但是現在沒有什麼可以討論的。」但川普沒有透露通信的時間點。

川普回憶與習近平的關係,他說,習近平2017年造訪海湖莊園,並待了好一段時間;川普稱讚習是很棒的人(amazing guy)。

川普說,中國可以跟美國一起解決全世界所有的問題。

川普還說,直到新冠疫情 發生前,他與習近平的關係很好,疫情沒有結束兩人關係,但的確造成很大影響,他說「這座橋對我來說太遠了」("It was a bridge too far for me,“)