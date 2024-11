開戰兵推…美日台若聯手 美失20軍艦 中損9成艦隊

眾院20日與智庫「戰略暨國際研究中心」合辦台海兵推,想定之一是解放軍由台灣南部攻入。圖為智庫模擬投影片。(中央社)

華府智庫戰略暨國際研究中心(The Center for Strategic and International Studies,CSIS)20日向眾院 「對中特別委員會」(House Select Committee on China)提報台海戰爭演習結果,認為美國、台灣和日本 可聯手擊敗中國的兩棲進攻,但損失重大:傷亡超過萬人,美國前三周戰鬥便會損失10至20艘軍艦、兩艘航空母艦、200至400架戰機、3000多名士兵陣亡;中國則會折損失九成兩棲艦隊、52艘主要水面戰艦和160架戰機。

福斯新聞(Fox News)報導,中國國防工業正在「戰時基礎」下運作,無論在飛機、船艦和飛彈方面的產量皆超過美國,造船產能是美國的230倍。美國軍事分析家預計2027年中國將完全具備軍事侵台能力。

CSIS進行了25次模擬兵推,假定中國2026年侵台,報告強調四個要點:一、台灣必須堅守陣線,抵抗地面入侵;二、不存在「烏克蘭 」模式,即美國必須立即決定是否保台,而非慢慢升級行動;三、軍事行動需要通過日本進行;四、美國需要立即增加反艦飛彈供應。

報告稱美國必須派出美軍參戰,不能像烏克蘭那樣透過北約領土補充軍事援助。而如果美國決定保台,那必須在中國動作後兩周內加入戰場,否則便為時已晚,屆時中國將站穩戰場。

戰區最大的威脅將是中國的對地攻擊飛彈和反艦飛彈,而台灣防禦最重要的彈藥則是魚叉反艦飛彈和岸防巡航飛彈,美國需要根據兵推立即增加關鍵彈藥生產;美國目前反艦飛彈庫存約為440枚,若參與台海戰爭不到七天就會耗盡。

兵推也強調台灣國防預算不要再投入中國容易摧毀的昂貴大型艦艇,應專注在較小、生存力較強的艦艇和潛艦上,美國也必須依此提供相應的型號和彈藥。

日本將是關鍵盟友,因為韓國尚未授權美國直接從其領土發起戰鬥任務。CSIS建議立即深化美日關係,並說若韓國能並肩作戰,幫助十分巨大,美國可以調動四個駐韓中隊的其中兩個來協防。