封面故事／彩虹小馬 終進玩具名人堂

2024年的玩具名人堂12個入圍玩具名單包括:玩具假馬 (stick horse) 、氣球、寶可夢集換式卡牌遊戲 (Pokémon Trading Card Game)等。(美聯社)

在玩具界,能入選「美國國家玩具名人堂」(National Toy Hall of Fame),大概是最神聖、崇高的榮譽之一了;在經過多年失敗後,經典玩具「彩虹小馬」(My Little Pony)終於被選中,名列玩具名人堂之中;這次一起獲選的還包括「變形金剛」(Transformers) 和「過10關」(Phase 10)卡牌。

12種玩具 入圍 名單

在經過專家小組和公眾的投票後,三個玩具從12個入圍玩具中脫穎而出;2024年的玩具名人堂入圍玩具名單包括:桌遊「蘋果派對」(Apples to Apples)、氣球、「多重結局冒險案例」(Choose Your Own Adventure) 遊戲書、「Hess卡車系列」(Hess Toy Trucks)、寶可夢集換式卡牌遊戲 (Pokémon Trading Card Game)、遙控車、桌遊「挑戰序列」(Sequence)、玩具假馬 (stick horse) 和跳床。

「這三款非常有價值的玩具,展示了人們玩遊戲的各種層面,」收藏品副總裁兼首席策展人本施 (Christopher Bensch) 在聲明中表示,「但尤其是對『彩虹小馬』來說,今年更值得推崇,這款受熱愛的玩具,在這次入選之前,曾七次入圍。」

彩虹小馬 展現創意

孩之寶 (Hasbro) 的彩虹小馬在1980年代問世,每隻小馬的臀部都有著不同的「可愛胎記」,其銷售甚至連續多年都超過了「芭比 娃娃」(Barbie)。

經典玩具「彩虹小馬」(My Little Pony)經過多年失敗後,終於獲選進入「玩具名人堂」。(美聯社)

這些玩具入選,是因為鼓勵民眾去運用想像力,也正是名人堂要求入選玩具需展現出的創意,能講述故事,且能經得起時間考驗。

彩虹小馬數十年來人氣不減,主要是因為它結合了傳統遊戲玩法,且結合了孩童對馬的迷戀,」娃娃與玩具策展人帕內特-德懷爾 (Michelle Parnett-Dwyer) 表示,「這些玩具的多樣性,讓人想要收藏它們,當作一種消遣。」

過10關 標誌性遊戲

「過10關」卡牌是在1982年由發明家兼企業家強森 (Ken Johnson) 所發明;如今,玩具製造商美泰兒 (Mattel) 每年在30個國家出售超過20種不同語言,共約200萬組卡牌。根據名人堂所在的「斯特朗國家遊戲博物館 」(The Strong National Museum of Play),這讓「過10關」卡牌成為世上最銷售的紙牌遊戲之一。

遊戲採拉米紙牌規則,要求玩家收集多組紙牌,並要搶在對手之前,成功按順序完成10個階段。「無論是傳統或是其他玩法,「過10關」成為一款標誌性遊戲,鼓勵大家繼續玩這項遊戲,」博物館桌遊和謎題策展人斯托利(Mirek Stolee)指出。

變形金剛 適合收藏

變形金剛誕生於1980年代,孩之寶購買了包括變形機器人在內等多款日本玩具系列。它們最初以卡通影片上市,後來逐漸演變成一系列真人電影。

變形金剛定期推出新款式,讓收藏家欲罷不能。本施說,這種玩具受到歡迎也是因為非常適合兒童玩,刺激孩子的想像力,鼓勵假想遊戲。