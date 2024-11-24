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封面故事／彩虹小馬 終進玩具名人堂

編譯尤寶琪
2024年的玩具名人堂12個入圍玩具名單包括：玩具假馬 (stick horse) 、氣球、寶可夢集換式卡牌遊戲 (Pokémon Trading Card Game)等。(美聯社)
2024年的玩具名人堂12個入圍玩具名單包括：玩具假馬 (stick horse) 、氣球、寶可夢集換式卡牌遊戲 (Pokémon Trading Card Game)等。(美聯社)

在玩具界，能入選「美國國家玩具名人堂」(National Toy Hall of Fame)，大概是最神聖、崇高的榮譽之一了；在經過多年失敗後，經典玩具「彩虹小馬」(My Little Pony)終於被選中，名列玩具名人堂之中；這次一起獲選的還包括「變形金剛」(Transformers) 和「過10關」(Phase 10)卡牌。

12種玩具 入圍名單

在經過專家小組和公眾的投票後，三個玩具從12個入圍玩具中脫穎而出；2024年的玩具名人堂入圍玩具名單包括：桌遊「蘋果派對」(Apples to Apples)、氣球、「多重結局冒險案例」(Choose Your Own Adventure) 遊戲書、「Hess卡車系列」(Hess Toy Trucks)、寶可夢集換式卡牌遊戲 (Pokémon Trading Card Game)、遙控車、桌遊「挑戰序列」(Sequence)、玩具假馬 (stick horse) 和跳床。

「這三款非常有價值的玩具，展示了人們玩遊戲的各種層面，」收藏品副總裁兼首席策展人本施 (Christopher Bensch) 在聲明中表示，「但尤其是對『彩虹小馬』來說，今年更值得推崇，這款受熱愛的玩具，在這次入選之前，曾七次入圍。」

彩虹小馬 展現創意

孩之寶 (Hasbro) 的彩虹小馬在1980年代問世，每隻小馬的臀部都有著不同的「可愛胎記」，其銷售甚至連續多年都超過了「芭比娃娃」(Barbie)。

經典玩具「彩虹小馬」(My Little Pony)經過多年失敗後，終於獲選進入...
經典玩具「彩虹小馬」(My Little Pony)經過多年失敗後，終於獲選進入「玩具名人堂」。(美聯社)

這些玩具入選，是因為鼓勵民眾去運用想像力，也正是名人堂要求入選玩具需展現出的創意，能講述故事，且能經得起時間考驗。

彩虹小馬數十年來人氣不減，主要是因為它結合了傳統遊戲玩法，且結合了孩童對馬的迷戀，」娃娃與玩具策展人帕內特-德懷爾 (Michelle Parnett-Dwyer) 表示，「這些玩具的多樣性，讓人想要收藏它們，當作一種消遣。」

過10關 標誌性遊戲

「過10關」卡牌是在1982年由發明家兼企業家強森 (Ken Johnson) 所發明；如今，玩具製造商美泰兒 (Mattel) 每年在30個國家出售超過20種不同語言，共約200萬組卡牌。根據名人堂所在的「斯特朗國家遊戲博物館」(The Strong National Museum of Play)，這讓「過10關」卡牌成為世上最銷售的紙牌遊戲之一。

遊戲採拉米紙牌規則，要求玩家收集多組紙牌，並要搶在對手之前，成功按順序完成10個階段。「無論是傳統或是其他玩法，「過10關」成為一款標誌性遊戲，鼓勵大家繼續玩這項遊戲，」博物館桌遊和謎題策展人斯托利(Mirek Stolee)指出。

變形金剛 適合收藏

變形金剛誕生於1980年代，孩之寶購買了包括變形機器人在內等多款日本玩具系列。它們最初以卡通影片上市，後來逐漸演變成一系列真人電影。

變形金剛定期推出新款式，讓收藏家欲罷不能。本施說，這種玩具受到歡迎也是因為非常適合兒童玩，刺激孩子的想像力，鼓勵假想遊戲。

玩具名人堂位於紐約羅徹斯特的「斯特朗國家遊戲博物館」。(美聯社)
玩具名人堂位於紐約羅徹斯特的「斯特朗國家遊戲博物館」。(美聯社)
玩具名人堂位於紐約羅徹斯特的「斯特朗國家遊戲博物館」。(美聯社)
玩具名人堂位於紐約羅徹斯特的「斯特朗國家遊戲博物館」。(美聯社)
紐約州羅徹斯特「美國國家玩具名人堂」展出了1766年製作的世界上第一批拼圖遊戲之...
紐約州羅徹斯特「美國國家玩具名人堂」展出了1766年製作的世界上第一批拼圖遊戲之一。(美聯社)
玩具名人堂位於紐約羅徹斯特的「斯特朗國家遊戲博物館」。(美聯社)
玩具名人堂位於紐約羅徹斯特的「斯特朗國家遊戲博物館」。(美聯社)
經典玩具「彩虹小馬」、「變形金剛」和「過10關」卡牌入選「美國國家玩具名人堂」。...
經典玩具「彩虹小馬」、「變形金剛」和「過10關」卡牌入選「美國國家玩具名人堂」。(美聯社)

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