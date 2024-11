移民專頁／海外申請follow to join 耗時1、2年

太太和先生同時遞交I-485,獲得綠卡的時間可更短。(圖/123RF)

讀者問:

我和老公已經結婚,他持L-1簽證 在美工作,已經進入綠卡 程序。我之前在美國與他一起生活一年,拿過L-2簽證。後來,因為亞洲有更好的工作機會,我回到了亞洲,兩人長距離分居生活。現在,他馬上進入I-485階段。我聽說,若配偶也要同時拿綠卡的話,I-485期間需要也待在美國,大概是兩年多的時間。但由於我目前的工作性質不太支持I-485期間留在美國。後來又看到了Follow to join的這個說法,說可以在主申請人綠卡下來的時候馬上給配偶申請follow to join,且此種情況適用配偶在美國海外的情況。我想問,這種情況下是配偶待在美國等I-485時間更快,還是在海外做follow to join時間更快?海外的follow to join的時間大概要花多久時間?

答:

通常你這種情況,在美國和你先生同時遞交I-485申請比較好,因為這樣獲得綠卡的時間更短。若是你先生的綠卡被批,通常你的綠卡也會同時被批准。你在申請綠卡期時可以同時申請I-131,I-131批准後可以出國旅行。不過你提到因為你目前的工作性質,無法留在美國等待I-485結果。

這種情況,你只有考慮follow to joint。你先生綠卡被批准後,再遞交I-824,這樣的話你可以透過海外領事館的管道移民 。海外的follow to join的時間大概要花一到兩年。不過,在海外等待期間,如果發生排期倒退,沒有移民名額的情況,則需等到排期再次排到,才能獲得移民簽證。

編按:Follow to Join是一種允許綠卡持有人的家庭成員(如配偶和未成年子女)在主申請人獲得綠卡後也獲得移民簽證或調整身分的程序。