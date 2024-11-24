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比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

移民專頁／海外申請follow to join 耗時1、2年

鄭毅律師
太太和先生同時遞交I-485，獲得綠卡的時間可更短。(圖／123RF)
太太和先生同時遞交I-485，獲得綠卡的時間可更短。(圖／123RF)

讀者問：

我和老公已經結婚，他持L-1簽證在美工作，已經進入綠卡程序。我之前在美國與他一起生活一年，拿過L-2簽證。後來，因為亞洲有更好的工作機會，我回到了亞洲，兩人長距離分居生活。現在，他馬上進入I-485階段。我聽說，若配偶也要同時拿綠卡的話，I-485期間需要也待在美國，大概是兩年多的時間。但由於我目前的工作性質不太支持I-485期間留在美國。後來又看到了Follow to join的這個說法，說可以在主申請人綠卡下來的時候馬上給配偶申請follow to join，且此種情況適用配偶在美國海外的情況。我想問，這種情況下是配偶待在美國等I-485時間更快，還是在海外做follow to join時間更快？海外的follow to join的時間大概要花多久時間？

答：

通常你這種情況，在美國和你先生同時遞交I-485申請比較好，因為這樣獲得綠卡的時間更短。若是你先生的綠卡被批，通常你的綠卡也會同時被批准。你在申請綠卡期時可以同時申請I-131，I-131批准後可以出國旅行。不過你提到因為你目前的工作性質，無法留在美國等待I-485結果。 

這種情況，你只有考慮follow to joint。你先生綠卡被批准後，再遞交I-824，這樣的話你可以透過海外領事館的管道移民。海外的follow to join的時間大概要花一到兩年。不過，在海外等待期間，如果發生排期倒退，沒有移民名額的情況，則需等到排期再次排到，才能獲得移民簽證。

編按：Follow to Join是一種允許綠卡持有人的家庭成員（如配偶和未成年子女）在主申請人獲得綠卡後也獲得移民簽證或調整身分的程序。

綠卡 簽證 移民

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