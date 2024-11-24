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娛樂／中老年觀眾不埋單 美國「熟齡向」電影冷颼颼

娛樂新聞組
電影「這裡」運用AI技術，讓湯姆漢克斯（右）與羅蘋萊特（左）「回春」演出。（取材自IMDb）
電影「這裡」運用AI技術，讓湯姆漢克斯（右）與羅蘋萊特（左）「回春」演出。（取材自IMDb）

索尼影業新片「這裡」（Here，又譯「此心安處」）早前上映，該片是「阿甘正傳」（Forrest Gump）導演勞勃辛密克斯（Robert Zemeckis）的最新力作，主演湯姆漢克斯（Tom Hanks）與羅蘋萊特（Robin Wright）亦是「阿甘正傳」的男女主角，等於是30年前「阿甘正傳」原班人馬的重新集合，「這裡」的最大賣點不言而喻。

30年前主創回歸 「這裡」慘輸「阿甘正傳」

不過，「阿甘正傳」1994年7月的首映票房達2445萬美元，而且當時正值美國舉辦足球世界杯期間，放映的影院只有1595家。相形之下，「這裡」在2647家電影院首映，僅獲得500萬美元票房，低於業界預期的700萬美元，這個成績只能用慘敗形容。

「這裡」由曾擔任過米拉麥克斯影業（Miramax）CEO的比爾布洛克（Bill Block）投資5000萬美元拍攝而成，改編自理查德麥奎爾（Richard McGuire）創作的同名漫畫，以一個普通美國家庭的客廳為固定視角，呈現幾代人細碎而波瀾起伏的人生故事。從內容上不難看出，該片的目標觀眾主要為美國中老年群體，相對而言，這一觀眾群體比較看重媒體的評價。可惜「這裡」的媒體口碑不佳，影評網站「爛番茄」上的新鮮度只有38%，毫無懸念地被歸類到「爛片」行列，首映成績不理想似乎在所難免。

「這裡」電影海報。（取材自IMDb）
「這裡」電影海報。（取材自IMDb）

過去勞勃辛密克斯就是票房保證、叫好又叫座的金字招牌，除了「阿甘正傳」，由他執導的「回到未來」（Back to the Future）、「威探闖通關」（Who Framed Roger Rabbit，又譯「誰陷害了兔子羅傑」）、「浩劫重生」（Cast Away，又譯「荒島餘生」）等片部部經典，都深受觀眾喜愛。

然而，近年來他的作品明顯已經很難再達到過去的高度，最近三部電影「馬克的異想世界」（Welcome to Marwen，「歡迎來到馬文鎮」）、「女巫們」（The Witches）和「木偶奇遇記」（Pinocchio）的商業成績和觀眾口碑都不甚理想，今年「這裡」借助AI技術讓兩位主演返老還童，具備足夠的話題，但也帶來了形式大於內容、缺乏深度的批評。

二戰題材「白鳥」 影后加持也賣不動

同樣鎖定美國中老年觀眾的還有10月上映的「白鳥」（White Bird），也面臨票房慘敗的困境。該片預算約2000萬美元，由「擁抱豔陽天」（Monster's Ball，又譯「死囚之舞」）導演馬克福斯特執導，英國資深演員海倫米蘭（Helen Mirren）主演，首映只獲153萬美元票房，截至11月中旬，全球票房僅804萬美元。

「白鳥」故事背景與2017年上映的「奇蹟男孩」（Wonder）有關，在「奇蹟男孩」中，茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）與歐文威爾森（Owen Wilson）的兒子患有天生面部畸形病症，在學校頻頻被欺負。而「白鳥」中的男孩正是該片中的校園惡霸，因霸凌惡行被退學，不久後，海倫米蘭飾演的奶奶前來探望，向孫子講述自己幼年時的一件往事，涉及二戰時猶太人的不幸遭遇。

奧斯卡影后海倫米蘭的演技毋庸置疑，問題在於，類似這種面向中老年觀眾的故事題材，今時今日已愈來愈難贏得美國觀眾的青睞。

「白鳥」電影海報。（取材自IMDb）
「白鳥」電影海報。（取材自IMDb）

2017年上映的「奇蹟男孩」，投資成本2000萬美元，全球票房卻達到3億美元，讓發行商獅門影業大賺一筆；時隔七年，外傳「白鳥」在北美1018家影院公映，儘管Cinemascore評分達到A+級，但首映票房卻不到200萬美元，甚至輸給上映規模相比之下只有三分之一、Youtube網紅探險鬼屋實錄的「山姆和科爾比：超自然傳說」（Sam and Colby: The Legends of the Paranormal）。

年輕觀眾口味變了 友情片>露骨性愛

以目前美國電影的票房趨勢，掌握年輕粉絲、出奇制勝的策略是各大片廠努力鑽研的目標。早前，加州大學洛杉磯分校下屬的學者與敘事者中心（Center for Scholars & Storytellers）發布今年最新一期的「青少年與銀幕」研究報告，透過對美國約1500名10歲至24歲的受訪者的調查，發現年輕人的影視作品欣賞口味竟然愈來愈「素」，他們不希望在大銀幕和小熒屏上看到太多露骨的性愛內容，反倒更期待表現友情和柏拉圖式愛情的作品。

事實上，去年的調查已發現青少年欣賞取向的轉變，而今年的報告顯示這種趨勢的加劇。研究人員發現：今年的受訪者中有63.5%的人表示，他們更喜歡以友誼為主題的影視作品；有62.4%的青少年認為，故事情節中根本就不需要和性相關的內容。

而且，去年的民調中，有51.5%的美國年輕人表示，希望有更多關於柏拉圖式愛情的內容，占了總受訪者人數的一半；而坦言自己沒打算在影視作品中看到性愛內容的人也只有47.5%，人數略少於一半。時隔一年，前述兩種傾向的認同者的比率都已超過六成。

中心研究總監阿麗莎海因斯（Alisha J. Hines）表示，今年的研究結果似乎進一步鞏固了近年來他們所發現的大趨勢，即美國年輕人已厭倦了影視作品中的性愛關係。在她看來，除了觀眾本身口味變化之外，這主要也是因為好萊塢影視作品在表現情愛、性愛關係已落後於時代，難以獲得年輕觀眾的共鳴。

現實生活太窒息 看魔幻題材抽離

另外，受訪者中還有36.2%的人表示，更願意觀看以奇幻世界為主題的影視作品，遠高於希望看到影視作品能反映貼近現實生活的個人問題（24.2%）、能反映社會環境的現實問題（13.9%）和有關社會上的富人和名人生活（7.2%）的人數比率。

對此，中心創始人兼執行董事、加州大學洛杉磯分校心理學系兼職教授雅爾達烏爾斯（Yalda T. Uhls）認為：「這個年齡層的年輕人在成長過程中遇到了巨大的壓力，包括疫情和24小時不間斷的新聞轟炸。他們每天都被大規模槍擊、政治分裂和戰爭紛亂的新聞包圍，絕大多數都已身心疲憊。」她說：「這一代美國年輕人同時也需要精神上的休息，所以，許多人會在影視作品上尋找出自幻想和充滿希望的故事，以緩解自己在現實中面臨的諸多挑戰。」

截至11月中旬，22024年最賣座電影前三名「腦筋急轉彎2」（見圖）與「死侍與金...
截至11月中旬，22024年最賣座電影前三名「腦筋急轉彎2」（見圖）與「死侍與金鋼狼」、「神偷奶爸4」劇情都著重在友誼與冒險。（取材自IMDb）

上述研究報告的結果，也與美國大眾愈來愈「清心寡欲」的整體趨勢不謀而合。曾幾何時，好萊塢也經歷性解放時期，各種大尺度作品甚至成人電影，都曾吸引過美國年輕觀眾的目光，直至1990年代，都還有「第六感追緝令」（Basic Instinct，又譯「本能」）等掀起情色話題的作品相繼問世。

但2000年之後，這股勢頭明顯趨緩，來自奇幻文學和漫畫的影視改編作品漸漸成了好萊塢的主流；而好萊塢大片也為了能在分級上覆蓋到更多的觀眾群，首先就會先自我審查，不希望因過多的性場景導致觀眾流失，一來一往之間，這份報告的調查結果也就不難理解了。

（取材自澎湃新聞）

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