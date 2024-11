娛樂／致命共生兄弟情 「猛毒3」最後催淚一舞

「猛毒最終章:最後一舞」電影海報。(取材自IMDb)

「猛毒最終章:最後一舞」(Venom: The Last Dance,又譯「毒液:最後一舞」簡稱「猛毒3」)迎來系列終章,劇情延續前作,主角艾迪(Eddie Brock)與猛毒除了被軍方神祕研究組織追捕,還遭「共生體之神」努爾(Knull)麾下外星異噬體們獵殺,面臨犧牲自己是否會成為拯救對方的唯一方式的抉擇。

英國男星湯姆哈迪(Tom Hardy)在「猛毒3」中再度詮釋漫威 宇宙中最為複雜且引人矚目的角色——猛毒與艾迪的共生體,看堅持正義的艾迪如何與崇尚暴力的猛毒相互影響是該系列最大的亮點之一。該系列的前兩部「猛毒」(2018年)、「猛毒:大屠殺」(Venom: Let There Be Carnage,2021年)橫掃96.9億票房,截至11月中旬,「猛毒最終章:最後一舞」全球票房近4億美元。

最不愛露臉男神

湯姆哈迪被戲稱是最「低調」的演員,過去他在諾蘭(Christopher Nolan)執導的三部賣座電影中,只在「全面啟動」(Inception,又譯「盜夢空間」)全程露臉,在「黑暗騎士:黎明昇起」(The Dark Knight Rises)飾演頭戴面具的狠人班恩(Bane),而在「敦克爾克大行動」(Dunkirk),他飾演的英軍飛行員全程戴著護鏡並且一言不發。對此,諾蘭高度評價哈迪的演技,大讚「他用一隻眼睛就能演戲。」

湯姆哈迪在「黑暗騎士:黎明昇起」飾演頭戴面具的大反派班恩。(取材自IMDb)

而在「猛毒」系列中,艾迪和猛毒的獨特複雜共生關係已非單純的生存依賴,他們在激烈爭論中尋找微妙和諧,在彼此約束中獲得理解成全。湯姆哈迪既要飾演艾迪,也需為猛毒配音,需要展現這對「搭檔」既壯觀又荒謬,同時又真正動人的共生關係,使他的表演更有挑戰性。湯姆哈迪曾說自己其實飾演了三個角色:「猛毒和艾迪本身是獨立的角色,但當兩個角色合在一起,又是一個全新的角色。」

艾迪和猛毒之間的關係意外成為電影最讓人津津樂道的部分,他們像是一對難兄難弟,只不過其中一位帶有巨大破壞力。本片的導演、同時也是該系列編劇的凱莉馬修(Kelly Marcel)表示,「艾迪和猛毒彼此是愛對方的,他們是最好的朋友。如果你要讓一個外星人掌控你的身體,等於要與一個超大兒童(更或許是一個特別危險的孩子)分享你的內心和外在,你必須做出很多犧牲,艾迪和猛毒,他們互相激發出了彼此最好的一面。」湯姆哈迪最近也在一次訪談中深情表示:「我非常享受飾演猛毒和艾迪的時光。」

凱莉馬修說,此次她與哈迪共同創作故事大綱與劇本,對馬修而言,「猛毒:最後一舞」不僅是這部驚險三部曲的巔峰終章,更是一場對抗空前強大外星威脅的生死對決,而在這場對決中,她更希望體現超級英雄漫畫宇宙中最致命也是最吸引人的「兄弟情誼」。

她曾在一次採訪中形容「猛毒」三部曲就像是一部經典浪漫喜劇,「艾迪和猛毒在『猛毒』首次相遇,在第二部經歷『七年之癢』關係破裂,這次要為他們的故事畫上句號,『猛毒最終章:最後一舞』體現公路片的風格,不僅要躲避地球上的追捕者,還要面對來自母星強大勢力的追擊,但他們的相處還是既浪漫又充滿趣味的。」

「猛毒」電影系列導演凱莉馬修(左)與主演湯姆哈迪(右)出席電影宣傳活動。(取材自IMDb)

自由發揮 注入猛毒靈魂

猛毒的概念化形象曾在山姆萊米(Sam Raimi)執導的「蜘蛛人 3」(2007年)中短暫出鏡,當時化身為黑色蜘蛛、象徵邪惡與黑暗。而在2018年上映的「猛毒」系列首部曲中,它是有思想和生命的外星有機體,在地球上尋找宿主,以獲得行動能力和生存能力。馬修回憶:「猛毒的形象並非僅僅源自漫畫,在該系列第一部電影的拍攝過程中,哈迪的貢獻對這個角色的塑造至關重要,甚至貫穿了整個系列。」

「當時,哈迪嘗試多種不同的聲音,最終找到了猛毒的獨特聲線」,她說:「我們一聽到這個聲音,就覺得它非常適合猛毒誇張的對話風格,這個聲音最初來自哈迪的一條語音備忘錄,他當時說『我覺得猛毒聽起來應該是這樣』,從那一條備忘錄開始,哈迪在劇本和片場上深入塑造猛毒。」

「猛毒最終章:最後一舞」劇照。湯姆哈迪表示非常享受飾演猛毒和艾迪的時光。(取材自IMDb)

片中,許多對白出自凱莉馬修和湯姆哈迪在片場的即興創作,「哈迪在片場經常戴著隱形耳機聽預錄的猛毒聲音表演,我們也可以透過耳機與他實時對話,如果拍攝過程中我突然想到一句好台詞,就能直接透過耳機告訴他,哈迪會立即回應調整。」

「他能理解我的劇本,我也知道如何設計他喜歡扮演的角色。為了最後這集,我們在倫敦的飯店花了整整一周時間,從早到晚地討論故事。」凱莉馬修表示,和湯姆哈迪已培養出非常好的默契,一致認為這部電影必須成為「猛毒」系列電影中最宏大、最激動人心的作品。她說:「幸運的是,出品方能讓我們以自己的願景和感受來全心全意製作它,我們深受漫畫的啟發,同時也非常重視粉絲的意見,不斷打聽他們是希望故事如何繼續。但這是三部曲的終結篇,所以我們希望故事充滿情感元素,想要深入挖掘猛毒和艾迪之間深刻的關係。」

視效挑戰 讓外星臉表現情感

猛毒的視覺呈現離不開頂尖的特效團隊,「讓猛毒表現出情感是我們的一大挑戰,」視覺特效總監約翰莫法特(John Moffatt)解釋,「猛毒的面部結構與人類大不相同,他有著誇張的笑容、巨大的眼睛卻沒有耳朵,因此在動畫製作時必須用不同的手勢來表現他的感受。我們努力讓這個CG角色能傳達出豐富的情感,畢竟這部電影充滿情感元素。」馬修說,視效團隊只有與哈迪緊密合作才能實現這個共生體的靈活與生動,「所有的一切都要盡可能地依賴哈迪的表演,讓他與猛毒互動。幸運的是,哈迪非常樂於合作,他的表演也成為我們工作的核心,而不是簡單地要求視覺達到某種效果,我們做的一切視效都是為了捕捉哈迪的表演精髓。」

「猛毒最終章:最後一舞」視覺特效總監認為要讓猛毒表現出情感是最大的挑戰。(取材自IMDb)

在大多數有CG角色的電影中,視效團隊會在片場放置特定的標記,以便演員知道該把視線放在哪裡,但「猛毒」系列的視效製作團隊則將這一決定權交給湯姆哈迪。當猛毒不在艾迪體內時,劇組不會標記猛毒頭部的位置,導演馬修強調:「哈迪在互動時自由決定猛毒的位置, 我們會全神貫注確保將猛毒停留在畫面中,但我從未見過任何人能做到哈迪所做到的事情。 」

另外,「猛毒3」在創新上也取得新突破,開發其他共生體和猛毒各種的宿主生物,如猛毒馬、猛毒魚等,凱莉馬修表示探索共生體變形或與另一種生物結合的方式「太有意思了」,集思廣益將猛毒的幽默感或行為表現在其他生物上,表示這些挑戰都幫助他們產生更多創意,「比如片中艾迪要在沙漠中辛苦地行走,猛毒化身為一匹超酷的黑馬後,就為他插上了翅膀,我們都很喜歡這個有趣的場景。」

(取材自新京報)