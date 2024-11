人物／拿下28座葛萊美獎…音樂教父昆西瓊斯 傳奇中的傳奇

著名唱片製作人昆西瓊斯11月3日辭世,這位多才多藝的傳奇人物,以音樂家、音樂製作人、影視製作人、社運分子等身分,縱橫美國文化界70餘年。(美聯社)

在上個世紀美國流行樂壇,昆西瓊斯(Quincy Jones)的影響力與地位可說少有人能企及;曾贏得28座葛萊美獎,也抱回奧斯卡、艾美獎等殊榮的他,於11月3日辭世,享壽91歲。這位傳奇人物以音樂家、音樂製作人、影視製作人、社運分子等身分,縱橫美國文化界70餘年。

昆西瓊斯最為人熟知的是,為麥可傑克森(Michael Jackson)打造了有史以來最暢銷的專輯「顫慄」(Thriller),以及「牆外」(Off the Wall)、「Bad」等專輯;1985年,製作歌曲「四海一家」(We Are the World),與麥可傑克森、萊諾李奇(Lionel Richie)共同創作,號召45位歌手演唱,為非洲飢荒募款賑災。

昆西瓊斯(右)曾為麥可傑克森(左)打造有史以來最暢銷的「顫慄」(Thriller)專輯,以及「牆外」(Off the Wall)、「Bad」等專輯;圖為1984年兩人在葛萊美頒獎典禮上合影,麥可傑克森手握八個獎座。(美聯社)

他除了為世界帶來日後影響音樂史的歌曲與聲音,也為電影「新綠野仙蹤」(The Wiz)配樂、擔任「新鮮王子妙事多」(The Fresh Prince of Bel-Air)製片人。流行文化各領域都有他涉及的足跡,與他合作過的巨星更是不可勝數,除麥可傑克森,還有雷查爾斯(Ray Charles)、法蘭克辛納屈(Francis Sinatra)、艾瑞莎弗蘭克林(Aretha Franklin)、黛安娜羅絲(Diana Ross)等。美聯社報導,本月稍晚,這位「音樂教父」將獲影藝學院頒發奧斯卡終身成就獎,以表彰他對電影的貢獻。

華府史密森尼學會(Smithsonian)秘書長羅尼邦屈(Lonnie G. Bunch III)在4日發表的聲明中表示,昆西瓊斯是全方位的創意天才,形塑了今日大眾所知的美國文化。邦屈說,瓊斯也是史密森尼轄下國立非裔美國人歷史文化博物館的長期支持者與理事,他曾籌辦博物館的開幕音樂會,那是個令人讚嘆、意興飛揚的夜晚。邦屈說,他有幸稱瓊斯為良師益友,彼此曾就博物館與音樂有過長時間的討論,瓊斯對生命的熱愛感染了周遭每一個人。

著名唱片製作人昆西瓊斯11月3日辭世,圖為瑞士「蒙特勒爵士音樂節」場地附近、蒙特勒皇宮酒店前昆西瓊斯的雕像。(路透)

史密森尼學會雜誌撰稿人克里斯.克利默克(Chris Klimerk)曾與博物館的音樂與表演藝術策展人瑞西(Dwandalyn R. Reece)對談,探討瓊斯留下的「遺產」對上世紀整個美國文化的重要性。

在非裔美國人歷史文化博物館的收藏中,有一件引以為傲的展品是「四海一家」的樂譜,上面有許多人的親筆簽名。如果還能從瓊斯的職業生涯與生活中選擇一件紀念品加入館藏,瑞西說,他會選擇瓊斯的第一件樂器,也就是他的第一把小號;但不知是否還保留著;此外,他也想看看樂團的部分和編曲,探索他的創造力。他說,博物館有一張瓊斯為電影「紫色姐妹花」(The Color Purple)配樂時坐在桌前的照片,這就是他所要尋找能真正展現瓊斯全貌的物件,不一定是所有華麗的東西,而是他讓所有人都為之感動的內在。

瑞西表示,他最喜歡說的一句話是,希望收藏的是整個人,而不僅僅是他職業生涯或生活的某個層面。他想到的是瓊斯在美國西北部長大是什麼感覺?他在芝加哥待過一段時間、所有與他合作過的樂團、他所編的樂曲、商業成果與大量的獎項。他說,在博物館的工作中,這一點非常重要,他們可以呈現瓊斯所有的榮耀與成果,但他留下的「遺產」更包含他所感動過的人,以及這種感動所帶來的回響,「我希望人們珍惜他留下的活生生例子,以及他是如何做到的」。

遺產1 傳達音樂的意義與影響

瑞西表示,他喜歡稱瓊斯是「文藝復興時期人物」,在他所倡議與擅長的事物上,他不僅是音樂人,也是文化人。瓊斯出道時是名小號手,但他也是音樂家、作曲家和編曲家,曾與各種音樂流派的佼佼者切磋、學習;隨後,轉戰電影、電視、配樂與製作工作。瑞西指出,昆西瓊斯最令人折服的是非常接地氣,他瞭解音樂對人們的意義,以及音樂如何影響人們。

瑞西說,瓊斯的創造力固然讓人讚嘆,但他對音樂史亦十分嫻熟,這種腳踏實地的精神讓他成為文化、非裔美國人歷史、創造力,以及真正追隨自己靈感的最佳代表;在許多方面,瓊斯和某些藝術家一樣能夠與時俱進,即使已91歲高齡,但從未與時代脫節。

瓊斯從爵士樂起家,曾跟隨法國音樂教育家娜迪亞.布朗熱(Nadia Boulanger)學習,對各種音樂領域均有涉獵。瑞西指出,瓊斯與麥可傑克森及嘻哈歌手合作時,他毫無保留也接納一切,尊重創造力對世界的貢獻。 昆西瓊斯2019年在瑞士「蒙特勒爵士音樂節」演出。(美聯社)

克利默克指出,與瓊斯擁有相同地位者,罕見具有與他同樣的開放胸襟、好奇心,以及學習新事物和分享所知的熱忱。瑞西說,這是一個人了解自己從何而來,並擁有超越創作音樂的洞察力才能做到。身為音樂歷史學家的瑞西稱,在非裔美國人的音樂中,沒有一種類型是全新的;音樂家站在前人所創作與努力的肩膀上,融入新的風格、重新詮釋,讓大眾以新的方式聆賞音樂。

遺產2 匯集眾多音樂家的本事

昆西瓊斯一直是個有歷史底蘊的音樂人,曾在2017年訪問過他的瑞西表示,瓊斯總讓人覺得他是個聰明、具備多方面智慧的人。

在提到對非裔美國人音樂的看法時,瓊斯指出特點是,「它是生命的音樂,透過音樂講述了非裔美國人的故事」。瑞西表示,許多時候,當新的音樂風格出現時,不同世代間會有不同的看法,但人們聆聽瓊斯的音樂,他的溝通方式,讓人們看到自己,體認自身的價值、音樂創造力以及自我意識。

克利默克回憶道,小時候能擁有一張45轉的「四海一家」單曲唱片,對他來說簡直是天大的事。他花了很長的時間才知道麥克傑克森是誰,也明白昆西瓊斯對麥可的成功舉足輕重,也這只是占瓊斯70多年職業生涯中的六年。 昆西瓊斯(左二)、休伊劉易斯(左一)和麥可傑克森(右一)等巨星共同錄製「四海一家」。(美聯社) 紀錄片「流行音樂中最偉大的夜晚」記錄了昆西瓊斯(中)、威利尼爾森(左)和布魯斯史普林斯汀等人錄製「四海一家」的場景。 (美聯社)

瑞西說,瓊斯是個能統整全局的人,他具備作曲家、編曲家的才華,但他的工作必須從大局著眼,引入不同的聲音、不同的樂器,將各種東西巧妙串連起來;他職業生涯中的主要工作,就是把各種人與音樂家匯集在一起。

瓊斯製作電影、為電影配樂,總是向下著手,把所有「碎片」拼在一起,創造出新的作品。瑞西指出,從某種角度來看,他的整個職業生涯都是由他一手策畫的,這是上天賜給他的才華之一;在與藝人合作時,他能夠發揮他們的優點,幫助他們找到自己的聲音。他在創作上與人合作,總在不同層面上精心安排,讓事情自然發生,「這就是他的超能力」。

遺產3 打破非裔美國人天花板

一般人普遍認為,擁有豐富想像力與創造力的人不可能擅長經商或實地做事,但克利默克表示,這彷彿是瓊斯自學的「技能」;他意識到許多藝術家在財務上都受到「剝削」,他想出該如何「玩」這場遊戲,且玩得頗為高明。這點對於外界瞭解昆西瓊斯在50年代(不只是最近以及他職業生涯的後半段)的創作、編曲和作曲十分重要。

瓊斯一開始和美國鋼琴家萊諾漢普頓(Lionel Hampton)一起巡迴演出,在貝西伯爵大樂團(Count Basie)學習,瑞西指出,看看非裔音樂家的發展軌跡,會讚嘆他們才華過人;而瓊斯身為幕後執行者,才是真正力量的所在。他超越音樂家的創造力,站在掌有權力的位置上,開發出吸引觀眾、代表非裔美國人歷史與文化的內容。他在這方面非常精明,證明了他的成功,也證明了他利用成功達到了更崇高的目的。

瑞西說,瓊斯預見自己能做更多的事,而這些成就將讓他在歷史留名。對非裔美國人而言,要衝破某些障礙並非易事,瓊斯也面對了許多挑戰,但他處於那個位置,然後讓人看到他的創意勃發。

遺產4 遠離種族隔離體驗自由

在昆西瓊斯的自傳「Q:The Autobiography of Quincy Jones」中,他寫到1950年代在歐洲待了很長一段時間,當時的美國即使在法律上解決了種族隔離問題,但在社會上還是縈繞未散。克利默克指出,瓊斯當時才二十出頭,看到生活中的一抹亮光,沒有在家鄉所經歷的限制。在瓊斯職業生涯早期,遠離美國是他非常重要的一部分。

瑞西同意克利默克的觀點,他說,特別是對一個非裔美國人來說,這完全可能。想像一下,離開一個一天24小時都籠罩著種族隔離陰影的地方,所有沉重桎梏都壓在身上;很難想像如果瓊斯繼續留在那樣的環境中會是什麼樣子,會對心理造成何種影響,對創造力與價值觀會帶來何種改變?

瑞西說,這段體驗讓瓊斯能持續下去,即使回到美國、仍面臨一些挑戰,但也有機會感受到一種先前從未體驗過的自由;有了這樣的可能,有了這樣的精神鼓舞,會覺得自己也許更有能力或更願意去印證自己的選擇。瑞西指出,想想這一切對心靈的滋潤,一定會改變你、影響你,讓你對自己感覺更好。

遺產5 最想收藏他哪樣東西?

