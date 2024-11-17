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封面故事／性別角色對調 四成民眾認為社會接受度不夠

編譯徐薏茹
對於高層女主管來說，即使丈夫願意掌理家務，家裡成員對負責家務的角色，要有充分的溝通與認識。(圖／123RF)
對於高層女主管來說，即使丈夫願意掌理家務，家裡成員對負責家務的角色，要有充分的溝通與認識。(圖／123RF)

丕優研究中心(Pew Research Center)調查美國人民對於性別角色互換的看法，整體上，公眾認為社會對於傳統的男女性別角色對調的接受度不夠。總體來看，43%的成年人認為，社會對於男性承擔典型女性角色的接受度不夠，19%認為社會對這些男性的接受度太高，37%認為接受度剛剛好。

對於女性承擔典型男性角色的看法，調查結果幾乎相同；44%認為社會對於這一情況的接受度不夠，19%認為社會對這些女性的接受度太高，36%認為剛剛好。

性別差異

與男性相比，更高比率的女性認為社會對於男性承擔典型女性角色的接受度不夠(49% vs. 36%)；男性認為接受度剛剛好的比率高於女性(43% vs. 33%)。此外，比起男性，有更高比率的女性認為社會對於女性承擔典型男性角色的接受度不夠(53% vs. 35%)；同樣地，男性認為此情況接受度剛剛好的比率高於女性(42% vs. 30%)。

黨派差異

共和黨人和民主黨人對於這一議題的看法截然不同。整體上，共和黨和傾向共和黨的無黨派人士有28%認為，社會對於男性承擔典型女性角色的接受度太高，27%認為接受度不夠，約45%的共和黨人認為剛剛好。

民主黨和傾向民主黨的無黨派人士則大多傾向認為，社會對於承擔典型女性角色的男性接受度不夠，59%的民主黨人持此觀點，僅10%認為社會對於這些男性的接受度太高，30%認為剛剛好。

對於社會如何對待承擔典型男性角色的女性這一議題，黨派模式非常相似；社會對這些女性是否接受度太高或接受度不夠，共和黨人的看法分歧，大多數民主黨人則認為社會的接受度不夠。

在性別方面，共和黨男性最有可能認為，社會對於承擔典型異性角色的男性和女性接受度太高；民主黨女性最有可能認為社會對於這類男性與女性的接受度不夠。

性別角色變化的影響

調查還顯示，整體上公眾認為性別角色變化對於女性的益處更勝於男性。

在事業成功方面，61%的人認為性別角色變化使女性更容易成功，36%認為男性因此更容易成功。

生活方面，57%的人認為性別角色變化讓女性更容易過上滿意的生活，43%的人認為男性能因此過更滿意的生活。

公眾還認為，性別角色變化對於已婚夫婦和家庭而言，利大於弊；57%認為這讓家庭更容易賺足夠的錢，過舒適的生活，47%認為這使婚姻更容易成功。

兩性看法

關於性別角色變化對生活各方面的影響，兩性看法大多一致；女性比男性更有可能認為，這讓兩性更容易過上滿意的生活、婚姻更容易成功；不過總體而言，男性和女性都認為利大於弊。

與沒有四年制大學學歷的女性相比，擁有學士學位或更高學歷的女性更有可能認為性別角色變化幾乎在每一方面都是有益的；例如67%至少有學士學位的女性認為，這使女性更容易過滿意的生活，相較之下持相同看法的無學士學位女性占55%。唯一的例外是，40%無學士學位的女性認為性別角色變化使男性更容易事業成功，持相同看法的高學歷女性僅32%。

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