稅務漫談／川普第二任減稅案 續徵海外富人稅

前總統川普 贏得2024總統大選,他於2017年上台時,迅速推出了「減稅與就業法案」(Tax Cuts & Job Acts),不能不承認,此案為他2024年爭取再度當選的經濟稅務議題上加分不少。

儘管此案將於2025年底到期,川普再度當選,幾乎可以肯定會繼續延長。此案中一項令人注目的條款為「海外富人稅」,更準確地說,是已入籍為美國公民,或持有美國綠卡(永久居留權)的外國股東(持股10%以上) ,不論海外收益是否轉移到了美國(或美國母公司),都要在八年內完成繳稅。

此條款名為Title 26 U.S. Code § 965-Treatment of deferred foreign income(延遲分配的外國收入)upon transition to participation exemption system of taxation。其核心內容為:延遲分配外國收入的美國公司股東必須一次性(或分期)支付其所欠「外國股東收益稅」(In the case of a United States shareholder of a deferred foreign income corporation, such United States shareholder may elect to pay the net tax liability under this section in 8 installments of the following amounts),八年分期付款的具體稅率分別為:

1) 第1至5年為8%

2) 第6年為15%

3) 第7年為20%

4) 第8年為25%

美10年可「回籠」3400億

試舉一例。

W&J兩人為透過EB-5申請獲得綠卡移民美國的夫婦,J為中國北京ABC出版印刷公司的法人及100%股權唯一股東。 1998年(Section 965實施的第一年)ABC「資產負債權益表」(Balance Sheet)顯示「留存收益」(Retained Earnings)為2560萬美元。

依照Section 965的規定,W&J兩人可選擇於1998-2002年每年上繳40.96萬美元作為移民美國的「海外富人稅」。國稅局預估10年(1998年-2027年)可徵收3400億美國企業或股東收益「回籠」稅。

無獨有偶,中國財政部及稅務總局於2020年初頒布了「關於境外所得有關個人所得稅政策的公告」(簡稱3號文),包括工資、薪金所得、利息、股息、紅利所得、財產租賃所得及財產轉讓所得等八項收入在內,與section 965相對應的「超級富豪海外收益稅」已將啟動。近幾個月來,中國一些主要城市的「超級富裕人士」(媒體引述為1000萬美元) 被要求自我評估潛在的應付稅款提供給稅務機關。據悉投資 收益稅達20%。

試舉一例。

曹先生是中國的玻璃生產製造商,經營有成之後把生產線擴展到美國。

第一種形式是子公司(Subsidiary),在美需申報5472表-Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation or a Foreign Corporation Engaged in a U.S. Trade or Business,投資收益將徵美中雙重稅。

第二種形式是曹先生個人投資在美開辦C公司(Corporation),在美申報1120,投資收益稅率為21%,但如分紅(Dividends),加徵個人收入(短期分紅)或資本利得(長期分紅)稅,外加AIIT(Additional Investment Income Tax)3.8%。現在中國稅務部門同時對曹先生徵收20%的外國投資所得稅。

中國自2018年起實施「共同申報準則」(CRS-Common Reporting Standards),這是個全球財務資訊揭露制度,促使國家間交流信息,防止逃稅,意味著中國稅務部門可獲得居民在境外的財務資訊。

根據彭博通訊社的報導,一些被鎖定的中國人擁有1000萬美元的離岸資產,或是美國和香港上市股東。

另根據《富比世》雜誌公布的「2024全球億萬富翁」排行榜,中國百萬富翁人數增至150萬人,擁有千萬人民幣資產家庭達208萬戶,上億資產家庭13.3萬戶。

專家憂帶來通膨風險

基於川普在2024年總統大選最後「衝刺」階段的逆轉加速表現,我們簡單地概括一下川普第二任的稅務政策與施政方針。

1、自稱「關稅人」的川普認為關稅將促進美國製造業的發展,縮小美國進口和出口之間的差距,增加美國的就業機會。

川普在第一任內打擊了價值超過4000億美元的進口商品,包括鋼鐵、太陽能板、洗衣機以及智慧手表、化學品、自行車頭盔和電機等中國商品。川普現在設想的對進口商品的徵稅是第一任的10倍(4兆美元),透過對大多數商品徵收10%至20%關稅,對中國商品徵收60%甚至更高關稅的計畫實現。16位諾貝爾獎經濟學家在最近的聯名信中對第二任川普政府可能給經濟通膨和法制帶來的風險表達了「深切擔憂」。

2、公司及個人稅

1) 川普提出將現有的21%公司稅(Corporation,俗稱C)降為20%。

2) 凡是用美國原料生產製造的公司稅將進一步降為15%

個人稅方面:

1) 范斯(川普的副總統)提出將兒童稅(Child Tax Credit)增至5000元

2) 重新復原(Reinstate)SALT(State & Local Tax)Deductions。

眾所周知,TCJA限制了不僅是「高產」,包括「中產」,甚至「低產」階層的逐項扣減(每年僅1萬元)。以紐約州長島為例,「學區徵稅」(School Tax),「政府徵稅」(General Property Tax)及「地區(鎮)徵稅」(Town Tax)加在一起至少2、3萬元,別忘了SALT中還包括W-2中預交或扣減的州、市稅。以年薪10萬元計,紐約州市一年的預扣(Withholding)便有1萬元,這還不包括擁有第二棟屋或部分出租(如50%)的額外地稅,如果夫妻倆人都拿W-2,一年的差距可達5萬元。

3) 社安福利金免稅

根據國稅局的統計,約40%社安金需付稅,目前的計算公式為:

單身(戶主):

年收入(Combined Income)2萬5000元以上開始徵稅,

2萬5000元至3萬4000元,按50%徵稅;

3萬4000元以上,按85%徵稅。

夫妻合併:

年收入3萬2000元以上開始課稅,

3萬2000元至4萬4000元,以50%課稅;

4萬4000元以上,以85%課稅。

4) 小費(Tips)收入免稅。

餐廳侍者、外賣郎、旅館門房及搬運工等,是典型的「小費」差使,川普現在提出要為這些「工薪」階層的小費收入免稅,包括所得稅(Income Tax)及工資稅(Payroll Tax including social security & medicare taxes)。

5) 加班工資(Overtime Pay)免收入及工資稅(同上)。

6) 汽車貸款 利息可抵稅。

若干年前,個人買車貸款利息與買房貸款利息(1098 mortgage interest)一樣可以抵稅(1040 Schedule A Itemized Deduction),川普現在提議恢復這項條款,鼓勵人們買車貸款增加扣減。

以上六項均關係到「民生」,這或許使川普在經濟議題上比賀錦麗更勝一籌,拿到選票。

(作者為註冊會計師)