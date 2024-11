憶往／傳奇音樂人昆西瓊斯「四海一家」 中西傳唱

昆西瓊斯被「時代雜誌」選為20世紀最具影響力爵士音樂家之一。(美聯社)

美國傳奇音樂人昆西瓊斯(Quincy Delight Jones Jr.)日前逝世,享耆壽91歲。他生前多才多藝,身兼音樂及影視製作人、作曲家、作詞家和編曲家,堪稱全方位音樂教父。他曾與諸多巨星合作,包括製作麥可傑克森的「顫慄」(Thriller)專輯。

美聯社報導,昆西瓊斯的公關羅賓森(Arnold Robinson)表示,昆西瓊斯當晚在他位於洛杉磯 市貝艾爾區(Bel Air Section)的家中過世,臨終時家人隨侍在側。

昆西瓊斯是多才多藝的音樂巨匠,留下巨大成就,包括製作流行音樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)的傳奇性專輯「顫慄」,全球銷售估達7000萬張,迄今仍是史上最暢銷專輯。

此外,昆西瓊斯也譜寫許多得獎的影視配樂,並與流行樂壇傳奇人物法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)、靈魂樂先驅雷查爾斯(Ray Charles)及數百名其他演唱藝人合作。

昆西瓊斯於1933年在芝加哥出生,他的父親為黑白混血,祖父為威爾斯奴隸主,祖母為黑奴,他的母親家族也是奴隸主後裔。

童年時,他在家中透過隔著牆壁聆聽鄰居彈奏鋼琴,以及母親的歌聲,開始接觸音樂。14歲時,他曾與時年16歲的美國靈魂音樂家雷查爾斯(Ray Charles),在西雅圖俱樂部組團玩音樂。

1956年,昆西瓊斯曾在紐約打工,為時年21歲「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的樂團電視演出吹奏小號。

1985年,昆西瓊斯為慈善活動「美國援非」(USA for Africa)歌曲「四海一家」(We Are the World)擔任製作人,而登上國際頭條,這首單曲致力於非洲饑荒救濟,由麥可傑克森與萊諾李奇(Lionel Richie)共同譜寫,並且引領眾多歌星聯合演唱。

昆西瓊斯的音樂生涯橫跨逾75個年頭,榮獲28座葛萊美 獎(Grammy Awards),並被「時代雜誌」(Time)選為20世紀最具影響力爵士音樂家之一。

昆西瓊斯生前獲得無數獎項和榮譽,包括2001年「甘迺迪中心榮譽獎」(Kennedy Center Honors)、2010年從時任美國總統歐巴馬手中領取「國家藝術獎章」(National Medal of Arts),並於2013年入選搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame)。

1985年,昆西瓊斯製作的《 We Are the World》專輯。(取自維基共享資源)

【We are the world】

We are the world

We are the children

We are the ones

who make a brighter day

so let's start giving

重看We Are the World這一幕,麥可傑克森手拍著腿部輕輕獨唱;再度唱出此段歌詞時,是肯尼羅傑斯眾星合唱;打動人心,不跟著哼唱都難。

There's a choice we're making

We're saving our own lives

It's true we'll make a better day

just you and me…

在麥可傑克森之後,接著是黛安娜羅絲接唱以上這段。

39年前這一首耳熟能詳的歌,對目前60、70歲的歌迷來說,除了能著哼唱全曲,更難忘錄製的畫面中的明星。

We Are the World 合唱的歌手中,已有十位揮別人間。有意思的一個插曲是,為什麼當時當紅的瑪丹娜 沒有參與?一說「因為有人認為她不會唱歌」,她當時的製作人Nile Rodgers 在某次採訪中說道「這傷了她的心」。

1985年,昆西瓊斯製作的《 We Are the World》單曲。(取自維基共享資源)

【有哪些手參與】

如果你想回味這首歌曲,以下是收看網址和歌手的出場序:

萊諾李奇–0:26

史蒂夫汪達–0:39

保羅賽門–0:43

肯尼羅傑斯–0:53

詹姆斯英格拉姆–0 :59

蒂娜透納–1:06

比利喬–1:13

麥可傑克森–1:19

黛安娜羅絲–1:32

狄昂華薇克–1:48

威利尼爾森–2 :02

阿爾賈羅–2:09

布魯斯史普林斯汀–2:15

肯尼羅傑斯–2:21

史蒂夫佩里–2:28

戴瑞霍爾–2:36

休伊劉易斯–2:48

辛蒂露波–2:54

金卡恩斯–3:02

巴布狄倫–3:48

雷查爾斯–4:27

台灣流行音樂界在1985年底,模仿We Are the World推出「明天會更好」的華語經典大合唱。(取自維基共享資源)

【明天會更好】

輕輕敲醒沉睡的心靈 慢慢張開你的眼睛(蔡琴)

看那忙碌的世界是否依然孤獨地轉個不停(余天)

春風不解風情 吹動少年的心(蘇芮)

讓昨日臉上的淚痕 隨記憶風乾了(潘越雲)

----

唱出你的熱情 伸出你雙手

讓我擁抱著你的夢 讓我擁有你真心的面孔

讓我們的笑容 充滿著青春的驕傲

讓我們期待明天會更好

(合唱)

公益大合唱的影響力無遠弗屆,擴散到亞洲,台灣流行音樂界在1985年底,模仿We Are the World推出「明天會更好」的華語經典大合唱。由羅大佑作曲,羅大佑、張大春、張艾嘉、詹宏志等人共同作詞,陳志遠編曲;60多位歌手合唱。