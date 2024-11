封面故事／厄瓜多旅行 走在赤道上 該注意什麼？

Pululahua火山口,土壤肥沃,是世界最大有人居住火山口。(作者提供)

厄瓜多旅行,走在赤道上該注意什麼?

亞歷山大·洪堡(Alexander Humboldt)是德國普魯士時代的地理學家,1802年在厄瓜多和南美洲探險,收集人文地理資料後,寫了一系列旅行地理叢書,被譽為「環保主義之父」,達爾文稱他是最偉大的旅行科學家。

前往厄瓜多旅行,到安第斯山脈就會走在一條稱為洪堡的火山大道。在太平洋的加拉帕戈斯群島(Galapagos),會知道有一太平洋洋流以洪堡命名,對群島氣候影響甚鉅。到亞馬遜 河流域會進入以洪堡為名的熱帶雨林,雨林裡有20多種植物是由洪堡取名的。

今年踏著洪堡走過的路,前往厄瓜多旅行,行程包括:首都基多,位處太平洋的加拉帕戈斯群島和Tena附近的亞馬遜雨林。

社會治安:

到厄瓜多旅行,首先會問治安問題。2024年1月我們正準備前往厄瓜多旅行前三天,厄瓜多政府宣布國家進入緊急狀態,實施夜間宵禁,嚴厲打擊販毒集團。厄瓜多的形像從熱帶叢林天堂,一下成為毒梟樂園。是否前往厄瓜多旅行,當時進退維谷,閱讀網上最新消息,查看美國國務院 旅行資訊,以及和當地旅行社聯絡,皆表日常,雖有疑慮最後仍決定如期前往。抵達後在首都基多和機場港口,可以感受到軍警戒備氣氛,但其他地區一切如常。

在基多總統府和附近廣場,圍著鐵絲網,我們向駐守的警衛表明是遊客身分,警察就放行讓我們進入廣場參觀拍照,同時提醒在舊城某些地區參觀要注意扒手。讓我們覺得相當溫馨。

在加拉帕戈斯群島和亞馬遜雨林,治安都非常好。

行程安排:

此次厄瓜多之旅一共12天。

前兩天在基多,第一天從洛杉磯經邁阿密轉機,到首都基多已是深夜。旅館派人接機入住,非常順利。

第二天上午和當地旅行社人員見面,他們說明行程住宿與國內飛機的安排,並介紹「一日遊」項目供我們選擇。來自不同國家的十位遊客,彼此介紹認識後,我們和一對英國夫婦決定在基多和加拉帕戈斯群島一起行動,自己安排每天的一日遊,到亞馬遜雨林則參加當地旅行社安排三天兩夜的行程。基多市和附近的景點都以出租車代步。

基多地區景點:

Pululahua火山口,從觀景臺可以看到火山口,火山土壤肥沃,當地人開發為農莊與農埸,Pululahua目前是世界最大有人居住的火山口。

赤道碑是基多最熱門景點之一,厄瓜多以赤道為國名,首都基多就在赤道附近,因此赤道碑有許多的旅遊設施,包括民俗展示中心,各種紀念品和小吃店。赤道碑有九層樓高,可眺望安第斯山脈美景。

基多的舊市區有許多古老建築,名列聯合國UNESCO世界文化遺產,耶穌會教堂(Church of the Society of Jesus),基多大都會 大教堂(Catedral Metropolitana de Quito),和聖多明哥教堂(Iglesia de Santo Domingo)都是歷史悠久。

我們在舊市區商店,想買一頂合適的巴拿馬帽,結果成為有趣的文化探索。巴拿馬帽主要產自厄瓜多南部安第斯山區小城昆卡(Cuenca),全手工編織的巴拿馬帽,價格達上千美元,如藝術品般。1855年巴黎博覽會後,拿破崙三世(Napoleon III)受贈一頂精心編織的帽子,他很喜歡到哪兒都戴著,使巴拿馬帽一下出名。我們僅以數十美元,買到一頂巴拿馬帽子,相當高興。

在舊城區參觀時,我們還到一家草藥療癒店,體驗民俗療法。提升體力和驅除身體不淨之物。

另外,搭乘teleferiQo纜車到4500英呎高的Cruz Loma山頂,山上可觀賞基多市景和周遭的高山景象。

加拉帕戈斯群島景點:

從基多到加拉帕戈斯,搭機兩個多小時,登機前要申請入境,同時檢查行李,有無攜帶危害當地環境物品。我們先飛San Cristobal島,停留三天,再搭船到Santa Cruz島。

San Cristobal島只有一海港小鎮Puerto Baquero Meano。我們第一天搭小船,出海浮潛與繞島一周。第二天,我們騎單車跨島旅行。這兩項活動,讓人難忘。

搭纜車到基多郊區的山頂,蕩鞦韆遠眺Cotopaxi火山,是最受歡迎的觀景處。(作者提供)

從San Cristobal島到Santa Cruz島,快速船需時三小時,一路浪高船顛,最好備藥防暈,同時選坐通風好的位子。我們住Puerto Ayora,三天時間主要活動是,參觀達爾文研究中心,高地參觀巨龜保護區,前往另一外島看稀奇動物。

亞馬遜雨林區:

從基多到Tena,要翻越安地斯山脈,走在洪堡火山大道,山勢雄偉,Tena位於兩條河匯聚處。我們的活動,有兩次搭小船到叢林探尋野生動物,另有兩次徒步進入叢林,感受亞馬遜河流域的生態環境。

回到基多前,在安地斯山脈下的Papallacta溫泉中心,洗滌多天行程的勞累。這是令人難忘的休憩。

注意事項:

1,厄瓜多是西班牙語系國家,如出發前能熟悉幾句西班牙語或熟悉翻譯軟件使用,對溝通幫助很大。

2,厄瓜多雖處赤道地區,但在高山上,首都基多位處2800公尺高原上,因此早晚氣溫偏低,需準備禦寒衣物。另外,注意高山症狀。

3,要準備防曬乳液,特別是在加拉帕戈斯群島,陽光相當猛,稍不注意就曬傷。

4,在厄瓜多不要生飲自來水,在亞馬遜河雨林地區,導遊甚至要求使用瓶裝水刷牙漱口。因此瓶裝水或自帶水瓶,成途中隨身要物。