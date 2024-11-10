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封面故事／厄瓜多旅行 走在赤道上 該注意什麼？

刁冠群
Pululahua火山口，土壤肥沃，是世界最大有人居住火山口。(作者提供)
Pululahua火山口，土壤肥沃，是世界最大有人居住火山口。(作者提供)

厄瓜多旅行，走在赤道上該注意什麼？

亞歷山大·洪堡(Alexander Humboldt)是德國普魯士時代的地理學家，1802年在厄瓜多和南美洲探險，收集人文地理資料後，寫了一系列旅行地理叢書，被譽為「環保主義之父」，達爾文稱他是最偉大的旅行科學家。

前往厄瓜多旅行，到安第斯山脈就會走在一條稱為洪堡的火山大道。在太平洋的加拉帕戈斯群島(Galapagos)，會知道有一太平洋洋流以洪堡命名，對群島氣候影響甚鉅。到亞馬遜河流域會進入以洪堡為名的熱帶雨林，雨林裡有20多種植物是由洪堡取名的。

今年踏著洪堡走過的路，前往厄瓜多旅行，行程包括：首都基多，位處太平洋的加拉帕戈斯群島和Tena附近的亞馬遜雨林。

社會治安：

到厄瓜多旅行，首先會問治安問題。2024年1月我們正準備前往厄瓜多旅行前三天，厄瓜多政府宣布國家進入緊急狀態，實施夜間宵禁，嚴厲打擊販毒集團。厄瓜多的形像從熱帶叢林天堂，一下成為毒梟樂園。是否前往厄瓜多旅行，當時進退維谷，閱讀網上最新消息，查看美國國務院旅行資訊，以及和當地旅行社聯絡，皆表日常，雖有疑慮最後仍決定如期前往。抵達後在首都基多和機場港口，可以感受到軍警戒備氣氛，但其他地區一切如常。

在基多總統府和附近廣場，圍著鐵絲網，我們向駐守的警衛表明是遊客身分，警察就放行讓我們進入廣場參觀拍照，同時提醒在舊城某些地區參觀要注意扒手。讓我們覺得相當溫馨。

在加拉帕戈斯群島和亞馬遜雨林，治安都非常好。

行程安排：

此次厄瓜多之旅一共12天。

前兩天在基多，第一天從洛杉磯經邁阿密轉機，到首都基多已是深夜。旅館派人接機入住，非常順利。

第二天上午和當地旅行社人員見面，他們說明行程住宿與國內飛機的安排，並介紹「一日遊」項目供我們選擇。來自不同國家的十位遊客，彼此介紹認識後，我們和一對英國夫婦決定在基多和加拉帕戈斯群島一起行動，自己安排每天的一日遊，到亞馬遜雨林則參加當地旅行社安排三天兩夜的行程。基多市和附近的景點都以出租車代步。

基多地區景點：

Pululahua火山口，從觀景臺可以看到火山口，火山土壤肥沃，當地人開發為農莊與農埸，Pululahua目前是世界最大有人居住的火山口。

赤道碑是基多最熱門景點之一，厄瓜多以赤道為國名，首都基多就在赤道附近，因此赤道碑有許多的旅遊設施，包括民俗展示中心，各種紀念品和小吃店。赤道碑有九層樓高，可眺望安第斯山脈美景。

基多的舊市區有許多古老建築，名列聯合國UNESCO世界文化遺產，耶穌會教堂(Church of the Society of Jesus)，基多大都會大教堂(Catedral Metropolitana de Quito)，和聖多明哥教堂(Iglesia de Santo Domingo)都是歷史悠久。

我們在舊市區商店，想買一頂合適的巴拿馬帽，結果成為有趣的文化探索。巴拿馬帽主要產自厄瓜多南部安第斯山區小城昆卡(Cuenca)，全手工編織的巴拿馬帽，價格達上千美元，如藝術品般。1855年巴黎博覽會後，拿破崙三世(Napoleon III)受贈一頂精心編織的帽子，他很喜歡到哪兒都戴著，使巴拿馬帽一下出名。我們僅以數十美元，買到一頂巴拿馬帽子，相當高興。

在舊城區參觀時，我們還到一家草藥療癒店，體驗民俗療法。提升體力和驅除身體不淨之物。

另外，搭乘teleferiQo纜車到4500英呎高的Cruz Loma山頂，山上可觀賞基多市景和周遭的高山景象。

加拉帕戈斯群島景點：

從基多到加拉帕戈斯，搭機兩個多小時，登機前要申請入境，同時檢查行李，有無攜帶危害當地環境物品。我們先飛San Cristobal島，停留三天，再搭船到Santa Cruz島。

San Cristobal島只有一海港小鎮Puerto Baquero Meano。我們第一天搭小船，出海浮潛與繞島一周。第二天，我們騎單車跨島旅行。這兩項活動，讓人難忘。

搭纜車到基多郊區的山頂，蕩鞦韆遠眺Cotopaxi火山，是最受歡迎的觀景處。(作...
搭纜車到基多郊區的山頂，蕩鞦韆遠眺Cotopaxi火山，是最受歡迎的觀景處。(作者提供)

從San Cristobal島到Santa Cruz島，快速船需時三小時，一路浪高船顛，最好備藥防暈，同時選坐通風好的位子。我們住Puerto Ayora，三天時間主要活動是，參觀達爾文研究中心，高地參觀巨龜保護區，前往另一外島看稀奇動物。

亞馬遜雨林區：

從基多到Tena，要翻越安地斯山脈，走在洪堡火山大道，山勢雄偉，Tena位於兩條河匯聚處。我們的活動，有兩次搭小船到叢林探尋野生動物，另有兩次徒步進入叢林，感受亞馬遜河流域的生態環境。

回到基多前，在安地斯山脈下的Papallacta溫泉中心，洗滌多天行程的勞累。這是令人難忘的休憩。

注意事項：

1，厄瓜多是西班牙語系國家，如出發前能熟悉幾句西班牙語或熟悉翻譯軟件使用，對溝通幫助很大。

2，厄瓜多雖處赤道地區，但在高山上，首都基多位處2800公尺高原上，因此早晚氣溫偏低，需準備禦寒衣物。另外，注意高山症狀。

3，要準備防曬乳液，特別是在加拉帕戈斯群島，陽光相當猛，稍不注意就曬傷。

4，在厄瓜多不要生飲自來水，在亞馬遜河雨林地區，導遊甚至要求使用瓶裝水刷牙漱口。因此瓶裝水或自帶水瓶，成途中隨身要物。

5，參考資訊：www.Ecuador.travel是非常好的網站，提供許多厄瓜多的旅遊資訊。包括中文解說。

赤道碑高約10米，位於厄瓜多首都基多郊區，碑座刻著：「這裡是地球的中心」。(作者...
赤道碑高約10米，位於厄瓜多首都基多郊區，碑座刻著：「這裡是地球的中心」。(作者提供)

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