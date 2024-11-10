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封面故事／親歷加拉帕戈斯群島 遙想達爾文

刁冠群
加拉帕戈斯群島的海域是洋流交匯處，在此浮潛可以看到許多海洋生物。(作者提供)
加拉帕戈斯群島的海域是洋流交匯處，在此浮潛可以看到許多海洋生物。(作者提供)

清晨海邊的霧氣未散，天空還是一片魚肚百，街角公園沙灘上的海獅叫聲，響徹小鎮，好似號角般催人起床，居住加拉帕戈斯群島 (Galapagos) 的人，在這聲中嶄開新的一天。

我住在小鎮海邊主街的旅館，從三樓的陽台，可以看到這條街的左右盡頭，還有進出港口的船隻。天慢慢亮了，遊客漸漸多了，有的搭船出海潛泳，有的轉往其他島嶼。海獅的叫聲弱了，牠們可能在忙著談情說愛，也有可能在照顧小海獅。海鬣蜥出現在海獅旁，甚至走上街頭，對來往的人視若無睹，這稀有獨特的動物，看似史前時代的動物，面目猙獰，但個性溫和，不會傷人。走出旅館跨過馬路，到了港口的棧橋，看到紅蟹在石頭間覓食，潮汐流轉，牠們像在嬉戲。這是加拉帕戈斯群島省會--巴克里索墨洛港(Puerto Baquero Meano)的清晨市景，也是大自然萬物和諧而生的繁花景象。

巴克里索墨洛港城市很小，人口僅1萬多，徒步一小時可走完大街小巷，沿著海邊的馬路，長約600公尺，是遊客聚集地方，以達爾文為名的商家，比比皆是，從旅館、餐廳、雜貨店到咖啡館都有，看似達爾文家族控制島嶼的商業。其實1835年達爾文到加拉帕戈斯群島，僅到其中四個島嶼，共待了五周。在抵達前，他還殷切想轉搭另一船隻早回英國老家。人生的際遇，無法預測，他在加拉帕戈斯島結束田野調查的20年之後，才寫下進化論，使這赤道島嶼被稱之為達爾文與上帝分手之處，也是了解人類生命進化的重要地點，這當然和島嶼本身獨特的地理環境也有關係，加拉帕戈斯群島離南美洲大陸約1000多公里，因火山熔岩而生的120多座大小島嶼和礁石，只有三座島嶼適合人居，赤道從中穿過，四股洋流交匯於此，大自然魔力創造下，形成令人驚嘆的景觀，也改變了氣候生態，帶來豐富的海洋資源，許多獨特稀有的動植物繫此而生，使加拉帕戈斯成為了解自然界生態演化最佳地方。

管制入境 保護生態

加拉帕戈斯群島是厄瓜多國家公園保護區，也是聯合國的UNESCO世界遺產；過去幾年，每年約有十幾萬人來到這人口稀少的島嶼旅遊，為了保護群島的生態環境，厄瓜多政府收取高昂的入境費，限制攜帶行李的重量，管制入境人數，使這號稱生物陳列室的群島不被破壞。

厄瓜多今年2月為打擊毒梟，宣布國家進入安全緊急狀態，實施宵禁，防止毒梟利用加拉帕戈斯的偏遠位置，無人注意，開船至島上加油，再將毒品轉運他地，因此機場和港口，軍警戒備嚴密。這些防範措施，讓人感覺氣氛緊張。我從首都基多轉機來此旅遊，慶幸到了島上就可避開厄瓜多的社會動盪，入境後，看市區平靜，一片悠閒景像，放下忐忑之心；入住旅館後，就前往加拉帕戈斯國家公園展覽中心參觀。

孤獨的喬治，被稱為世界最稀有的生物，2012年過世後成為世界動物保育工作的象徵。...
孤獨的喬治，被稱為世界最稀有的生物，2012年過世後成為世界動物保育工作的象徵。(作者提供)

從市區走過去，路上可以看到海獅盤據公園的長凳在午休，海鳥盤旋海上準備捕食小魚，步道旁是火山溶岩形成的奇異地表，還有比人高數呎的仙人掌植被。順著彎曲的步道走到展覽中心，從中心還有不同步道沿伸到海邊和小山頂，瞭望整個海灣。午後走在步道，撲面而來是赤道的驕陽，威力驚人，如未注意，不多時皮膚曬紅，數日後開始脫皮，防曬成為必要措施。

不諳水性 也能潛水

隔日，一早帶了浮潛裝備，搭上快艇環島一周。在基多認識來自英國的格蘭伍德夫婦，他們曾自駕帆船，從英國穿越大西洋至加勒比海四次，熟悉海事，潛水經驗豐富；在其鼓勵和陪同下，我們一行約十人，繞島一周後抵達Kicker礁石準備下海浮潛，嚮導先說明洋流的流向，海龜和沙魚出沒的可能性，每個人浮潛的間距，並警告在水中不可脫隊，放下救生圈後，讓不熟水性的人扶著，在他的帶領下，大家開始浮潛。由於海水深不可測，船隻在旁注意安全，隨時將體力不支的人，扶回船上。礁石離San Critobal島約一海里，景色壯麗，我看到格蘭伍德夫婦，年過七旬，載浮載沉，如魚得水，樂不可支，讓我羨慕至極，約一小時後，繞礁石一圈，體力已竭，大家逐一回到船上。原希望能和海龜一起浮潛，緣慳一面，只待下回。

在Kicker礁石浮潛時，看到水中不少的魚類，它們和群島幾千平方海里水域的海洋生物一樣受到保護，十幾年前，亞洲漁船最喜歡來此捕撈海參，造成海參數量銳減，厄瓜多政府採強制手段，沒收大批的捕獲海參，還和非法打撈漁船發生槍擊衝突。2016年規定禁捕五年，海參恢復生機。

在加拉帕戈斯群島可以看到鼓滿紅喉囊的軍艦鳥和藍腳鰹鳥。(作者提供)
在加拉帕戈斯群島可以看到鼓滿紅喉囊的軍艦鳥和藍腳鰹鳥。(作者提供)

素食沙魚 開了眼界

離開Kicker礁石，船駛往島旁海上停靠，我們下船涉水到白沙灘休息，附近還停著幾艘船隻，遊客不是徜徉白沙，不然就在海裡游泳。不遠處突然聽到有人喊叫「沙魚…沙魚」，沙魚是海洋食物鏈頂端的凶猛殺手，理應大家會恐慌退到岸上，結果不然，沙魚平靜穿梭在船隻和泳客之間，嚮導說：「這是吃素的沙魚吧。」首次聽到素食沙魚，回到旅館，上網一查居然有素食沙魚，以海草為生，真是長了見識。至於加拉帕戈斯水域的沙魚，還是以肉食為主，只是對人沒攻擊性。

結束了海上活動，我們接著內陸的活動，騎單車跨越海島，加拉帕戈斯的島嶼都是火山噴發形成，地勢低的海岸區，大多是黑色的熔岩和灌木，赤裸裸的岩石，被太陽曬得熱氣騰騰，高地則如同精靈世界般，綠木密閉，霧霾迷茫，非常清爽，騎單車奔馳在San Crisbol島的跨島路上，一路穿過低矮的灌木叢，又進入長滿蘚苔的樹林，看到植被生機勃勃從熔岩岩縫中冒出，又長為茂密林木，這是一趟達爾文進化天擇的田野觀察之旅吧。我汗流淋漓享受這愉快的單車行。

我們接著前往Santa Cruz島，去探訪巨龜，觀看海陸鬣蜥，還去打擾求偶中的軍艦鳥。在達爾文研究中心看到「孤獨的喬治」巨龜標本，1971年在一孤島發現約60多歲的喬治巨龜，它被列為瀕臨絕種動物，科研人員開始推動一項全球性相親生子計畫，希望喬治能和近親烏龜交配繁殖，但喬治「性」致不高，2012年以100餘歲過世。它的標本，現放在達爾文研究中心的冷氣房裡，頭部伸出龜甲，仰然而立，氣宇軒昂，科研單位取下它的基因，希望能培育出它的後代。但不知何年何月，才能完成此一心願。

South Plaza Island 是一座無人島，島上的仙人掌構成一生態系統，...
South Plaza Island 是一座無人島，島上的仙人掌構成一生態系統，遊客到島上主要是觀賞海獅，海陸鬣蜥和藍腳鰹鳥。(作者提供)

不過這計畫成為全球保護瀕危絕種物種的象徵，也是人類利他基因的表現，在物競天擇的陰影，天災人禍的摧毀下，或許利他主義可以讓萬物薪火相傳。

我們接著到島上高地的保護區，去看野地的巨龜，體重平均270公斤的巨龜，行動緩慢每小時前行200多公尺，但生命力極強，可以多日不食。在頂盛時期，島上有20多萬隻巨龜，1535年西班牙人登島探險，把巨龜當成佳肴，還在船上圈養，當成航行的補給品，人類的掠食，巨龜數目降至1萬多隻，我看到在泥坑爬行的巨龜，在厄瓜多年輕保育人員的照顧下，要恢復到頂盛，長路漫漫，但看到了一線曙光。

教授夫婦 研究雀鳥

從高地回小鎮路上，我和保育人員談到他的工作和抱負，這時我想起獲普利茲獎的「鳥喙」( The Beak of the Finch)一書，記載普林斯頓大學Grant夫婦教授，30多年時間不畏烈日艱困環境，與大自然混為一體，在加拉帕戈斯群島日復一日研究雀鳥，他們的鳥類編號達上萬隻，這種專注精神，讓人類在探討演化論，基礎更扎實，不再患有自大症。年輕保育人員的加入，更使演化成生命之光。

說到演化，觀察從陸鬣蜥到海鬣蜥的變化，可以知道其中的奧秘，為了看陸鬣蜥(海鬣蜥的近親)，軍艦鳥和藍腳鰹鳥，我們搭橡皮筏前往South Plaza島，島上有一公里的小徑，可以近看這些稀有動物。海陸鬣蜥，體型食物和顏色都不同，陸鬣蜥為適應環境，從陸地轉到海底覓食海草，演生出海鬣蜥，陸鬣蜥則以仙人掌為生，這種萬年的演化，讓人覺得不可思議，環境居然塑造出這麼多元物種。在島上小徑上還可以看到軍艦鳥棲息在灌木樹枝上，有些鼓滿紅紅的喉囊，展現魅力，這是求偶吸引異性的方法，軍艦鳥有盜食寄生的習性，也就是利用快速飛行的優勢，去驚嚇其他鳥類，並強奪其食物。在鳥類中，我最鍾情藍腳鰹鳥，一雙藍色大腳丫，就足以吸引人目光，雄鳥為取悅雌鳥，還會跳舞展現光鮮亮麗的藍腳丫，來迎得芳心，跳舞成為鰹鳥的招牌，新婚燕爾跳舞，老夫老妻更會共舞，跳舞讓他們感情彌堅。

加拉帕戈斯島嶼還有許多珍奇動物，百年前是被文明遺忘了，我在這島嶼走了一趟，才知道島上萬物的生命力都是蓬勃向上，沒有一物種是站在食物鍊的頂端，人類還不足自命不凡，為世界的征服者或管理者。

Kicker Island 是加拉帕戈斯群島最深歡迎的景點，火山錐的遺跡是浮潛最...
Kicker Island 是加拉帕戈斯群島最深歡迎的景點，火山錐的遺跡是浮潛最佳之處。(作者提供)
雄鰹鳥以炫耀自己的藍腳和跳舞向雌鳥示愛。(作者提供)
雄鰹鳥以炫耀自己的藍腳和跳舞向雌鳥示愛。(作者提供)

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