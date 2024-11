娛樂／中國2度重映「哈利波特」 票房勝新片

「哈利波特」全系列電影在中國重映。(取材自微博)

中國各地的電影院 自10月中旬再度重映「哈利波特 」(Harry Potter)全系列電影,今年距離最後一部「哈利波特:死神的聖物Ⅱ」(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)上映已經是13年前了,對於當地的00後「麻瓜」影迷而言,終於可以進電影院「補課」一番。

這不是「哈利波特」電影第一次在中國重映,據中國票房統計網站貓眼專業版,2020年,該系列2001年上映的首部曲「哈利波特:神秘的魔法石」(Harry Potter and the Philosopher's Stone)橫掃1.92億人民幣(約2703萬美元),時隔四年,該片再度重啟的當周末,使得重映累計票房達2.99億人民幣(約4209萬美元),榮登當周票房榜亞軍,只輸給中國抗美援朝主題的「志願軍:存亡之戰」。

這不僅凸顯「哈利波特」IP的強大號召力,也能在十一檔時期之後的清冷影市上與新片相互支撐,利用其擁有的粉絲基礎,將大量觀眾重新召喚回歸影院。對此,不少影院紛紛推出「哈利波特」全系列放映的購票套餐,增加多種新式觀影規格,例如CINITY、IMAX和Dolby Cinema版本等,讓粉絲們用更大螢幕、更先進的聲光技術體驗高畫質版本,許多線下的實體店面也趁勢將商品名稱「魔法化」,藉機蹭一波熱度。

狂粉盼辦全系列馬拉松

「哈利波特」系列的資深影迷褚欣宇對於這次重映感到驚喜,感嘆「終於等到了這一刻!」,他在第一時間聯絡其他粉絲團,聯合「DA鄧布利多軍」、「格蘭芬多公共休息室」、「哈迷有求必應屋」等網路群體,舉辦包場與鎖座觀影活動,還計畫在最後一部「哈利波特:死神的聖物Ⅱ」重映時舉辦八部電影的馬拉松觀影。他說:「之前一直默默羨慕國外的粉絲,可以在『哈利波特』上映周年紀念日趕上連映活動,這次終於輪到咱們的哈迷狂歡了。」

中國粉絲團「格蘭芬多公共休息室」曬出團體票根。(取材自微博)

對於本次重映的票價以及影院場次安排,褚欣宇表示都可以接受,對20多年的「哈迷」來說,有放就看,早已習以為常:「這個系列有非常龐大的粉絲基礎,過去只要是『哈利波特』系列上映必定是首日票房冠軍,鐵粉們也經常二刷、三刷、四五刷,我自己這次一定會去多刷幾次的。」與褚欣宇一樣,同為多年影迷的王磊也說,中國電影院今年一口氣安排八部電影橫跨兩個月重映,是「市場意義大於文化意義」。

這次重映不僅主打觀眾的情懷,據說另一個大亮點是無刪減版本與觀眾見面,王磊說,「當年『哈利波特:阿茲卡班的逃犯』(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)中,部分催狂魔(dementor)鏡頭因為被家長投訴恐怖被刪除,這次的完整版非常吸引我踏入影院。」

許多掏錢觀影的影迷表示,進電影院看這個系列和線上看有很大的不同,其中的激動是無可替代的:「成都有很多粉絲群,大家都是結伴到電影院觀影,從而進行線下交流互動。並且,很多年輕一代的『哈迷』之前沒有機會在電影院看到,這次他們終於有圓夢的機會。」

「情懷」吸金大法

「哈利波特」重映計畫並非個例,美歐經典大片在中國重映已司空見慣,一是「懷舊」,二則「拉新」。比如好萊塢大導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)和克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)的電影作品就是重映常客,「鐵達尼號」(Titanic,又譯「泰坦尼克號」)和「阿凡達」(Avatar)、「星際效應」(Interstellar,又譯「星際穿越」)、「全面啟動」(Inception,又譯「盜夢空間」)陸續重映,顯示出經典電影重映後仍具有強大的市場吸引力。

事實上,今年中國重映的電影數量比較多,有專家分析是因為新片數量供給不足,在市場缺乏話題新片的情況下,經典電影的重映就更成為影院吸引觀眾的一種手段。2012年,「鐵達尼號」以3D版重映,在中國收獲9.48億人民幣(約1億3415萬美元)的票房,讓中國電影市場看到了這一模式的商業空間。

1997年電影「鐵達尼號」分別於2012年和2022年在中國重映,兩次重映總票房超過10億人民幣。(取材自豆瓣電影)

此後,陸續有經典電影重映,而在疫情時期,重映片在冷門檔期利用情懷吸引觀眾,這種情感聯繫是重映電影票房的一個重要驅動力。案例也表明,即使是多年前的電影,只要具有文化價值和觀眾共鳴,再透過技術手段提升觀影體驗,如將2D電影轉換為3D,或對電影進行4K修復和適當宣傳,依然表現不俗。

今年中國的中秋檔,就有國產片「流浪地球2」、「我是哪咤2之英雄歸來」、「西遊記之三打白骨精」三部電影重映,其中「流浪地球2」以3D重製的方式上映,同檔期還搭配紀錄片上映。經典港片「食神」、去年大賣的「孤注一擲」、2016年日本現象級動畫電影「你的名字」先後上陣,其中「你的名字」在整體表現不佳的暑期檔仍收獲破億人民幣票房,證明具有粉絲基礎,並且形成一定圈層文化的電影重映,往往能收獲不錯的票房。

新海誠動畫電影「你的名字」在中國重映時主打「再一起看吧」。(取材自豆瓣電影)

票房分析師羅天文認為,十一檔後上映的新片不多,「志願軍:存亡之戰」、「浴火之路」逐漸降溫,「哈利波特」全系列重映則成為節後淡季市場吸引觀眾入場的重要助力,可以防止電影市場「一冷到底」。這次的票房成績也將會影響其他經典電影的重映決策。

他說,重映電影的票房與新片相比,雖然新鮮感存在劣勢,但依然有其獨特的市場價值和觀眾群體。不過他也提到,如果市場上重映電影過多,可能會導致市場飽和,觀眾對老電影的審美疲勞,也可能會間接影響新片的票房,因此市場仍然需要更多有話題度的新片上映,才能讓觀眾真正回歸影院。

(取材自新京報)