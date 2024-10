娛樂／競逐奧斯卡最佳國際電影 各國選片策略角力

「來自爆炸中心」電影海報。(取材自IMDb)

第97屆奧斯卡 最佳國際電影(前身奧斯卡最佳外語片)將在明年1月17日揭曉入圍名單,這次有兩部送選電影特別值得討論,分別是巴勒斯坦報名的「來自爆炸中心」(From Ground Zero)和拉脫維亞送選的人氣動畫電影「貓貓的奇幻漂流」(Flow,又譯「漂流」)。

呈現加薩人民悲慘現狀的「來自爆炸中心」由22部短片構成,據說電影原計畫在今年坎城影展全球首映,但最終被排除在外,不過,該片後來在多倫多影展上放映時,贏得了現場觀眾的熱烈反饋。如今放在以巴形勢依舊不明朗的當下,奧斯卡評委是否會接受這部電影,值得外界關注。

而代表拉脫維亞的動畫片「漂流」(Flow),講述一隻黑貓在家園毀於大洪水後,與水豚、狐猴、鳥和狗一起駕船尋找陸地的感人故事,不過,該片沒有一句台詞,是否符合奧斯卡最佳國際電影的要求,還有待觀察。

拉脫維亞送選動畫電影「貓貓的奇幻漂流」。(取材自IMDb)

印度 種姓故事 代表英國參賽

去年最佳國際電影小金人由代表英國的德語電影「夢想集中營」(The Zone of Interest,又譯「利益地區」)奪得,「衛冕冠軍」英國今年送選講印地語的「桑托什」(Santosh),講述困擾印度社會多年的種姓矛盾、性別差異、政治腐敗等問題。因為主要拍攝資金來自英國電影學院和BBC旗下的電影公司,加上是非英語對白,所以可代表英國出戰奧斯卡。過往英國本土出品的電影幾乎不會參加最佳國際電影競爭,在「夢想集中營」之前,歷史上僅有兩部說威爾士語的作品獲得過提名資格。

英國推選角逐奧斯卡最佳國際電影的「桑托什」,入圍坎城影展一種注目競賽單元。(取材自IMDb)

「桑托什」講的是印地語,拍的是印度故事,理所當然也符合資格代表印度出戰奧斯卡,不過,印度電影聯合會(FFI)最終推派女導演基蘭拉歐(Kiran Rao)執導的「迷途新娘」(Laapataa Ladies)。

現年50歲的基蘭拉歐從影多年,不過執導電影卻還只是第二次,要說「迷途新娘」代表今年印度電影的最高水準,恐怕不少人會有意見。另一位印度導演帕亞爾卡帕迪亞(Payal Kapadia)執導的「你是我眼中的那道光」(All We Imagine as Light,又譯「想像之光」)差點奪下今年的坎城影展最高榮譽金棕櫚獎,最終獲得相當於二等獎的坎城評審團大獎。

去年,坎城金棕櫚花落「墜惡真相」(Anatomy of a Fall,又譯「墜落的審判」),第二名評審團大獎是「夢想集中營」,結果後者捧回最佳國際電影的小金人。今年,坎城金棕櫚得主「艾諾拉」(Anora)是美國電影,沒資格參加最佳國際電影的競逐,換句話說,「你是我眼中的那道光」等同於去年的「夢想集中營」,奪金率極大。

就在所有人都以為「你是我眼中的那道光」肯定會代表印度出戰今年奧斯卡之際,「迷途新娘」的當選實在讓人頗感意外。有人揣測,「迷途新娘」的製片方是印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)名下的吉奧影業(Jio Studios),製片是導演基蘭拉歐的前夫、在印度影壇舉足輕重的阿米爾汗(Aamir Khan),而且劇情本身相比「你是我眼中的那道光」更為主流,最終促成「迷途新娘」獲選。

法國捨賣座基督山 罕見送選西語片

法國的奧斯卡選片委員會今年改革,人數由之前的七人擴充到11人,據說可以確保決策更獨立,少受評委個人利益的影響。

去年,七人選片委員會放著坎城金棕櫚得主「墜惡真相」不選,讓「火上鍋」(The Taste of Things,又譯「法式火鍋」)代表法國參賽。有媒體陰謀論表示,這是對「墜惡真相」導演潔絲汀楚特(Justine Triet)的懲罰,因為她曾針對法國養老金改革、文化政策等問題公開發表意見,讓馬克宏政府懷恨在心。不過,另一方說法指「墜惡真相」落選的原因其實在法語對白只占全片台詞的六成,「法式火鍋」更能代表法國電影。

今年法國評選委員會新推派的11人中,導演、編劇和演員占比重明顯低於過往的委員會人員構成,而且與奧斯卡、好萊塢的關係也更加密切,體現出頗強的務實性。原本,今年在法國賣破7208萬美元的史詩片「基督山伯爵」(The Count of Monte Cristo)呼聲頗高,畢竟它改編自法蘭西文學瑰寶,又由法國演員出演,而且還在各種法國地標性建築取景,在當地上映後又獲得極佳的票房,十分符合馬克龍政府主打的所謂「愛國牌」。

不過最終還是雅克歐迪亞(Jacques Audiard)執導的歌舞犯罪喜劇「艾蜜莉亞·佩雷斯」(Emilia Pérez)脫穎而出。該片是法墨合作電影,以西班牙語發音,劇情講述一名女性受委託協助一位墨西哥毒梟進行變性手術,以躲避追捕,其中變性毒梟的妻子由好萊塢女星席琳娜戈梅茲(Selena Gomez)飾演。

「艾蜜莉亞·佩雷斯」電影海報。(取材自IMDb)

確實,相比法國民眾熱捧的商業大片「基督山伯爵」,好萊塢媒體明顯更青睞風格突出、主題多元的「艾蜜莉亞·佩雷斯」。再加上該片的北美發行商是Netflix,相比「基督山伯爵」明顯更善於發動宣傳攻勢和拉提人氣,據說已設法讓「艾蜜莉亞·佩雷斯」成了今年奧斯卡最佳國際電影目前的領跑者。

今年金獅獎片講英文 失參選機會

過往歐洲三大影展上的獲獎電影都是角逐奧斯卡最佳國際電影的大熱門,義大利 推派今年威尼斯影展評審團大獎得主「山區新娘」(Vermiglio),義大利選片委員會在聲明中表示,之所以選擇這部電影,是因為它「描繪了義大利過去的農村生活,以及其中蘊含的情感,如今仍具有普遍性和現實意義」。

義大利推選「山區新娘」角逐奧斯卡最佳國際影片,圖為劇照。(取材自IMDb)

至於當時力壓「山區新娘」,獲得威尼斯影展最高榮譽金獅獎的是曾七次代表西班牙「衝奧」的西班牙導演佩卓阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)新作「隔壁房間」(The Room Next Door),但由於該片是英語對白,所以無緣代表西班牙征戰最佳國際電影,取而代之的是相對知名度一般的音樂片「土星歸來」(Saturn Return)。

今年柏林影展金熊獎的紀錄片「達荷美」(Dahomey),則將代表塞內加爾出戰;代表尼泊爾的「香巴拉」(Shambhala)、代表奧地利的「惡魔之浴」(Des Teufels Bad)、代表阿根廷的「殺死騎師」(Kill the Jockey)也都是今年柏林影展主競賽單元的參賽片。

當然,相比威尼斯和柏林,坎城影展的選片優勢依然相當明顯,除了代表法國的「艾蜜莉亞·佩雷斯」之外,今年坎城最佳導演獎得主「壯遊」(Grand Tour)、獲得最佳長片首作獎的「阿曼德」(Armand)、獲得評審團特別獎的「神聖無花果之種」(The Seed of the Sacred Fig)和獲得酷兒金棕櫚獎的「世界盡頭三公里」(Three Kilometres to the End of the World),將分別代表葡萄牙、挪威、德國和羅馬尼亞征戰奧斯卡。

而在華語片部分,今年中國大陸送選紀錄片「里斯本丸沈沒」參與角逐,香港推出「九龍城寨之圍城」,台灣則由「老狐貍」參賽。

去年,共有92個國家或地區競逐奧斯卡最佳國際影片獎,經過審核後,其中的88部影片被認為符合資格,本屆的長名單將於12月17日公布,頒獎典禮將於2025年3月2日舉行。

(取材自澎湃新聞)