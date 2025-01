眾院通過法案 跨性別學生「禁參加」女子體育賽事

眾院通過提案禁止變性的男選手參加學校的女性運動競賽,該案將等待參院審議。圖為跨性別游泳選手莉亞.湯瑪斯。(美聯社)

總統當選人川普矢言「停止跨性別 精神錯亂」,強調美國政府的官方政策「將只有兩種性別:男性和女性」,不會讓男性參加女子體育。由共和黨 主導的國會眾議院14日通過法案,禁止跨性別學生參加由聯邦政府資助學校舉辦的女子運動賽事。

來自佛州的共和黨籍眾議員史杜(Greg Steube)提出法案,以「保護婦女參與運動法案」(Protection of Women and Girls in Sports Act)修訂「1972年教育法修正案」第9條(Title IX),強調要維護該法案的初衷,保證男女享有平等參加運動的機會,禁止學校允許跨性別女性參與指定的女性運動項目、活動及比賽。第9條是禁止接受聯邦經費的學校和教育計畫性歧視的聯邦民權法。

新的法案將性別定義為「完全基於一個人出生時的生殖生物學及遺傳學」。

史杜在提出法案時表示,全人類都認識到上帝創造了男人和女人,兩性在生物學上顯然存在差異,在科學上也存在差異。

法案最終以218票對206票通過,所有共和黨議員投贊成票,民主黨 也有兩人投票贊成,分別是德州的龔薩雷茲(Vicente Gonzalez)及奎拉(Henry Cuellar)。

法案在眾院輕易過關,但在參議院仍存在變數,共和黨在參院有53席,即使全部投贊成票,仍需7名民主黨人支持才能達到最少60票的通過門檻。

超過400個LGBTQ及民權團體要求國會否決該法案,指法案將進一步孤立及歧視跨性別者。

眾議院由支持LGBTQ民主黨人所組成的「國會平等核心小組」批評,法案不是為了保護婦女,而是為性虐待、侵入性審查女性的身體打開大門,它可以強迫任何學生回答任何有關她們身體的個人問題,並接受羞辱性的身體檢查,以證明她們是女性。

但共和黨人表示,法案不會允許檢查生殖器或身體,只會由出生證明來決定可否參與運動。

目前最少有20多個州對跨性別運動員實施類似限制。