眾議長強生：跨性別者禁用國會單一性別廁所

眾院共和黨籍議長強生20日宣布,跨性別者不得使用國會大廈內的女性洗手間,拍板這個國會爭議。明年1月德拉瓦州選出的民主黨籍跨性別議員麥布萊德將到國會報到。(美聯社)

國會眾院 議長強生(Mike Johnson,共和黨 )20日宣布,限制跨性別 人士使用議會裡的單一性別廁所和更衣室;南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧梅絲(Nancy Mace,共和黨)指首位公開跨性別身分的德拉瓦州國會眾議員當選人麥布萊德(Sarah McBride,民主黨)為「威脅」,提案所有聯邦財產都實施類似禁令。麥布萊德對此表示,她是來爭取選民權益,不是來搶廁所,她會配合國會的規定。

強生:整棟國會大廈都有男女通用廁所

強生發出聲明表示,「國會大廈和眾院辦公大樓的所有單一性別設施,如廁所、更衣室和衣物間,都是為生理性別的個人所保留」,「值得注意的是,每個議員辦公室都有自己的私人廁所,而整棟國會大廈都有男女通用的廁所」。

跨性別者使用廁所問題,在國會殿堂爭吵數日。此爭議不僅是廁所使用問題,背後代表兩黨對LGBTQ議題迥異的立場。麥布萊德本月成為首位當選國會議員的公開跨性別人士,隨即遭受保守派共和黨同僚的冷淡對待,她與其他新任國會成員將於明年1月3日就職。

來自德拉瓦州的民主黨籍眾議員麥布萊德,是新國會的首位跨性眾議員,她20日表示會遵守眾院的使用廁所規則。(路透)

南卡州共和黨籍國會議員梅絲,強烈反對跨性別議員使用國會大廈內的女廁。(美聯社)

川盟友梅絲提案禁用 LGBTQ倡議者譴責

總統當選人川普的堅定盟友梅絲18日提議禁止跨性別女性使用國會大廈的女廁,民主黨人及LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒)倡議人士則譴責梅絲此舉攻擊跨性別者的尊嚴。

「不是來搶廁所」跨性別議員:遵守政策

今日美國報報導,麥布萊德隨後發出聲明表示,將遵守強生的政策。她說:「我來這裡不是為了搶奪廁所,我來這裡為德拉瓦州人而戰,降低眾多家庭面臨的開銷。」

眾院規則規定,議長「對眾院大廳、國會大廈內指定給眾院使用的部分,如廊道擁有整體控制權,並有權處置國會大廈部分未分配的房間」。

強生的規定尚不確定要如何執行,但此規定不僅適用議員,也適用國會大廈成千上萬員工。

梅絲打鐵趁熱,20日透過昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文公布另一項法案,提議禁止跨性別者進入聯邦大樓內的單一性別廁所,以保護全國所有聯邦財產上的婦女和少女」。

該法案延續共和黨針對跨性別人士權利的理念,這是川普競選期間抨擊對手、副總統賀錦麗的議題之一。

國會山莊報指出,梅絲的提案可能與「教育修正法案」第9條(Title IX)的內容相衝突,其中包括禁止學校和其他政府資助的計畫,基於性別歧視特定對象;新規定明令禁止頒布禁止跨性別學生進入與其性別認同相應之廁所的政策。

另外,梅絲20日接受「富比世新聞編輯室」(Forbes Newsroom)訪問時表示,「我們有一個當選成員,威脅要使用女性私人空間」,暗指麥布萊德。

梅絲被問到她是否指麥布萊德為對她的威脅時,梅絲說「絕對是」。

梅絲補充說道,「任何想要將『他的』廢棄物丟進我旁邊的廁間,或在更衣室裡看我的男性,都是對女性的攻擊。」