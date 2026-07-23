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紐約客談／紐約世界盃經濟效益 如何最大化？

紐約客談

四年一度的世界盃足球賽落下帷幕，這場全球矚目的體育盛事不僅在綠茵場上掀起驚濤駭浪，更給美加墨各大城市帶來巨大經濟效益和社交連鎖反應。作為國際大都市的紐約，也沒有缺席這場狂歡。根據紐約市餐飲聯盟(New York City Hospitality Alliance)針對市內60家商戶的快閃調查顯示，這次世界盃賽事為紐約的餐飲與酒吧行業帶來了實質的經濟紅利，完美詮釋了何謂「旺丁又旺財」。

賽事期間，紐約市化身為一個巨大的多元文化球迷村。無數來自不同國家、擁有不同背景的球迷湧入各大酒吧與餐廳，只為與同道中人一同為支持的球隊吶喊助威。調查指出，絕大多數受正面經濟影響的商家都舉辦了觀賽派對(Watch Parties)。

這種由體育賽事凝聚起的人氣，為紐約街頭帶來了久違的活力與喧囂。無論是哈德遜廣場上瘋狂慶祝奪冠的西班牙球迷，還是各個移民社區裡身著各色球衣的人群，世界盃成功將「人流量」轉化為「消費潛力」。尤其那些與參賽國有文化連結的特色餐廳，以及位於觀光熱區的體育酒吧，更成為球迷聚集的熱點，迎來潮水般的人流。

有足夠的人氣作為支撐，財源自然滾滾而來。在受訪的紐約商家中，高達63%表示銷售額增長，其中29%的商家收入大幅提升。為抓住這波四年一遇的商機，近半數酒吧和餐廳主動升級了店內的電視與影音設備，力求為球迷提供最震撼的觀賽體驗。不少業者更圍繞賽事推出限定的餐飲優惠組合。事實證明，這種將「賽事娛樂」與「餐飲消費」深度綁定的策略大獲成功。

這次世界盃的成功經驗證明，大型國際盛事確實能為紐約經濟注入強心針。未來若城市管理部門能在重大活動舉辦前，與在地小商家更早溝通與更緊密協調，減少交通管制等帶來的突發干擾，紐約必能將這股「旺丁又旺財」的體育經濟效益最大化。

精華 FAQ

  • 報導指出，世界盃讓紐約餐飲與酒吧業受惠明顯，球迷聚集帶動人潮與消費，部分商家營收上升，顯示體育盛事能直接轉化為城市經濟動能。

  • 不少酒吧與餐廳舉辦觀賽派對，近半數還升級電視與影音設備，並推出賽事限定優惠組合，藉此提升觀賽體驗並吸引更多球迷消費。

  • 文章建議城市管理部門應更早與在地小商家溝通，並加強活動期間的協調，減少交通管制等突發干擾，以放大大型盛事帶來的經濟效益。

世界盃 紐約市

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